Prečo si Progresívne Slovensko a SaS musia nájsť k sebe cestu

Mnohí si želáme, aby novú vládu zostavili strany, ktoré sa hlásia k demokracii a prozápadnému smerovaniu Slovenska. Žiaľ, viaceré z týchto strán sa už dlhodobo pohybujú na hranici zvoliteľnosti. Aj keď sa im nakoniec podarí nejako predrať do parlamentu, veľa toho so svojimi percentami nedokážu zmeniť.

Tak ako si k sebe našli pred voľbami cestu Fico a Pellegrini (zbožné želanie pána Miloša Zemana tak bolo vyslišané), mali by sa nimi inšpirovať aj pravicové strany. Pokúsiť sa nájsť spoločný prienik vo volebných programoch, nie poukazovať na jednotlivé nedostatky v programe konkurenta.

Celkom by ma zaujímalo s kým chcú vytvoriť vládu Oľano a priatelia, keď už stihli pourážať všetkých okolo seba. Nevyhovuje im PS, SaS, schytali to od nich aj ich vlastní odídenci. Ich nepretržitý boj proti mafii síce oceňujú mnohí, ale neviem, či práve Igor Matovič je ideálny tímový hráč. A práve to je vo vláde veľmi dôležité. Richard Sulík by mal tiež viac ovládať svoje ego a pozerať na potreby tejto krajiny.

Ja osobne držím palce Progresívnemu Slovensku, aj ked som ich sama nevolila. Myslím si, že tých hlasov budú mať dosť aj bezo mňa. Jej jasné, že strany ako KDH, SaS, či PS sa nikdy nezhodnú v hodnotových otázkach, takže bez výrazných ústupkov na oboch stranách nebude takáto spolupráca nikdy fungovať. Všetky tieto strany však spája demokratické smerovanie Slovenska a žiadna z nich si neželá, aby sme sa stali ďalším vazalom Ruska.



Keď sa po voľbách spoja strany ako SNS, SMER, Hlas a Republika, môžeme si byť istí, že dovládnu do konca volebného obdobia. Fico sa dokáže spojiť aj s diablom, keď mu ide o krk. A pokiaľ ho z úradu nevyženú priamo ľudia z ulice, ostane tam až do konca. Nie je to sranda, keďže čoraz viac (aj mediálne známych) ovečiek prechádza do Ficovho či Pelleho košiara. Stačí si spomenúť na Samuela Migaľa, Mareka Ťapáka, Mariána Greksu, Rasťa Ekkerta či Zuzanu Belohorcovú. Čo nám títo ľudia vedia odovzdať? Samuel Migaľ sa už raz vyznamenal, keď verejne rozšíril klamstvá o Pavlínke Matovičovej. Marek Tapák sa chystá stráviť dlhú volebnú noc v spoločnosti hviezd ako Danny Kollar či Judita Laššáková. Zuzana Belohorcová zas spolu s manželom naložili prezidentke, že podporuje vojnu na Ukrajine a údajne presadzuje americké záujmy na Slovensku. Žena, ktoré podstatnú časť svojho života prežila práve v USA, dnes vníma stranu Progresívne Slovensko ako hrozbu... Ja sa ani nečudujem pani prezidentke, že po toľkých útokoch, nechce kandidovať v ďalších voľbách.



Zdá sa, že Slovensku naozaj zvoní do hrobu...