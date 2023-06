Šikanovanie ukrajinského dievčatka. Prečo ma sklamala známa exmoderátorka?

Takéto nepríjemné slová si musela na adresu svojej domoviny vypočuť malá ukrajinská školáčka. Adresovali jej ich proruskí spolužiaci. Tá si celý útok svojich rovesníkov nahrala na mobilný telefón. „Rusko je g*vno,“ reaguje pohotovo a odvážne malé dievčatko. Následne jej jedno z detí, pľuvne do tváre.





Myslím, že toto nepotrebuje komentár. Detí sú ako špongie a nasávajú to, čo doma počujú. Je zrejmé, že і napriek veľkej podpore Ukrajine, ukrajinofóbia v ČR a SR stále existuje. Všetci vieme, že nenávisť voči Ukrajine v našej krajine šíria najmä Blaha, Šoun, ne/známy Jakubec, Fico, Mazurek, Harabin, Belousovová, Chmelár.... Ale postupne sa do tejto skupinky pridávajú aj ďalšie známe mená, o ktorých by to možno nikto nepovedal. Portál Aktuality nedávno zverejnil rozhovor s bývalou moderátorkou Zuzanou Belohorcovou a jej manželom Vlastimilom Hájkom. Keďže nemám aktivované predplatné na Aktualitách, nemohla som si celý rozhovor prečítať. Každopádne, už názov článku napovedá, o čom tento rozhovor je a aké politické názory Zuzana s manželom zastávajú. „Mnohí Slováci a Česi nám hovoria, že nechcú žiť v západnom Kyjeve," uviedli v rozhovore. Výraz „západný Kyjev" som nikdy nepočula, ale domnievam sa, že pod týmto názvom chápu Česko a Slovensko. A preto sa vraj naši krajania húfne sťahujú na ostrov Tenerife, kde im Zuzana s Vlastíkom nájdu vhodné hniezdočko. Súdiac podľa komentárov pod článkom sa v rozhovore opäť spomínajú Ukrajinci a ich „drahé autá". A niekto sa bude sťažovať, že na Slovensku nie je sloboda slova??? Keď portál, na ktorom počas svojho života pôsobil Ján Kuciak, uverejnil takýto rozhovor? Na Slovensku a v Čechách je až príliš veľká sloboda slova. Stačí si len prečítať komentáre pod videom, ktoré natočila napadnutá ukrajinská školáčka. Niektorí ju nazvali „ukrajinskou Banderkou", ktorá vraj vedie české deti k nenávisti voči Rusku. Ďalší komentujúci ju vyzval, aby sa vrátila naspäť na „nacistickú Ukrajinu". Následne sa ten istý diskutér zastáva malých agresorov. Tí podľa neho dobre vedia, že tu ukrajinskí migranti nemajú čo robiť. Našťastie však prevládali podporné komentáre a rôzni ľudia ponúkali mamičke dievčatka pomoc.



Ďeťom na videu rozhodne chýba dobrá výchova a to je vizitkou ich rodičov.

#RuSSkoJeHovno



Zdroj : https://www.aktuality.sk/diskusia/HSY0ZI5/zuzana-belohorcova-a-vlastimil-hajek-o-realitach-na-tenerife-mnohi-slovaci-a-cesi-nam-hovoria-ze-nechcu-zit-v-zapadnom-kyjeve-rozhovor/



https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ukrajina-rusko-valka-holcicka-skolaci-nenavist.A230607_155110_domaci_vlc