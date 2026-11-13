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13. nov 2026 o 10:03
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SpaceX Starshield ako páka ?

SpaceX Starshield ako páka ?

Lubomir Kopaj
Lubomir Kopaj Bloger
SpaceX Starshield ako páka ?
Starshield ako prostriedok nátlaku ? (Zdroj: Ilustračný obrázok vygenerovaný za pomoci AI)
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Už si pomaly zvykáme na to, že Trumpova administratíva sa rozhodla na ruskej agresii proti Ukrajine zarábať.  Veď ako inak sa dá chápať, že síce dovolí používať americké zbrane proti okupantovi, ale iba vtedy, keď ich Európska únia zaplatí a odovzdá brániacej sa Ukrajine.

Americký tlak na Ukrajinu v prospech Ruska sa však čas od času stupňuje, hlavne v tomto období, kým ešte nezačal fungovať nový Kongres. D. Trump, pritvrdzuje v snahe prezentovať čokoľvek, čo by sa dalo v propagande označiť ako jeho úspech. Tentokrát ukrajinské zdroje uvádzajú, že registrujú obmedzenie funkčnosti systému „SpaceX Starshield“ pre svoje ozbrojené sily. Ide o satelitnú komunikačnú službu založenú na technológii Starlink, určenú na zabezpečenú komunikáciu, prenos dát a podporu vládnych či bezpečnostných misií. Môže zahŕňať aj špecializované satelitné vybavenie. Podľa správ z Ukrajiny sa zariadenia pri prekročení rýchlosti 160 km/h začali odpájať alebo prestávajú spoľahlivo komunikovať. To môže obmedziť ich použitie na ich rýchlo sa pohybujúcich dronoch, alebo znemožniť likvidáciu rýchlych nepriateľských dronov s reaktívnym motorom. Spojenie, riadenie a prenos obrazu alebo dát môžu vypadávať.

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SpaceX Elona Muska síce poprela, že by takú zmenu služby zaviedla, ale mnohí neveria. Požiadavku obnoviť plnú funkčnosť systému už vyslovila ako Európska komisia, tak aj viac ako 100 amerických kongresmanov.

Lubomir Kopaj

Lubomir Kopaj
Bloger 
Politik
  • Počet článkov:  6
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Som veľvyslanec vo výslužbe so 40 ročnou praxou v zahraničnej službe (Československo, Slovensko, OBSE) Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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