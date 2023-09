Polnočný príhovor predsedu vlády SR z dňa 1. Októbra 2023

na to čo bude nasledovať po predčasných voľbách.

(Tento text je surový a do 1.10. sa bude upravovať)

Ako som avizoval v jednom z predchádzajúcich blogov, tak po voľbách budem na 80% premiérom SR. Do politiky v priebehu 7 dní prinesiem viac elementárnych inovácii a zmien pre občanov ako politici za 34 rokov od zamatu. 94% občanov na tieto opatrenia čaká.

Premárnili sme potenciál roku 1968 aj 1989. Neurobme tu chybu znova.

Niekedy musíme urobiť to čo je dobré hlavne pre občanov a nie len politikov.

Verím, že nájdem politickú stranu, ktorá sa prihlási k mojim stratégiám. Spoločne sa postavíme na stranu 5,447 miliónov občanov a voľby vyhráme. Stačí pár tlačoviek, kde otvoríme občanom oči a ponúkneme výnimočné riešenia.

Spoločenské zmluvy medzi štátmi, EU a občanmi sú kompletne porušené. Obrovské problémy a polarizácia spoločnosti nie sú len na Slovensku, ale vo väčšine štátov Európy. Občania za svoje dane dostávajú mizerný servis. Všetky povinnosti štátu sa postupne prenášajú na občana.

Politici svojou prokrastináciou za posledných 30-50 rokov prakticky zastavili rozvoj západnej civilizácie. Nedokážu držať krok s dynamickým, globálnym rozvojom vo vede, technike, umení a športe. Nedokážu ponúknuť riešenia, ktoré by inšpirovali a povzbudili občanov. Prestali hľadať pravdu. Prestali sa pýtať. Prestali rozmýšľať v súvislostiach. Prestali skúmať detaily. Prestali chodiť medzi ľudí. Neodpovedajú na korešpondenciu. Prestali riešiť základné problémy občanov. Prestali prijímať nové nástroje bŕzd a protiváh. Stali sa licencovanými majiteľmi jedinej pravdy aj demokracie. V závetrí si budujú vlastné útočiska pre prípad totálneho krachu ku ktorému nás ich bačovanie vedie.

Ak definícia šialenstva hovorí, že je to robenie veci rovnakým spôsobom a očakávanie rozdielnych výsledkov, tak potom je šialenstvom a urážkou majestátu Homo Sapiens v tom ďalej pokračovať.

Slovensko a jeho občania musia dobývať tie najvyššie svetové méty. Je mojou povinnosťou im vytvoriť tie najlepšie podmienky na ich realizáciu.

Slovensko pome. Slovakia Come On.

Tu je môj príhovor, ktorý budem mať po pravdepodobnom víťazstve vo voľbách.

Text je pomerne dlhý. Má 6 strán A4. Pre tých, ktorí majú problém s koncentráciou je tu obsah. Bohužiaľ administrácia blogu neobsahuje prvky pre okamžitý presun na odsek.

Poďakovanie občanom – Dobré ráno Slovensko

Základne inštrukcie - Dnes, okolo obeda

Oslovenie parlamentných strán - Vážení členovia a členky parlamentných strán

Výber ministrov - Výber ministrov

41 opatrení pre lepšie Slovensko – Komunisticky bačovať, kapitalisticky hodovať

Oslovenie predsedov parlamentných strán - Čo očakávam od jednotlivých predsedov

Oslovenie členov parlamentu - Pre všetkých zvolených poslancov

Výber asistentov – Inzerát na zahraničných drakov a dračice

Prvá zahraničná cesta – Prvé dve cesty do zahraničia

Otázky pre svetových trendmakerov - Otázky pre svetových leadrov

Oslovenie médií - Médiá

Dobrú noc - Záver

Príhovor z 1.10.2023; cca 0:44

Dobré ráno Slovensko, dobré ráno vážení voliči aj nevoliči,

Bravo Slovensko. Ďakujem, že ste ukázali odvahu, že Vám záleží na ambíciách a úspešnosti Vašich životoch, na Slovensku, Európe a civilizácii. Ďakujem, že ste sa prihlásili k spoluzodpovednosti za osud krajiny. Ďakujem, že ste si dali šancu budovať komplexnú krajinu nadčasového typu pre 5,447 miliónov obyvateľov. Ďakujem, že ste uverili vo vlastné sily, rozhodli sa otočiť koleso dejín. Ďakujem, že ste uverili mojim jednoduchým, ale účinným myšlienkam, ktoré Slovensko potrebuje.

