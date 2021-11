Biela vrana – Igor Matovič

Preto cenu Biela Vrana pokladám za jedno z najbizarnejších ocenení.

Nepochopili sme podstatu demokracie a nevieme v nej žiť. Inštitucionalizovaný fan klub komunizmu pevne drží svoje pozície vo všetkých štruktúrach spoločnosti. Preto si hľadáme umelé náhrady, ktoré by nás zbavili bremena zodpovednosti za rozvoj krajiny. Radi a slušne by sme ju posunuli na niekoho, kto by to urobil za nás. Najlepšie podľa našich papierových teórii. Bez tvrdého boja, bezbolestne a hlavne už predvčerom bolo pozde, lebo my si za svoju produktivitu zaslúžime minimálne rakúske platy.

Opojení sladkým nektárom sebaklamu nevieme a možno ani nechceme reagovať na realitu života. Dokonca sa ju bojíme aj pomenovať. Vo finále sme svedkami takých šialených anomálii, že nikomu nevadí, že verejne identifikovaný organizovaný zločin si pošle svojho najmocnejšieho muža justície na meditačné školenie do Moskvy a nie do Bruselu.

Zdravá spoločnosť by mala mať aspoň 20% parettovských bielych vrán, ktoré by svojim konaním a autoritou inšpirovali masy. Určovali smerovanie lokálnej komunity i krajiny. Postupne premenili spoločnosť na kŕdeľ sebavedomých občanov. My nemáme ani jedno promile. Tak ich generujeme v inkubátoroch falošnej korektnosti, pretože vo vysoko toxickom prostredí zdravý organizmus nedokáže vyrásť.

Nuž aj biela vrana je súčasťou našej pamperskovej demokracie. Vhodné je sa jej opýtať, že prečo nedostalo ocenenie naše nafarbené ftáča I. Matovič. Víťaz posledných volieb určite nie je ten, ktorý vzorovo šteboce v rytme volebných preferencii a reflektuje na rady hlasových profesorov. Ašpirácie na titul zlatého slávika pochoval hneď pri nástupe do politiky. Bielu vranu by si určite zaslúžil. Možno aj niekoľkokrát bez ohľadu na to a ako ho má spoločnosť v zuboch a aké chyby robí. Veď o tom by asi biela vrana mala byť.

Kontraverzný politik minulého roku vynikajúco prečítal situáciu s covidom. Po vzore Číny a ostatných krajín so skúsenosťami s bojom s vírmi začal okamžite testovať ľudí. Dnes stratégiu testovania využívajú všetky štáty, firmy a organizácie, ktorým ide o nerušený biznis a o zníženie strát. (letecké spoločnosti, krajiny na hraniciach, MOV, NHL, CHL, PL atď.)

Ďalší majstrovský ťah urobil keď nakúpil vakcínu Sputnik. Odhadol, že krajina má 48% rusofilov a obdivovateľov hybridnej ruskej politiky. Tí už dopredu avizovali v blogoch a diskusiách na neokumunistickom portali Pravda, že sa dajú zaočkovať len ruskou vakcínou. Ani ostatným racionálne uvažujúcim ľuďom nevadilo, že vakcína je ruská. Chceli čo najskôr získať pocit istoty, že môžu nerušene pokračovať v bežnom živote.

Nasledoval mediálny lynč. Sebavedomý a slobodný národ sa vzbúril proti vŕtaniu v nosoch. Cisterny benzínu priliala do ohňa prezidentka Z. Čaputová, ktorá si prvý krát obliekla talár a vyžiadala si zmluvu o nákupe Sputnika. Spustila sa lavína odporu k všetkému čoho sa Matovič dotkne. V návale emócii sa zabudlo na podstatu riešenia problému. Čo najskôr zaočkovať národ a čo najmenšie straty pre ekonomiku.

Dnes vedieme svetové rebríčky v nezvládaní pandémie. Sputnikofili sa premenili na antivaxerov a kvalifikovaných epidemiológov, ktorí určujú hranice otrockej slobody bez ohľadu na ostatných obyvateľov. Mienkotvorným manipulátorom vadí, že vakcína je nástrojom zisku, ale už im navadí, že placebo, či nocebo ivermektin je tiež z USA. Vláda je po minuloročných útokoch spoločnosti nahlodaná a bojí sa robiť rázne rozhodnutia. Prezidentka bedáka, že nevie v akej krajine žije. Vyčerpaní lekári pripomínajú, že bolo chybou ignorovať ruskú vakcínu. Z rešpektovaných komentátorov sa stávajú humoristi. Organizovaný zločin si nerušne buduje pozície a teší sa ako zakrúti krkom celej spoločnosti. GP postupne amnestuje všetkých našich ľudí. Sputnik bez fanfár a ospravedlnenia odletel tam odkiaľ prišiel. Emočne nezrelý národ je vyčerpaný a polarizovaný. Nádej, že sa to zmení je takmer nulová. Éterom lietajú milióny dutých fráz a žiadny pokus o nápravu situácie. Nové mutácie politických lúzrov sa transformujú v elitu národa.

A biele vrany lietajú kade tade, len nie tam kde by mali. Nuž na Slovensku je to tak. Všetko je naopak.