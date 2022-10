Starostovia a systém štátnej kriminality

...metastázy spoločenskej rakoviny, eliminoval zlo, zastavil polarizáciu spoločnosti sa tu vyskytuje pár jednoduchých riešení, ktoré by situáciu mohli radikálne vylepšiť.

Pre začiatok môžeme napríklad začať takto:

1.Snažme sa prejsť od emócií k surovým faktom.

2.Prestaňme si donekonečna naivne klamať a opájať sa farizejskou slušnosťou.

3.Prestaňme hrať primitívnu hru na právny štát.

4.Vnímajme krajinu ako komplexný celok a nie len na neomylnú pravdu nášho ega alebo bubliny.

Sme emočný národ. Všetko riešime pocitmi. Najprv dvakrát striháme a až potom meriame. Z nastrihaných kúskov plátame každodennú realitu. Často sa k podstate ani nedopracujeme. Plánujeme ušiť štát a stále to vychádza len na bordel, ktorý pasuje pár vyvoleným.

Základným faktom s ktorým by sme sa pre začiatok mali zmieriť a od neho sa odraziť je fakt, že tu máme etablovaný systém kriminálneho štátu. Bol tu zavedený už v roku 1946, keď sovietsky ,,osloboditeľ“ zaviedol svoje manipulatívne metódy. Tieto paradigmy sa v roku 1989 preniesli aj do nového, demokratického zriadenia.

Majú samozrejme úplne iné formy a charakter, ale imperatív je stále rovnaký. Rozdeliť krajinu na tých čo môžu všetko a na tých, ktorí teoreticky síce môžu všetko, ale vo finále nemôžu nič. Nikdy nesmie byť odsúdený člen klanu, strany, jej spolupracovník, ani nikto kto sa zúčastňuje na budovaní ekonomickej sily straníkov a rozkladaní štátu. Členovia systému sú si vedomí, že tak to funguje a preto je pre nich platnosť zákonov len vedľajším produktom.

Nebyť M. Kočnera, ktorý systém svojvoľne narušil, tak by 90% spoločnosti stále žilo v ilúzii, že všetko funguje v rámci normy a my budujeme demokratický štát, len to má občas nejaké problémy.

Po masovom porušovaní zákonov straníkov komunistického hlasosmeru, keď prakticky všetci členovia vedenia strany a partneri strany v justícii a advokácii a mnohí partneri v štátnej správe sa dostali do hľadáčiku NAKA tu máme ďalšie masové ignorovanie zákona.

Prieskum študentov vysokých škôl Achillové dáta odhalil, že až 70% starostov z 1200 obci nad 800 obyvateľov tají svoje majetkové priznania i keď majú zákonnú povinnosť priznania zverejňovať. Nemôžeme to považovať za žiadne zlyhania jednotlivcov. Tam by sme mohli zaradiť maximálne 1-10 starostov, že to to možno urobili neúmyselne. Pri 70% je jasné, že je to systém a že museli byť oboznámení, že za porušenie zákona im nič vážne nehrozí.

V každom prípade to musíme považovať za frontálny útok na podstatu fungovania štátu, aj keď sa pravdepodobne nikdy nedozvieme akými kanálmi starostovia boli školení.

Ďalšími zarážajúcimi faktami je, že gestorka výskumu Laura Kellöová z aktuality.sk, ani nadácia Zastavme korupciu, ktorá správu zverejnila tento výskum neprezentovali na tlačovej konferencii. Ďalšia otázka je čo robí SIS, experti vlády, prezidentky, novinári, že takúto správu prehliadli. Človek nemusí byť zrovna C.G.Jung, aby pochopil, že keď niekto porušuje pravidlá raz, tak ich porušuje často alebo stále. Základy bezprávia vznikajú tam, kde sa stráca rovnováha. Kde jedni dostávajú veľa alebo všetko a druhí sú za tie isté priestupky bezohľadne šikanovaní a prenasledovaní.

V regionálnej politike a justícii sa rodia tí čarovní experti, ktorí privierajú oči nad čiernymi stavbami, čiernymi skládkami, vždy podržia dvere našim ľuďom a robia peklo občanom pri styku s verejnou správou v celej krajine. Tam sa začína lokálna kriminalita, korupcia, ktorá naväzuje na celoštátnu. Tam vzniká bezprávie, ktoré polarizuje krajinu na ,,našich“ ľudí a ostatných. Tam sú korene frustrácie, zúfalstva občanov, ktorí musia hľadať pokútne cestičky ako sa dopracovať k základným právam. Tam sa formuje myslenie budúcich teroristov a agresívnych narušiteľov systému, ktorý prestávajú veriť v jedovatý systém.

Už Rimania a Gréci hlásali, že základom štátu je spravodlivosť. Na Slovensku je nespravodlivosť, zločin, klamstvo, demagógia, šlendriánstvo trvalou súčasťou fungovania štátu. Pokiaľ si to neuvedomíme a nezačneme na tom tvrdo pracovať, tak sa nikam nepohneme.

Pre začiatok by stačilo, keby si prezident alebo predseda vlády vyžiadali zoznam narušiteľov zákona a verejne vyzvali ignorantov zákona, aby sa vzdali účasti v nasledujúcich voľbách do samospráv.

Žiadne kvetnaté reči, ale len okamžité a konkrétne činy naštartujú proces zmeny depolarizácie krajiny. Kto si myslí niečo iné je na veľkom omyle.

