Dnešná Saska: oportunizmus miesto slobody a solidarity

Keďže sme na SME, niet nad to začať tento blog biblicky: Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Na žiadnu stranu nesedí tento výrok tak presne ako na SaS. Prečo? Čítajte.

SaS a Rusi

Pamätáte sa ešte na ten cirkus, ktorý Saska urobila po tom, ako Matovič s Krajčím doviezli Sputnik? Korčok vtedy argumentoval aj tým, že nejde len o vakcínu, ale o nástroj hybridnej vojny Ruska. Nuž, dá sa diskutovať o tom nakoľko bol dovoz Sputniku správny (kvôli ľuďom, čo sa neboli ochotní ničím iným očkovať), a nakoľko nesprávny (kvôli Korčokom naznačovanej podpore Ruska či iným dôvodom). Treba však spomenúť dve poznámky. Po prvé, úvahy o Sputniku neboli nijakým čisto slovenským nápadom, napríklad nemecké Bavorsko sa definitívne vzdalo plánu postaviť celú továreň na Sputnik až začatím ruskej invázie. Po druhé, bolo to pred vojnou.

Ale nech, človek by si pomyslel, že SaS sú azda dôslední protiruskí puristi. Ibaže potom prišiel 24. február 2022, vojna na Ukrajine a ukázalo sa, že tak to celkom nie je. Pri diskusii o ruskom plyne sa zrazu Sulík pohotovo nechal počuť, že keď bude treba, zaplatí za plyn Gazpromu aj v rubľoch. Výrok, ktorý ocenili aj ruské médiá. Čiže nakúpiť od Rusov vakcínu, ktorá by zachraňovala životy Slovákov v čase, keď s vojnou nikto nerátal bolo zlé, ale pristať na upravené platobné podmienky Rusov po začatí vojny a tým zjednodušiť financovanie zabíjania na Ukrajincov je už OK. Aby neboli pochybnosti na, čo presne platbami za plyn prispievame, poslal Gazprom pre istotu na Ukrajinu vlastnú žoldniersku skupinu.

Pri tomto však Saska neostala. Ako vyšlo z medializovaných informácií najavo, Sulík sa snažil blokovať aj dodanie protiraketového systému S300 na Ukrajinu. To nakoniec Naď našťastie presadil, pozornejším však neušlo, čo za to vraj Sulík žiadal: let vojenským Black Hawkom pre Geissenovcov. Znie to ako Kolár alebo Fico? Nuž, ale je to Sulík. Ten to samozrejme popiera, a tak môže každý veriť komu chce. Za veľa však hovorí, že aj podpora spolustraníkov Sulíkovi bola pozoruhodne chabá. Našťastie pre Sulíka, médiá túto kauzu príliš nerozmazávali. Sasku totiž potrebovali na potápanie Matoviča. Len si skúste predstaviť aký by bol cirkus, keby s takým nápadom prišiel ten.

Dnes už sa dá jasne povedať: Slovenko podniklo správne kroky v pomoci Ukrajine najmä vďaka Naďovi (S300, Migy) a Matovičovi (financie pre utečencov), no nie vďaka, ale napriek Sulíkovi.

SaS a fašisti

Pamätáte si na ten cirkus po prelomení prezidentkinho veta o podpore 200 eur na dieťa? Dôvodom bolo okrem iného aj to, že za prelomenie hlasovali, aj fašisti. Je ironické, že zatiaľčo napríklad takej Cigánikovej extrémne vadilo, keď fašisti zdvihli ruku za zvýšenie rodičovského príspevku, nie tak dávno predtým za nimi ona sama behala a dohadovala (aj zrealizovala, s podorou Smeru, Hlasu a ĽSNS) obštrukciu Záborskej zákona na pomoc tehotným ženám.

Tým však spolupráca SaS s fašistami a mafiou neskončila. Pätnásteho decembra 2022 Saska spolu so všetkými odnožami slovenských fašistov, Smerom a Hlasom povalila demokratickú a prozápadnú vládu Eduarda Hegera a s veľkou pravdepodobnosťou poslala Slovensko do éry temna, presne tak ako v roku 2012.