Klasik by povedal: ,,Vyhrali ste voľby, môžete si krajinu vybudovať podľa svojich predstav.“ Som rád, že konkrétne myšlienky majú ešte v spoločnosti miesto. V priebehu 7 dní Vás moje konkrétne návrhy a myšlienky presvedčili viac ako prázdne sľuby hybridných a populistických strán. Teraz ich musíme pretaviť do reality.

Strelili sme prvý gól. Život je ale veľký beťár a preto musíme strážiť našu koncentráciu, aby z toho v nasledujúcich štyroch rokoch nebol opäť gól vlastný.

Poďme zodpovedne, odvážne i veselo na to. Všetci štartujeme žiť v duchu hesla: ,, Mysli Slovensko, konaj Slovensko; Ja som Slovensko; 4x meraj a raz strihaj; Platenie daní radosťou. Občan je king aj queen.“

Dnes, okolo obeda, dostane predseda strany s ktorou som uzavrel zmluvu o dynamickom napredovaní krajiny poverenie od prezidentky republiky na zostavenie vlády. On požiada mňa, aby som zodpovedne riadil krajinu na základe dohody, ktorú sme uzavreli.

Spoločenská zmluva medzi štátom a občanmi sa dlhodobo porušovala. Dnes je prakticky zničená. Občan za svoje dane dostáva len provizórny servis v každej oblasti života. Preráža sa jedno dno za druhým. Porušujú sa ľudské práva. Nároky na politikov klesajú. Oni zodpovednosti štátu postupne prenášajú na občanov. To sa musí čo najskôr zmeniť.

Dlhodobo nechápem zmysel teoretického konštruktu rozdelenia na pravicu a ľavicu resp. údajného striedania moci v dnešnom stupni rozvoja západnej civilizácie. Pokladám to len za lacný útek od zodpovednosti, periodickú recykláciu prázdnych fráz, vymýšľanie pseudoproblémov, minimálny rast, neschopnosť sa dohodnúť a bezohľadnú kalkuláciu so slabou pamäťou voličov. V politickej praxi napokon všetci všetko ohýbajú. Spravodlivosť, ústavu, zákony, pravidla a charaktery. Krajiny stagnujú. Podstatné problémy sa odsúvajú na potom. Mocipáni parazitujú na zvyšku obyvateľstva. Víťazí hlúpa, alibistická fráza – budúce generácie si to už spravia, opravia. A preto je im treba naložiť nové problémy, dlhy a hlúposti.

Preto dnešným dňom vyhlasujem EMPATICKÚ DEMOKRACIU. Verím, že eliminuje všetky toxické, politické prúdy, populistov a primárne sa bude starať o 80% občanov, ktorým vadí nekonečné bohapusté teoretizovanie a vymývanie mozgov.

Vážení členovia a členky parlamentných strán,

Gratulujem Vám k úspešným volebným výsledkom a vstupu do zastupiteľskej demokracie. Je dobré, že sa pred voľbami sa vypralo veľa špiny. Bohužiaľ výsledky Slovenska za posledných 34 rokov sú zúfale. Spoločnosť je roztrieštená. Zodpovední sme všetci. Pred nami sú Gerlachy roboty.

My musíme byť vzorom. My musíme ukázať nové formy spolupráce. My musíme spojiť mýtické, Svätoplukove prúty a byť vzorom. Vy ste tie odlišné myšlienkové prúdy, ktoré musíme spojiť v záujme Slovenska do jedného. My musíme potlačiť osobné egá v prospech krajiny. Iná cesta a ciele nie sú na programe nasledujúcich 4 rokov.

