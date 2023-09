Národná spoveď Slovenska

Praví veriaci, praví liberáli, občasní opilci, veční pochybovači, hľadači pravdy, kritickí myslitelia, špičkoví športovci, umelci, vedci, hardware našich počítačov vedia, že občasná spoveď, odpovede na nepríjemné a zákerné otázky z našich hlbín, kvalitná opica, resetovanie PC má na naše fungovanie blahodarný význam. Vlieva nám do žíl nové sily a novú nádej.

Diagnóza krajiny (zdroj: https://pizurny2.blog.pravda.sk/author/pizurny2/)

Poďme našu výnimočnosť, slušnosť, dokonalosť, pýchu a nadradenosť konfrontovať so skutočnosťou. Skúsme byť aspoň 2x spravodlivejší a neomylnejší k vlastným hriechom ako k ostatným. Uvedomme si, že čím ostrejší pohľad, tým väčšia šanca na skutočnú zmenu. Dovoľujem v mene nás všetkých, ktorí máme úprimnú snahu o zmenu smerovania našej krajiny napísať spoveď. Verím, že môže mať na našu spoločnosť katarzne účinky.

My, národ slovenský, my občania Slovenska sa spovedáme budúcim generáciám, civilizácii, vesmíru, paradoxom života, všetkým existujúcim a neexistujúcim Bohom, Karlu Jaspersovi a hlavne sami sebe, že som od roku 1989 tieto elementárne hriechy spáchali:

- my, všetci nad 21 rokov, sme spôsobili katastrofálny mentálny stav celej krajiny. Čím starší, tým viac. Čím dôležitejšie povolanie vo verejnej sfére, tým viac. Čím viac sme presvedčení, že nás sa to netýka, že sme slušnejší ako ostatní, tým viac by sme mali nad vinou premýšľať a počítať s alternatívou, že sme minimálne farizeji. Podiel Jasperovských vín a zodpovednosti máme skrátka všetci. (kriminálna, politická, morálna, metafyzická)

-každý z nás bol za 34 rokov raz alebo niekoľko krát obeťou, účastníkom, svedkom kriminálnych činov, podvodov, neprávosti, klamstiev, manipulácii, zamlčovania a iných neprávosti vo verejnej sfére a ...

-my sme boli nečinní, zbabelí, alibistickí, keď sme mali využívať všetky možnosti demokracie na nápravu omylov.

-my sme dovolili politickým, justičným, novinárskym, pedagogickým, vedeckým elitám takmer zastaviť vývoj krajiny, Európy a západnej civilizácie

-my sme dovolili samozvaným elitám vybudovať hnijúce pyramídy a bubliny komfortných zón sebaklamu. Tí v nej donekonečna recyklujú staré riešenia, donekonečna tárajú prázdne frázy, nemajú odvahu k žiadnym činom, svoju priemernosť, podpriemernosť prezentujú ako luxusný tovar, alibisticky delegujú všetky problémy na tých okolo alebo budúcnosť. Pevné múry môžu prekročiť len rovnako zmýšľajúci jedinci.

- my sme dovolili svojou nečinnosťou takmer zrušiť spoločenskú zmluvu medzi štátom a občanmi. Občan za svoje dane dostáva katastrofálny servis. Tým sa narušila vzájomná dôvera. Štát si vymýšľa a nárokuje nové poplatky za mizerné služby.

-my sme dovolili, že nám kolabuje zdravotníctvo, školstvo a prakticky všetky oblasti života

-my sme žili v presvedčení, že všetky problémy krajiny vyrieši za nás niekto iný

-my sme sa stali tolerantní k psychopatom, neproduktívnym, neschopným, hlupákom, primitívom, parazitom vo všetkých oblastiach života

-my sme sa stali ľahostajní k tvorbe nových bŕzd a protiváh, ktoré potrebuje celá krajina a nie len politickí hochštapleri

-my sme sa stali tolerantní k verejne usvedčeným zločincom, klamárom a podvodníkom

-my sme dovolili stav, že 99% najväčších zločincov v krajine vždy unikne spravodlivosti. Namiesto ich spravodlivého odsúdenia, vypudenia z verejného priestoru im ponúkame obrovský priestor v médiách a verejnej službe. Ich kauzy sa na veky upracú do stratena.

-my sme sa stali tolerantní k podvodníkom a porušovateľom elementárnych zákonov z radov justičných, prokurátorských a advokátskych elít

-my sme dovolili politickým stranám vystupovať pod hlavičkami, ktoré vôbec nekorešpondujú s ich skutočnými zámermi

-my sme dovolili vykastrovať časť histórie a tvárime sa akoby neexistovala. Namiesto odvážneho pohľadu do temných etáp našej histórie naivne dúfame, že sa s tým popasuje niekto iný.

-my sme ,,zabudli,“ že predchádzajúci režim bol zločinecký a zákonite si musel vychovávať zločincov, ktorí museli udržiavať systém zločineckými metódami.

-my sme prehliadali fakt, že v spoločnosti fungujú desiatky tisíc trénovaných zločincov, ktorí si vychovávajú nové kádre a sústavne svoje stratégie používajú k oslabovaniu štátu a len k vlastnému prospechu

-my sme preberali likvidačné a manipulatívne stratégie Bruselu, ktorého katastrofálne rozhodnutia majú devastačný vplyv na rozvoj Európy a Slovenska

-my sme za 34 rokov neboli schopní prebrať zo západných krajín ani základné paradigmy fungovania štátnych úradov, krajiny, ktoré by zvýšili komfort všetkých občanov

-my sme dovolili médiám, aby sa tvárili ako nezávislé a pritom oni riešili svoje partikulárne záujmy a dlhodobo nás zavádzali

My, národ slovenský, my občania Slovenska si uvedomujeme svoje slabosti a hriechy. Sľubujeme sa ich do budúcna vyvarovať a krajinu na čo najlepší obraz budovať.

Áno, som to Ja a Ty, sme to my. Uvedomením si vlastnej viny preberáme zodpovednosť za svoje činy. Za náš verejný priestor. Za svoju krajinu. Stávame sa dospelými.

Áno, chápem, že tých svinstiev, neprávosti v krajine je toľko, že by sme minimálne raz do mesiaca museli podávať trestné oznámenia alebo sťažnosti, ale raz s tým musíme začať, lebo my sme zodpovední za rozvoj priestoru v ktorom žijeme. Je naivné si myslieť, že to urobí niekto za nás.

(Táto spoveď je reakciou na putovanie Slovenskom, Európou a viery v silné Slovensko, Európu, civilizáciu.)