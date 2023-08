Mojim milovaným sestrám a bratom kresťanom, alebo o tom, koho v tejto dobe môžu voliť kresťania.

V tábore nás voličov hlásiacich sa ku krížu sa nesie jednoznačný odkaz, zastaviť agendu LGBT. Prečo? Kto tomu nechápe, nevysvetlil by som to ani v jednom veľkom blogu, preto nebudem tým strácať čas. Ono vlastne ani my ktorí tomu chápeme, že LGBT nemôže byť v súlade s Božím zákonom sa nad tým nepotrebujeme toľko zamýšľať, ono je to jednoznačné, bojujeme zdravým rozumom za tradičnú rodinu!

No dobre, to by sme už mali. Ale kto nám tento pokoj svätý zabezpečí? Samozvaný konzervatívny bojovník za tradičnú rodinu a otec viac než desať detí so vždy inou matkou? Alebo ľudia okolo Kotlebu a Uhríka, ktorí sú podaktorí súdení za väčšie či menšie priestupky spojené s rasizmom? Minimálne jeden z takých už sedí vo väzení za vraždu. Ak sa zhodneme, že toto nie je cesta, ostávajú nám SNS, Smer, Oľano či KDH a možno Hlas. Hlas moc komentovať nebudem, moc o nich ani neviem a ani nechcem. Je pre mňa pozoruhodné, že predseda tejto strany sám je neoficiálne oficiálne gay, ale snaží sa od tejto témy dištancovať. Pre niekoho to môže byť napokon sympatické. Otázne je, čo všetko tá strana ponúka. ...

Rovnako sympatický bude pre iného taký pán Blaha, ktorý sa rád stavia do pozície akéhosi novodobého Che Guevaru alebo iného socialistického mučeníka. Posledné roky jeden z najvýraznejších a najnebojácnejších aktivistov proti LGBT, no nekúp to od neho! Škoda len, že tento istý ľavicový aktivista kedysi sám hrdo chodieval na Pride. Asi zmenil svoj názor.

SNS zlúčila mnoho drobných strán v ktorých sa objavovali kríže a kresťanské slogany. Zdá sa to byť ako tá správna parta križiakov proti liberálnej skaze. No ale prečo sa chceli spájať s KSS? Aha, akože preto, že vlastne teraz ide o tých dobrých komunistov, ktorí už nebojujú proti náboženstvu, ... aha. ... No neviem čo by na to povedal môj dedo, ktorý vo svojej dedinke na Orave vyučoval 3 predmety na základnej škole a len preto, že chodil do kostola verejne, bol každý rok nútený tými istými „dobrými“ komunistami názor meniť a že tak neurobil, do konca svojej kariéry poberal ten najnižší možný plat. Nuž Pána Boha za nohy a čerta za rohy!

Nespomenul som ešte Fica. Nech je ako chce, je to z tých veľkých strán jediný prirodzený líder, či už kradol veľa a či málo, aspoň to nebol cirkus ako za Matoviča a v otázke LGBT má jasný názor. Super! Ak takto rozmýšľame všetci Slováci, radšej voliť nechoďme!

Skoro som zabudol na Oľano. Vlastne budem subjektívny a vyjadrím len svoj názor, že na túto stranu by malo Slovensku už zabudnúť.

No a konečne KDH. Jediná to v celej republike pravoverná strana. Síce sa nám doteraz skrz médiá javila ako tá najslabšia spomedzi tých proti LGBT, jej predseda predsa len pochopil, že práve tu musí pritvrdiť a tak by sme KDH predsa len šancu dať mali.

Happy end? Nastal čas na tú obávanú kacírsku otázku: „Musíme my kresťania bojovať proti LGBT?“

Nech hodí kameňom kto je bez viny! Či nemali by sme bojovať aj proti promiskuite a pornografii? Nemali by sme bojovať proti nenávisti a vojnám? Nemali by sme tiež bojovať proti krádežiam a klamstvám? Či naozaj dnešné kresťanstvo sa potrebuje obmedzovať? Stačí mať tú správnu a našťastie väčšinovú sexuálnu orientáciu a som spasený?

Pýtam sa, či zavedením registrovaných partnerstiev sa zmení napr. katechizmus katolíckej cirkvi? Či to obmedzí našich kňazov a katechétov vo výučbe náboženstva a či to nám veriacim bude brániť sa hlásiť k našim kresťanským hodnotám? Odpoveď je nie. Už dávno žijeme v dobe, kedy téma homosexuality nie je žiadnym tabu, presne tak, ako nie je žiadnym tabu porno. K tomu sa apropo dnes človek dostane skorej než k dobrej knihe. Bolo by pre nás kresťanov asi pohodlnejšie mať namiesto ústavy desatoro. Ale potom by sme už neboli hlásatelia radostnej zvesti, ale iba chladní zákonníci či farizeji, presne tí, čo ukrižovali Krista.

Môj záver nie je o tom, že farba dúhy LGBT má nastoliť nový svetový poriadok a mier. Postačí však to, že my kresťania nebudeme viesť vojnu. Postačí prijať dobu a byť soľou zeme a svetlom sveta tu a teraz s dúhou či bez nej, na slnku či v daždi. Alebo sa naša viera obmedzuje na hľadanie mesiáša ktorý vyženie „rímskych okupantov“ a nevidíme toho mesiáša, ktorý sa radšej nechá umučiť?

Ja svoj politický svetonázor nevidím v žiadnej z vymenovaných strán ani v tých ostatných veľkých stranách. O tom ale dnešný článok nebol.