Aj keď sme víťazi volieb a mohli by sme si nárokovať na dosadzovanie svojich ľudí do jednotlivých úradov nepotrebujeme to. Záujem krajiny a jej občanov je nad naše osobné záujmy. Preto Vás v duchu empatickej demokracie vyzývam ako svojich politických partnerov na vytvorenie absolútnej koalície o 150 členoch parlamentu.

Prestaňme zo seba robiť idiotov. Prestaňme hrať to márnivé divadlo na pravicu a ľavicu. Zastavme to pomalé prežívanie od volieb do volieb. Poďme aktívne žiť a tvoriť skutočnú históriu Slovenska. Zbavme sa lacných teoretických paradigiem. Uvedomme si jednoduché a základné fakty.

V histórii prakticky všetko funkčné vytvorili individuality a nie strany. Každá životaschopná organizácia pre svoje fungovanie potrebuje jasné pravidla, silný manažment, vizionárov, ktorí určujú nové trendy a spoľahlivých pracovníkov. Takisto štát pre svoje fungovanie potrebuje jasné zákony v dlhodobom horizonte, super úspešných podnikateľov a ich firmy, jednoduché fungovanie štátu a spokojných, lojálnych, pracujúcich občanov. Ak čím skôr tieto paradigmy zosúladíme, tým skôr budeme rásť a zastavíme obrovské úniky zo štátnej kasy. Možno vytvoríme nové paradigmy, ktoré bude rešpektovať okolitý svet. Je našou povinnosťou, cieľom ako manažérov štátu každému občanovi vytvoriť čo najlepšie podmienky pre jeho rast a spokojný život. Ľudia nemôžu dlhodobo žiť v strese nad márnosťou a beznádejnosťou ich životov. Tieto myšlienky sa môžu zdať utopistické, ale máme k dispozícii všetky prostriedky, aby sme tam mohli smerovať.

Verím, že v 80% nájdete zhodu k prospechu občanov Slovenska, tak ako vám to prízvukuje ústava a prísaha poslancov. V priebehu 1-2 rokov nastavíme nové, dynamické systémy, ktoré budú fungovať roky a nebudú brzdiť občanov krajiny v ich rozlete. Problematické body budeme trpezlivo a svedomito riešiť, neustále hľadať najlepšie možnosti.

Premárnili sme veľa času. Musíme začať konať mám tu pár organizačných pokynov, aby noví politici mohli čo najskôr plniť svoj mandát.

Výber ministrov - Je v záujme Slovenska aby vo všetkých funkciách štátu pracovali najlepší odborníci v krajine alebo držitelia SK pasov zo zahraničia. Preto prosím predsedov strán, aby pripravili zoznamy kandidátov na všetky ministerstva do 30. septembra. Parlamentne strany na každé ministerstvo jedného kandidáta, mimoparlamentné strany s 2,5-5% štyroch, 1-2,49% jedného podľa vlastného výberu. Prosím aj súčasných ministrov úradníckej vlády, pokiaľ majú záujem a myslia si, že oni sú najlepší v krajine, aby sa do toho zapojili. Parlamentné strany taktiež jedného kandidáta na predsedu parlamentu. V rámci gender rovnováhy aj návrh na jednu dámu, schopnú manažérku, ktorá bude podpredsedkyňou vlády. Bude doplňovať moje slabiny a pomáhať mi vládnuť.

Kandidát. Maximálne jedna strana A4, kde bude všetko; veľkosť písma 11 pt.; ministerstvo na ktoré kandiduje; meno; stručné CV; pár bodov prečo si myslí, že je najvhodnejší kandidát; 4 najkritickejšie kroky čo jeho rezort potrebuje dosiahnuť v období 4 rokov; 4 body čo treba urobiť, aby jeho rezort bol medzi 10 najlepšími rezortmi na svete. Na liste nebude meno strany za ktorú kandiduje.

