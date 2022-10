Kvalita vysokoškolského vzdelávania v ohrození

Všetky úrovne vysokých škôl musia chrániť akademické štandardy kvality, ideálne kombináciou interného monitorovania a externého auditu. Akademická integrita by mala mať výsostné postavenie v inštitucionálnej stratégii kvality, mala by byť jej základnou súčasťou. Zároveň by mala poskytovať usmernenie, ako to dosiahnuť.

Akademická integrita znamená súlad s etickými a profesionálnymi princípmi, štandardmi, postupmi a konzistentným systémom hodnôt, ktorý slúži ako usmernenie pri rozhodovaní a prijímaní opatrení v oblasti vzdelávania a výskumu.

Písanie prác na objednávku (contract cheating), ich rast, predstavuje hrozbu pre akademickú sféru. Školy by mali uplatňovať celý rad politík, aby čelili týmto rizikám a zmierňovali ich. Školy sa tým zaoberajú? Dostali vysoké školy aspoň metodickú podporu v tomto smere od ministerstva?

Prístupy k zabezpečovaniu kvality sa v rôznych častiach sveta veľmi líšia a taktiež rozdiely vo vnímaní toho, čo predstavuje prijateľné akademické správanie sú tiež značne odlišné.

Ďalším akútnym ohrozením akademickej integrity sú aplikácie umožňujúce generovanie článkov, esejí, prác za pomoci umelej inteligencie (prvý online generátor článkov bol vyvinutý v roku 2005). Už dlhšie sa spoliehame na umelú inteligenciu, ktorá nám pomáha pri kontrole pravopisu a gramatiky, pri prekladoch. Dnes môže ktokoľvek s prístupom na internet získať prístup k nástrojom, ktoré dokážu generovať rôzne druhy textov v priebehu niekoľkých okamihov, dokonca aj knihy, diplomovky, výskumné správy, …. Texty vygenerované takýmito generátormi sú originálne a preto systémy na podporu odhaľovania plagiátov sú na nich „krátke“.

Je nevyhnutné, aby si pedagógovia zvýšili povedomie o nástrojoch na generovanie textov a o nástrojoch na ich odhalenie. Štúdie ukázali, že dnešné nástroje na generovanie textov môžu produkovať hodnoverné texty aj na vysokoškolskej úrovni. Niektorí študenti uvádzajú, že vďaka tejto technológii získavajú lepšie známky. Teda texty písané generátormi podporovanými umelou inteligenciou sú reálnym dôvodom na obavy. Trápi to školy? Asi ani ministerstvo to netrápi a o metodickom pokyne k tejto veci ešte asi neuvažovalo.

Tempo vývoja v oblasti využitia umelej inteligencie rýchlo napreduje. Rýchlosť nárastu výpočtového výkonu sa zdvojnásobuje zhruba každých šesť mesiacov. Tým stúpa aj výkonnosť aplikácií využívajúcich umelú inteligenciu. A aj kvalita aplikácií sa zvyšuje, články sa takmer na nerozoznanie začínajú podobať tým, ktoré napísal človek.

Používanie nástrojov umelej inteligencie, ako sú generátory textu predstavuje vážne akademické pochybenie, pretože takýto text odovzdaný študentom nie je predložením jeho vlastnej práce. Je to akademický podvod.