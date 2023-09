Ako Romana Tabák zachránila Slovensko pred liberálnou pliagou

Slovensko by šlo zvrátenym smerom. Volím SNS", napísala na svojom facebooku pani Romana. Nuž predstava, že dnes by strana SMER neexistovala, je pre nás viac než strašná. Aj keď nejaká nádej by tu predsa len bola a my by sme si Ficove povestné tlačovky mohli užívať ďalších x rokov....Ak by Romana nepodala vtedy pánovi Ficovi pomocnú ruku, možno by tak neskôr spravil agent 363 z GP.



Romana Tabák je veľká vlastenka. Svoju lásku k domovine okrem iného verejne demonštrovala kúpaním sa v horskom potoku v Tatrách, za čo jej zlomyseľní ekobanditi uložili pokutu 500€. A tiež sústavným bojom proti prezidentke, Lgbti, nezmyselným cyklopruhom primátora Valla, ukrajinskym vlajkám a najmä progresívnym barbarom bez národnej hrdosti. To, že jej na rodnej hrudi záleží, dokázala aj svojim najnovším počinom, keď zvolala občiansky protest proti odseknutej" hlave Hviezdoslava. Čo je však smutné, naši zapredaní herci tieto snahy pani Tabak odignorovali a podpory sa jej dostalo len od pána Jozefa Banáša. Romana má však aj ďalší ušľachtilý cieľ, ktorým je snaha poslať SASKU a Progresívne Slovensko do večných lovíšť. Nejaká „tepša" a „mončičák" (ako Romana nazýva Janu Cigánikovu a Michala Šimečku) nám tu predsa nebudú kaziť morálku našich detí.



Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pani Tabák sa dostala do parlamentu vďaka strane Oľano, ktorej hlavným cieľom je boj proti mafii a korupcii. Táto strana však od začiatku označovala ako svojho hlavného súpera stranu Smer. Dnes sa poslankyňa chváli, že práve ona pomohla k tomu, že táto najskazenejšia strana stále funguje a dokonca možno vyhrá volby a zostaví novú vládu. Tomu hovorím posun. 🙏🙏🙏



Romana pre denník Plus jeden deň prezradila, že v septembrových parlamentných voľbách sa už o priazeň voličov uchádzať nebude, ale mala by za stranu SNS kandidovať vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia v roku 2024. Paradoxom je, že kým bola Romana v strane Igora Matoviča, televízia Ereport s radosťou poukazovala na jej trapasy (link k článku nižšie). Situácia sa však zmenila a dnes patrí pani Tabák spolu s Marekom Ťapákom či Andrejom Dankom k najväčším hviezdam tohto média a vlastne celkovo dezinfoscény.



Podľa národniarov nie je najväčším problémom Slovenska korupcia a nedostatočná zdravotná starostlivost, ale transgender ľudia či homosexuáli, ktorí chcú legálne uzatvoriť manželstvo.

Ich postoje k vojne u susedov radšej komentovať nebudem, lebo za niektoré propagandistické vyjadrenia o ukrajinských fašistoch by sa nemusela hanbiť ani ruská štátna televízia. Pán Marek Ťapák určite vie, o čom píšem...



https://ereport.sk/dalsi-trapas-poslankyne-tabak-romana-to-ako-si-myslela-s-tymi-nohami/