Strany zabezpečia aby sa dané kandidátky dostali na úrad vlády do 9:00, 1.10.2023. Dovolím si poprosiť predsedu vlády pána Ľudovíta Ódora, aby zariadil rozmnoženie materiálov. O 13-30 komisia v zložení Iveta Radičová, Olívia Johnson, Katarína Mikle, Milan Kňažko, Roland Ižip, Ján Markoš, Laurenc Divald, Peter Kollega začne jednotlivé materiály študovať a vyberať najlepších kandidátov na posty ministrov. Komisia určí najlepšieho a druhého najlepšieho kandidáta.

V pondelok ráno 2.10.2023 o 7:00 sa stretnú predsedovia parlamentných strán a budú o jednotlivých kandidátoch rokovať. Buď potvrdia výber alebo náhradníkov. Pre krajinu je úplne jedno z ktorej strany budú. Kvalita je nadradená straníckym záujmom. Keď ich schvália, kandidátska listina bude doručená prezidentke republiky.

Komunisticky bačovať, kapitalisticky hodovať bolo mottom prakticky všetkých strán a štátnych inštitúcii po 34 rokov od revolúcie v roku 1989. Dopracovali sme sa k tomu, že 94% ľudí chce totálnu zmenu, každé decko staršie ako 10 rokov vie, že tu sa nedá žiť, je úplne jedno, či naše univerzity produkujú plagiátorov alebo študovaných hlupákov, politika je zamorená zlatokopmi s nulovou pridanou hodnotou.

Preto žiadam každú stranu, aby na jednej strane formátu A4 napísal základné body o najdôležitejších krokoch, ktoré republika musí urobiť v nasledujúcom volebnom období, aby sa dvihla mentálna úroveň obyvateľstva.

Čo očakávam od jednotlivých predsedov strán.

Vzhľadom na to, že všetko sa na Slovensku zosobňuje do osoby lídrov strán, tak budem konkrétne oslovovať Vás.

Vytvoríme radu starších, ktorá bude prijímať, filtrovať a predkladať ďalej výnimočné riešenia pre republiku, Európu. Musíme si vytvoriť vlastnú ligu a určovať smer rozvoja demokracie vo svete. Musíme využiť pasivitu EU a ostatných krajín demokratickej Európy. Verím, že vytvoríme silný koaličný motor, ktorý bude posúvať Slovensko. Prosím pre moje komentáre sa neurážajte. Nie som dokonalý a keď sa mýlim, môžeme si to v budúcnosti vydiskutovať.

Vážený súdruh Fico,

považujem Vás za najväčší politický talent od roku 1989. Za geniálne považujem ako ste vybudoval hybridnú stranu s dominantnými prvkami komunistických strán v demokratických podmienkach a ako ste použil cca 500 miliónov na nákup voličov pred voľbami v roku 2020 bez toho, aby to vôbec niekto registroval a niekomu to výrazne prekážalo. Keď súdruh Mečiar štebotal o Švajčiarsku, vy ste mal schopnosti ho na tu cestu nasmerovať.

Na druhej strane je mi ľúto, že ste ten talent prešustroval. Dnes prakticky neexistuje žiaden politik zo strany hlasosmer, ktorý by nebol v hľadáčiku OČTK. Sám, ste raz povedal, že v SK politike je 95% veci o ktorých sa niečo šustne pravda, takže asi veľa veci pravdou bude.

Mne komunisti, postkomunisti i Vaše vlády výrazne ublížili a spôsobili obrovské škody. Ja nemám čas na pomstu ako to vyhlasuje Vaša strana. Budem Vás brať ako plnohodnotné partnera.

Verím, že svoj talent zúročíte v prospech SR. Budete dobrým mentorom všetkým politikom. Navzájom budeme vytvárať nadčasové stratégie pre úspešnú SR.

V mene občanov SR vopred ďakujem

Vážený pán Šimečka,

ste pre mňa veľkou záhadou. Nechápem tomu čo s Vašou rodinnou históriou robíte.

