Prečo "zázračné" diéty zväčša nefungujú?

Prestanete jesť sacharidy a budete mať telo bohyne! Užívajte tabletky a schudnite bez námahy! Tento výživový doplnok odstraňuje tuk z brucha za tri sekundy! Nezabralo? Nevadí, vyskúšajte bielkovinovú diétu, lebo tá zafunguje určite a nemusíte ani cvičiť!

O-hohó, tak to teda pŕ, na toto sa nepodujmem! I keď, hmm, po tej all inclusive dovolenke sa na mňa prilepilo pár faldíkov. Ak chcem zapnúť ten fungl nový nohavicový kostým, čo som si kúpila ešte začiatkom leta, keď som bola "vyrysovaná" do plaviek, mala by som niečo robiť. Potrebujem dačo radikálne, bezbolestné a s okamžitým výsledkom, nech som čoskoro opäť vo forme.

Lenže bezbolestne a okamžite sa vylučujú s trvalou zmenou k lepšiemu. Jediné, čo garantujú, je poriadny jojo efekt. Samozrejme, ak to niekto chce riskovať aj napriek tomu, je to jeho voľba. Ten nech potom pokojne podstúpi napríklad aj drastickú diétu s obmedzením či dokonca vynechaním všetkých sacharidov. Bude sa síce asi cítiť aj správať ako zombík, nikto s ním pravdepodobne nevydrží v jednej miestnosti dlhšie ako pár minút, ale tak čo človek neurobí pre krásu!

Jedlo-jedlo-jedlooo! Kde je nejaké jedlo?!

Alebo ani nie?

Ja teda neviem, ale ja keď si na pomyslenú misku váh položím to, že sa absolútne nebudem vedieť sústrediť na nič iné okrem kŕčovitého paralyzujúceho pocitu hladu, v dôsledku čoho budem maximálne nervózna a spomalená, a to, že sa mi možno podarí dať dole pár kíl, radšej si tie kilá ponechám dlhšie a pokúsim sa ich zhodiť šetrnejšie a hlavne zdravšie. V ideálnom prípade by chudnutie malo prebiehať pod dohľadom skúseného dietológa alebo lekára. Každý človek je iný a potreby tela sú zakaždým individuálne. Ak teda googlim "osvedčené" hollywoodske diéty, ktoré možno zafungovali Gwyneth Paltrow alebo inej celebrite, kde beriem istotu, že ich dokážem dodržať aj ja, ak mám "na krku" napríklad dve deti, prácu a k tomu starostlivosť o domácnosť?

Diéta musí byť v prvom rade udržateľná a zmeny v jedálničku zavádzané veľmi postupne a pozvoľna. Pomaly ďalej zájdeš platí v tomto smere na stodesať percent. Veď ak by som napríklad z jedného dňa na druhý začala piť len uhorkovú šťavu a striedala to "tajným" receptom s jablčným octom, jednak by som prišla o všetky svaly, psychika by mi ukázala dlhý nos, že né-né moja drahá, na to zabudni, a mohla by som tak maximálne pasívne preležať celý deň doma v posteli. A kto chce byť zavretý, keď svet je plný dobrodružstiev?

Tak určitéé! Aj takto vyzerá zavádzanie v priamom prenose. Jednak to vyzerá ako photoshop, jednak sa takéto ploché brucho stratí, len čo sa človek do sýta naje.

Nástrahy radikálnych diét vydržia tak maximálne jedinci so záľubou v sebazápore. Väčšina ľudí sa, chtiac alebo nechtiac, rýchlo vráti na staré chodníčky. Je to prirodzené, veď kto by odolal tým návalom myšlienok o jedle? Hladný človek - hotové nešťastie.

Hmm, taký rezník s majonézovým šalátom a za tým poriadne sýty krémový zákusok, ktoré ležia v žalúdku aj tri dni! To je lahôdka! Keď si hladný, nie si to ty - hovorí známy reklamný slogan a má pravdu. Ak si chcem udržať disciplínu v jedení, hlad je môj nepriateľ číslo jeden. Môže to znieť paradoxne, no sýty človek má dosť odhodlania nahradiť rezník kuracími prsiami na prírodno a megakalorický zákusok vynechať, prípadne zvoliť ľahšiu alternatívu.

To neznamená, že teraz si už tie rezníky alebo zákusky nikdy nemôžem dať. Práve naopak, odborníci odporúčajú zaradiť takzvaný cheat day, kedy si dám v primeranom množstve, čo mám rada. Keď teda napríklad nedokážem existovať bez hamburgerov s hranolkami, v ten deň si ich bez výčitiek svedomia dám. Vďaka tomu si udržím stabilnú hladinu disciplíny a v nočných hodinách nepodľahnem náhlemu poryvu podlomenej psychiky vybieliť celú chladničku.

Ak bude moja strava pestrá a budem jesť všetkého s mierou, je pravdepodobné, že nebudem musieť riešiť žiadne extra kilá, ktoré by mi inak následkom radikálnych diét takmer určite pribudli. Metabolizmus je viťúz. Zo začiatku si síce môžem gratulovať, ako rýchlo kilá miznú, lenže časom sa progres celkom zastaví, až sa ocitnem tam, kde som začínala, prípadne ešte o pár kíl vyššie.

Možno si myslíme, že naše telá vieme ošáliť, no ony sú múdre a všetky prehrešky nám spočítajú. Naopak vedia byť veľmi vďačné za obohatenie prostredníctvom pohybu.