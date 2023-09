Matovičova akcia ukázala pravdu o slovenských médiách

Napriek všeobecne známemu faktu, že Matovič je slovenskými médiami krajne neobľúbený, ma ich reakcia na incident s Kaliňákom veľmi negatívne prekvapila. To video videl asi každý. Slovná potýčka rýchlo eskaluje a o chvíľu sa už Matovič musí brániť tlupe agresívnych smerákov ktorý v jasnej presile chniapu po ňom, po mikrofóne, po technike na aute, snažia sa dostať dnu a rozdávajú päsťovky. V danom momente zvnútra auta nie je vôbec jasné, kedy príde polícia, a kam to až vyeskaluje. Je to nebezpečná situácia. O to viac zamrazí, keď toto všetky médiá odbavia ako bitku Matoviča s Kaliňákom, ktorí sa ani jeden nevedia správať. Alebo zájdu ešte ďalej a obviňujú Matoviča.

V tomto kontexte je úplne nepodstatné, či bolo Matovičovo rušenie smeráckeho mítingu legitímna akcia, odvážna občianska neposlušnosť alebo kontraproduktívna hlúposť. Keby si noviny a spoločenské elity robili svoju prácu, tak by jasne pomenovali kto je agresor a postavili sa na stranu obete. Tento týždeň ale presne v tomto všetky médiá a mnohé osobnosti, špeciálne predstavitelia konkurenčných politických strán exemplárne zlyhali. Miesto jasného pomenovania pravdy sa rozhodli prizerať sa a sledovať vlastné záujmy a preferencie, hádzajúc časť viny na obeť. Toto nápadne pripomína začiatky mnohých smutných častí slovenskej aj európskej histórie, kto to nevidí, je asi slepý. A aj táto slepota historicky všeličo pripomína.

Iste, zatiaľ je to len jeden incident bez vážnych následkov. Ale ľahko môže byť predzvesťou novej reality po tridsiatom septembri. A tento incident otestoval nielen to, kam až sú smeráci schopní zájsť, ale aj to, kto chce čeliť klamstvu a agresií bezpodmienečne, a kto naopak hľadí v prvom rade na svoj vlastný prospech. Výsledok pre slovenské médiá je veľmi zahanbujúci.