V prvom rade musím, povedať, že budem bojovať za práva LGBT komunity. Na druhej strane musím povedať, že ako človek vyrastajúci v totalitnom režime považujem progresívnu (woke) ideológiu za veľmi podobnú komunistickej – čiže totalitnú. Je urážkou kultúry liberalizmu a slobody človeka keď nám násilne vnucujete svoj falošný liberalizmus, ktorý popiera základné prvky liberalizmu.

Všetky postrehy, ktoré mám, budem postupne konzultovať s psychiatrami, psychológmi, expertmi v sociológii a na totalitné režimy. Pokiaľ sa moje predpoklady potvrdia, tak budem proti progres ideológii bojovať na svetovom fóre. Budem žiadať, aby popri fašizme a komunizme bola prehlásená za mentálnu totalitu. Budem žiadať aby boli zo štruktúr EU vylúčení všetci politici, ktorí túto psychologickú anomáliu spoločnosti presadzujú a parazitujú na občanoch EU.

Vojnu na Ukrajine považujem z veľkej časti ako gigantickú nedôslednosť európskych politikov. Špeciálne politikov EU. Neschopnosť vyhodnotiť tragédie, ktoré komunisti spáchali a pod rôznymi hlavičkami páchajú aj v demokracii od roku 1917. Tieto chyby musíme čo najskôr napraviť. Musíme zmeniť myslenie a prístup k štúdiu komunizmu.

Dovoľujem si Vás požiadať, aby ste požiadal EU o okamžitú dotáciu 1 miliardy EUR na vytvorenie úradu pre štúdium totalitných režimov. Úrad by mal sídlo na Slovensku. Čo najskôr by eliminoval chyby, ktoré sa od roku 1989 urobili, aby sme čo najskôr mohli pristúpiť k vyjednávaniu s Kremľom o ukončení špeciálnej operácie na Ukrajine.

Tiež by ma potešilo keby EU prestala čo najskôr schvaľovať zákony poškodzujúce majestát prírody, človeka, vyzdvihovať privilegované menšiny a ponižovať nevhodné menšiny aj väčšiny.

V mene občanov SR vopred ďakujem

Vážený pán (súdruh) Pellegrini,

S obdivom sledujem Vaše billboardy po celej republike. Žasnem nad vašou genialitou a schopnosťou vyriešiť toľko problémov mávnutím čarovného prútika. Iste so mnou budete súhlasiť, že jedným zo základov silného štátu je transparentnosť. Jednoducho povedané - Clara pacta, boni amici. Preto, že som postrehol v médiách, že odmietate sa vyjadrovať k svojim majetkovým pomerom a ignorujete pravidla demokratickej spoločnosti, bol by som rád keby ste do 15.10.2023 tieto chyby napravil. Zároveň si Vás dovoľujem požiadať, aby ste do toho istého dáta zhromaždil majetkové pomery všetkých poslancov NR.

V mene občanov SR vopred ďakujem

Vážený pán Uhrík,

Nemienim izolovať Vašu stranu od politického diania v krajine ako je to zvykom. Za väčšie nebezpečenstvo pre SR, demokraciu považujem ťažko čitateľné hybridné strany, ktoré niečo iné hovoria a niečo iné v politickej praxi konajú. Keď budete mať konštruktívne návrhy, ktoré zlepšia život občanov a krajinu posunú ďalej, rád vytvorím priestor na ich presadenie a realizáciu. Fašistické chúťky a maniere Vám, ale v žiadnom prípade tolerovať nebudem.

V mene občanov SR vopred ďakujem

Vážený pán Matovič,

Ak vesmír vznikol z chaosu, tak životodarné Slovensko začalo vznikať z ,,chaosu“ Matoviča. Škoda, že Slovensko nemalo taký druh politika už v roku 1989. Ušetrili by sme 30 rokov evolúcie a desiatky, možno stovky miliárd EUR. Ďakujem, že ste mi pomohol odhaliť dilemy krajiny, ktoré som nebol schopný vyriešiť od roku 1991-1993, keď som začal pozorovať jej rozklad.