Dve poznámky:

Hoci sa to retrospektívne ťažko hodnotí, možno sa to dalo čakať. Sulík vo svojom statuse na FB sám priznáva dávne stretnutie s Kotlebom, kde sa (podľa Sulíka) bavili o stratégií, ako by mohlo ĽSNS prevziať od SNS voličov. To síce (ak hovorí pravdu) ešte neznie nejak dramaticky, trochu menej však už potom prekvapí jeho neskoršie spojenie s fašistami, tentokrát už proti demokratickým a prozápadným stranám. Zaujímavé je, ako selektívne médiá (drvivá väčšina, či už mainstream alebo konšpiračné) o "spolupráci" či spolupráci s fašistami informujú a ako ju pomenúvajú. Sulíkovi sa to zvykne celkom prepiecť.

SaS a trhová ekonomika alebo: ani sloboda, ani solidarita

Saska si rada buduje imidž ekonomicko-liberálnej strany, akéhosi ochrancu voľného trhu na Slovensku. Faktom ale je, že toto je iba fasáda, podobná akou je sociálno-demokratický no empiricky absolútne neodôvodniteľný imidž smeru a hlasu. V júny tohto roka Bittó-Cigániková podľa návrh zákona na zvýšenie povoleného zisku zdravotných poisťovní. Návrh okrem Sasky podporili aj noví spojenci, Smer a Hlas. Kvízová otázka: podporili teda akože-socialisti pravicový zákon, alebo nebodaj pravičiari predložili zákon socialistickí? (čitateľ nech kľudne o tom chvíľu sám pouvažuje)

Odpoveď: ani jedno, ani druhé. Saska aj Smer dobre vedia, čo robia. V absolútne sociálnom systéme by poisťovne nemali žiadny zisk, všetky odvody by boli použité na preplácanie úkonov, platy, rezervy a pod. V absolútne kapitalistickom systéme môžu robiť majitelia poisťovní so ziskom čokoľvek a pacient sa môže slobodne rozhodnúť, kde a či vôbec sa poistí. Vo väčšine krajín však ide o nejaký mix týchto dvoch systémov, napríklad v Nemecku funguje popri viacerých povinne neziskových poisťovniach viacero privátnych ziskových poisťovní. Na Slovensku však nie je ani jeden zo zmienených systémov, ani ich mix. Na Slovensku poisťovne generujú zisk pre svojich majiteľov, a (dôležité) poistenie v nich je povinné. Toto je slovenský unikát, ktorý nemá v Európe obdoby a ani s voľným trhom, ani so sociálnym systémom nemá spoločné nič. Podobá sa skôr na trh, kde násilím naženú ľudí a nútia každého nakúpiť si povinne 10 kíl banánov od troch certifikovaných predajcov, ktorí takto nadobúdajú štátom grantovaný profit. Ani sloboda, ani solidarita. Mohli by sme tento systém nazvať feudálnym, ale v slovenských reáliách je príhodnejší skôr názov oligarchický. A vôbec na tom nemení nič fakt, že akcionárom VšZP je štát (najmä ak je štát reprezentovaný takým Ficom či Sulíkom). Tak na tomto sa slovenskí pseudo-ľavičiari a pseudo-pravičiari samozrejme dohodnú s radosťou.

Mimochodom, viete kto sa tento slovenský unikát sa snažil zreformovať? Marek Krajčí, presne ten, ktorého Saska odvolala údajne kvôli Sputniku. Čím sa opäť dostávame na začiatok tohto blogu.

Samozrejme pri banalitách a darebáctvach sa SaSka zvykne tváriť trhovo: statusy o teplých rožkoch, otváranie fitiek počas pandémie či boj proti vyšsiemu zdaneniu takých výdobitkov ako je alkohol a hazard. Alebo pokiaľ ide o to, aby sa čo najmenej zdanili nadmerné zisky Slovnaftu z ruskej ropy. Čo mne osobne opäť celkom sedí k Sulíkovej ochote platiť za ruský plyn v rubľoch.