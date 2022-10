Kaplnka sv. Kozmu a Damiána, Šamorín. Alebo príklady priťahujú ?

Každé mesto, každá obec má svoju pamäť, má svoje genius loci s neopakovateľnými prvkami architektonického a kultúrneho prostredia. Každý z nás vedie vnútorný dialóg s obrazom miesta, ktorý vytvoril čas a naša pamäť. Vtedy, alebo dnes. Odtlačok, do ktorého sa premieta pocit vznešenosti, tajomnosti, estetiky, ale aj nostalgie, prvých lások, osudových rozhodnutí, bojov, mystiky, nekonečnosti. Kvalitu v meste nevytvárajú len historické charaktery domov a cesty, ale hlavne jeho obyvatelia a ich vzťahy. Preto treba zachraňovať nielen historické paláce a umelecké predmety, ale aj osudy a spomienky ľudí, ktorí v meste žili, alebo ešte žijú. V histórii mesta sa každou minútou odohrávajú príbehy a stávajú sa súčasťou tej histórie.

Keď sme boli vedením mesta Šamorín oslovení k vypracovaniu pamiatkového výskumu na kaplnke sv. Kozmu a Damiána, boli sme veľmi prekvapení, lebo v našom prostredí sa nestretávame s tým, aby vlastník historického objektu, ktorý nie je zapísaný v Registri kultúrnych pamiatok PÚ SR, pri príprave obnovy daného objektu, postupoval striktne podľa princípov obvyklých pri výskumných prácach na tzv. kultúrnych pamiatkach. Privítali sme túto príležitosť s radosťou. Objekt kaplnky bol v tom čase skutočne v stave silnej deštrukcie. Okrem toho, že boli rozložené vonkajšie i vnútorné omietky, rozpadajúci sa strešný krov a krytina, omnoho závažnejšia deštrukcia objektu bola zo strany stavebného rozkladu. Postupujúcimi vonkajšími vplyvmi bola narušená statika kaplnky, popraskané múry i strop, silne navlhnuté steny. Na východnej strane hrozilo vypadnutie steny.

Na základe týchto skutočností sme urobili dôsledný výskum a následne návrh na riešenie obnovy. Primátor mesta, pán Czaba Orosz veľmi ústretovo riešil postup so svojím tímom. Na podklade výsledkov nášho výskumu vypracoval architekt Ing. Tomáš Javorka projekt konkrétneho riešenia a začlenenia objektu kaplnky do komplexu Domu seniorov Ambrózia. A opäť príjemné prekvapenie. Všetky náležitosti spojené s obnovou boli s nami konzultované a riešené tak, aby výsledok zodpovedal maximálne historickej skutočnosti. Boli sme prítomní pri všetkých stavebno-rekonštrukčných prácach, ktoré riadil pán Jozef Nagy, riaditeľ /AREA,s.r.o/ s úžasnou profesionalitou a presnosťou, ktorú ale vyžadoval aj od realizátorov konkrétnych činností. Obdivovali sme pracovníkov fi. IZOBAU pána Zoltána Faragó, ktorí vykonávali stavebné práce a z ich prístupu bolo cítiť, že si uvedomujú jedinečnosť príležitosti a výnimočností prác pre svoje mesto. Prác na pamiatke, ktorá tu ostane aj ako dôkaz neobyčajného vzťahu ľudí, všetkých, ktorí sa zúčastnili na pamiatkovej obnove kaplnky sv. Kozmu a Damiána, k svoje histórii, k histórii svojho mesta.

V priebehu stavebných prác sme vykonávali reštaurátorské práce na mobiliári kaplnky, ktorý pozostával s oltára, drevených lavíc z konca 19. stor. a drevených barokových plastík z 18. stor., ktoré boli značne poškodené vlhkosťou v kaplnke, drevokazným hmyzom, ale aj nevhodným narábaním. V závere prác na interiéri bola reštaurovaná výmaľba „víťazného oblúka“ kaplnky, ktorú sme našli počas výskumu pod vrstvami neskorších premalieb.

Každá etapa vo vývoji mesta po sebe zanecháva záznam o svojej dobe. O súdobých architektonických štýloch, o vkuse obyvateľov, o pomeroch v meste. Zanecháva vo svetských i sakrálnych objektoch otlačky rúk ľudí, ktorí v tom meste žili. História Šamorína siaha do obdobia raného stredoveku a vo vývoji zanecháva jedinečné architektonické pamiatky, ktoré by mali dotvárať vzťah a povedomie k svojmu mestu u jeho obyvateľov. Ale nie je to len románsky kostol sv. Margity v Šámote, ranostredoveký kostol reformovanej cirkvi, renesančná radnica a barokový kostol Nanebovzatia Panny Márie v centre mesta, ale aj kaplnka sv. Kozmu a Damiána. Bola postavená v roku 1873 v historizujúcom štýle, vtedy ako súčasť špitála na základoch predošlej kaplnky – kostola z ktorého sme našli len torzo základov z veže.

Je obrazom svojej doby. Architektonickým i spoločenským. Bez tejto stavebnej etapy by bol vývoj mesta neúplný. Ostala by v ňom medzera akoby prerušeného chodu. Nie je to tzv. kultúrna pamiatka, ale svojimi hodnotami a v konečnom dôsledku spôsobom pamiatkovej obnovy, by v mnohých prípadoch mohla byť príkladom. Príkladom zodpovedného prístupu zodpovedných ľudí, ktorým leží história ich mesta na srdci.

Termín lokálpatriot – lokálpatriotizmus môže mať viac podôb, alebo významov. Niekedy negatívnych, keď jeho nositelia potláčajú význam existencie iných skupín, ale môže mať, a tu v Šamoríne nesporne má, význam príkladného, úprimného vzťahu k svojmu mestu, jeho kultúre, histórii a jeho obyvateľom. Nežijem v Šamoríne, ale rád sa do toho mesta vraciam, do jeho pokojných ulíc so všadeprítomnou zeleňou a kvetmi. Vo veži kaplnky sv. Kozmu a Damiána visí opravený neskorobarokový zvon z roku 1784. Veríme, že jeho srdce bude zaznamenávať ďalšie desaťročia i stáročia kaplnky v Šamoríne.

text, foto © Peter Krivda Soliwarski