Ako jeden z mála v republike ste pochopil známu paradigmu, že prechod z totalitného režimu do demokracie sa nedá urobiť demokratickými metódami. A jedine nekompromisný boj za mravné hodnoty človeka na hranici rizika môže krajinu zobudiť a vyviesť z naivnej, profesorsko-papalášskej-kriminálnej demokracie v ktorej si tu bahníme.

Na druhej strane 500 EURový úplatok za účasť vo voľbách považujem za volebnú korupciu. Tie peniaze sa dajú použiť oveľa efektívnejšie k prospechu každého jednotlivého občana a zároveň budú aj prospechom pre celú republiku.

Dúfam, že si svoje vyhrážky rozmyslíte a budete konštruktívnou súčasťou SK politiky. Slovensko Vás potrebuje.

V mene občanov SR vopred ďakujem

Vážený pán XY,

Ďakujem Vám a Vašej strane, že ste trpezlivo pristúpili k rokovaniam o uplatnení môjho know-how v predvolebnej kampani a nasledujúcich rokoch rozvoja Slovenska. Ďakujem, že ste potlačil svoje ego v prospech Slovenska. Ako vidíte mal som pravdu a moje stratégie Vás vyniesli z červených čísel až na vrchol. Malý zázrak je dokonaný. Jedna etapa dnes ráno skončila. Musíme začať meniť teoretické predpoklady do praxe.

V mene občanov SR vopred ďakujem

Prosím predsedov strán, ktoré ostali pod hranicou zvoliteľnosti, aby nezúfali. Keď budú mať zásadné rozhodnutia, ktoré prehliadneme nech ma kontaktujú.

V mene občanov SR vopred ďakujem

Pre všetkých zvolených poslancov

Páni a dámy gratulujem vám k zvoleniu do parlamentu SR. Prišli ste bojovať za záujmy občanov Slovenska. Verím, že svoju misiu plnohodnotne splníte. Ak máte prirodzené pochybnosti, tak mám pre vás dve povzbudzujúce správy.

-Vaši predchodcovia prakticky zastavili politický vývoj západnej civilizácie. Vy ho máte možnosť naštartovať. Ak sa to podarí, čaká vás minimálne európsky úspech.

-100 ročný americký politik Henry Kissinger pracuje denne 15 hodín. Myslím, že ani pre vás by nebol problém sa daným limitom priblížiť. Pre začiatok bude stačiť, keď tomu dáte 8-10 hodín poctivej práce denne. Sú tu tony polovičatých zákonov a všetko treba upraviť, zefektívniť a zjednodušiť pre potreby občanov SR, tik-tokovej generácie a možno aj EU. Ste výkvet krajiny. Občania vám zverili riadenie krajiny. Musíte sa podľa toho aj správať.

Produktivita politických parlamentov v Európe je biedna. Občania, ktorí denne chodia do práce sa s dešpektom a škrípaním zubov dívajú na to čo politici predvádzajú. Dovolím si tvrdiť, že 90% súčasných politikov hrá len človeče, nehnevaj sa. Slovensko musí byť iné. Musíme produkovať vynikajúcich politických šachistov do prvej svetovej ligy. Musíme produkovať politické osobnosti s historickým presahom. V rámci zmeny parlamentných zvyklosti si dovolím pár pravidiel, ktoré by nám mohli pomôcť, vašu prácu zefektívniť.

Jednací poriadok upraviť na základoch Robertových pravidiel prispôsobených dobe

Snažte sa byť originálni

Nebojte sa vystúpiť zo svojej komfortnej zóny

Snažte sa myslieť empaticky. Proslovensky. Procivilizačne.

Aktívne zamestnajte svojich asistentov.

Problémy si poriadne naštudujte. Z domácich aj zahraničných zdrojov.

Pred prihlásením do diskusie sa sám seba 4x opýtajte, či môj názor je k prospechu SR a ich občanov, kde je Achillová päta, nejde to urobiť ešte trochu lepšie?

Nemárnite svojim časom, časom ostatných poslancov, časom novinárov a časom občanov.

Každý príspevok čo najstručnejší. (Max. 4 minúty)

Namiesto útokov na oponentov sa pýtajte.

Žiadajte o okamžitý osobný dialóg s oponentom mimo plénum

V budove parlamentu platí úplný zákaz konzumácie alkoholu

Neplačte nad rozliatym mliekom

Pokuty - systém žltých, červených kariet, zákaz činnosti 2-10 rokov práce v štátnych organizáciách a firmách; v štruktúrach EU a organizáciách a firmách platených alebo z 30% dotovaných z EU.

Neprípustné správanie –pasivita, primitívne a neaktuálne príspevky, bedákanie, alkohol, provokácie, riešenie straníckych alebo osobných problémov atď..

Slovensko má 4,3 milióna šikovných, aktívnych ľudí, ktorí môžu slabých a zbytočných politikov nahradiť. Je cieľom krajiny, aby sa do vrcholovej politiky dostali najlepší.

Asistenti - Prosím, za asistentov si vyberte z ponuky ,,drakov a dračíc,“ ľudí, ktorí sa pro aktívne odvážili zo svojim životom niečo urobiť a odišli do zahraničia. Majú úplné iné pohľady na život. Určite môžu byť veľkým prospechom pre SR. Zároveň by sa nám okamžite vrátilo 150 ľudí zo zahraničia.

Inzerát na zahraničných drakov a dračice.

Máš aktívny prístup k životu? Rozhodla si sa vystúpiť z komfortnej zóny, odišiel si do zahraničia? Vieš pracovať pod tlakom? Stále si duchom na Slovensku? Chceš svoje skúsenosti s efektívnymi zahraničnými systémami aplikovať do života Slovenska, kde väčšina veci funguje v provizórnom režime?

Máš ideálnu príležitosť. Poslanci NR hľadajú 150 asistentov so zahraničnými skúsenosťami. Buď jedným z nich a pomáhaj budovať moderné Slovensko.

Podmienky:

Minimálne 2 roky života v zahraničí.

Ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie.

Ovládanie anglického jazyka

Prvé dve cesty do zahraničia. Prosím ministerstvo zahraničia aby v prospech krajiny zorganizovali prvé cesty do zahraničia

Francúzsko – 9.10.. Krajina má jeden vážny problém. Verím, že je v silách slovenských expertov ho vyriešiť. Zároveň to bude obrovský benefit pre Slovensko a nadviaže sa na duch Štefánika vo Francúzsku. 3 hodiny jednania s prezidentom Macronom, ministrom poľnohospodárstva a hospodárstva.

OSN – 23.10.. Generálny tajomník OSN António Guterres sa viackrát vyjadril, že nevedia vyriešiť niektoré problémy. Je našou globálnou výhodou, že máme praktické skúsenosti z troch politických systémov. (socializmus, komo-kapitalizmus; kapitalizmus) Musíme túto výhodu pretaviť do globálnych stratégii a využiť v prospech Slovenska. Rád by som mu navrhol pár stratégii, ktoré by zásadne ovplyvnili riešenie niektorých celosvetových problémov.

Pred touto cestou by som chcel ešte problémy prekonzultovať s ľuďmi, ktorí ovplyvňujú časť mojich pohľadov na svet. Na základe jednoduchým paradigiem vedia vynikajúco predvídať situáciu.

Preto prosím ministerstvo zahraničia aby požiadalo týchto ľudí u ktorých vidíme, že hľadajú najjemnejšie detaily problémov, že by som sa s nimi rád stretol a prediskutoval niektoré globálne problémy. Micheal Burry; Steve Eisman; Richard H. Thaler; MacKenzie Scott; Tim Groover; Charles Munger; Warren Buffet; Sam Altmann; George Soros; Bill Gates;.

Stretnutie s J. Bidenom. D.Trumpom a E.Muskom neplánujem. Pokiaľ by prejavili záujem po mojom impozantnom víťazstve vo voľbách, rád sa s nimi stretnem. Určite by to mohlo mať pozitíva pre Slovensko, dnes už aj Ukrajinu.

Tiež by som chcel navštíviť dve Ivy Univerzity a Berkley Univerzitu. Preto by som tam mal rád v delegácii zástupcov aspoň z 8 najvýznačnejších univerzít SR. Bolo by dobré, keby to boli ľudia, ktorí majú praktické skúsenosti zo života, prednášali na univerzitách v zahraničí. SK univerzity musia vystúpiť zo svojich tieňov a smerovať do prvej globálnej stovke. Hosťovanie svetových odborníkov by určite pomohlo ich prestíži.

Poprosím cestu naplánovať na tretí a štvrtý októbrový týždeň. Vopred srdečne ďakujem.

Otázky pre svetových lídrov. Do budúcna budeme pri riadení krajiny a EU potrebovať stovky aktívnych a šikovných ľudí. Naša krajina ich má. Musíme ich odhaľovať v zárodku a poskytnúť im priestor. Preto by som chcel požiadať všetkých občanov, aby porozmýšľali akú otázku by dali týmto trendmakerom civilizácie, ktorí sa nebáli isť proti prúdu konvenčného myslenia. Špeciálne prosím všetkých aktívnych pedagógov, aby sa opýtali svojich žiakov a študentov. Dnes neviem ako tie najlepšie otázky vyhodnotiť. Asi by bolo treba vytvoriť nejakú aplikáciu, kde by sa ľudia prihlasovali pod číselným kódom a otázky sa hodnotili. (2 žiakov ZŠ; 2 študentov SŠ; 2 študentov VŠ; 2 dospelých by sme zobrali na cestu do USA)

Vopred ďakujem za každý aktívny nápad

Médiá.

Páni a dámy, potrebujem pre seba a pre všetkých ľudí, ktorí vstúpia do riadenia štátu na všetkých úrovniach nekompromisnú, ale férovú kritiku. Potrebujeme kvalifikované otázky, ktoré by nám rozširovali obzory a prinútili nás myslieť v nových dimenziách. Potrebujeme, aby ste sa myšlienkovo dokázali posúvať v detailoch a súvislostiach. Potrebujeme, aby ste nepísali len A, ale aj B, hľadali C a vytušili D. Každý problém vyžmýkali zo všetkých strán. Potrebujeme, aby ste sa občas dokázali aj zastaviť a netlačiť na okamžité odpovede. Menej je niekedy viac. Život nie je taký rýchly ako rýchlosť šírenia informácii. Potrebujeme, aby ste občas vedeli akceptovať aj slovo neviem a nerobili z toho drámu. Potrebujeme, aby ste neospevovali priemernosť a vyčistili redakcie od pisálkov slohových prác a poloplagiátorov. Potrebujeme, aby ste sa hlbšie zamysleli nad historickými teóriami a dynamicky sledovali reálnu situáciu, prichádzali s novými myšlienkami, ktoré nás inšpirujú. Prosím oprostite sa od manipulatívnych naratívov a nevsúvajte ľuďom do úst Vaše predstavy ich myslenia. Je to slabošské a robí to veľa zlej krvi.

V mene občanov SR vopred ďakujem

Záver

Ako západná civilizácia prichádzame do novej etapy nášho rozvoja. Štartuje fantastická dobu obrovských zmien. Budú vznikať nové formy bŕzd a protiváh. Nové demokratické systémy. Prosím všetkých občanov, aby to chápali ako výzvu a nepodvolili sa strachu zo zmien. Keď budeme tieto výzvy odvážne a s rozvahou riešiť urobíme menej chýb. My, Slováci budeme trendmakeri a budem udávať tóny vo svete.

Ďakujem Vám za pozornosť a prajem všetkým dobrú noc, či ráno.

Peter Kollega

Kollega pre celý svet