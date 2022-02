Ako Čína vytvorila tábory, kde neexistujú ľudské práva

Predstavte si situáciu, že ste študent/ka a prichádzajú prázdniny. Rozhodnete sa prísť z internátu domov a zistíte, že rodičia nie sú doma a vy neviete, čo sa stalo. Jediné, čo vás čaká, je správa od vlády, ktorá vám tvrdí, že sú na „tréningu v škole“ a že vaše správanie môže ovplyvniť to, kedy sa vrátia rodičia späť. Horšia vec sa stane, keď prídete na internet a zistíte, že ich mučia a týrajú. Síce je to pre nás nepredstaviteľná predstava, no v Číne sa toto deje. Ide o čínsku vládu, ktorá sa rozhodla mučiť menšinu.

Aká je situácia v Číne

Už dlhšie obdobie sa komunistická strana v Číne snaží o násilnú indoktrináciu Ujgurov, ktorí žijú v severovýchodnej časti Číny. O túto indoktrináciu sa starajú kempy, ktoré boli priamo postavené na tento účel. Čína dlhé obdobie popierala, že nejaké kempy vôbec sú. Keď sa však ukázalo, že takéto kempy naozaj existujú, tak otočila svoju rétoriku na to, že ide len o „re-edukačné centrá“ ako ich vláda nazýva. Stále však tvrdí, že žiadne násilie sa tam neodohráva a jej snahou v tejto oblasti je len bojovať s terorizmom a islamským extrémizmom. To je pekné tvrdenie, avšak existuje viacero dôkazov, fotiek, svedkov a uniknutých materiálov, ktoré hovoria, že násilie sa tam deje. Jeden materiál hovorí aj o tom, akým spôsobom majú čínske úrady klamať rodinných príslušníkov, keď zistia, že ich rodiny zmizli.

Viac ako 20 štátov po celom svete napísalo v júli 2019 list OSN ako reakciu na dané odhalenia týchto kempov. Svojim listom žiadali okamžité ukončenie činnosti týchto aktivít. Po dlhšej dobe začalo aj USA verejne odsudzovať tieto kempy, dokonca začali hovoriť o genocíde Ujgurov.

Prečo ich Čínska vláda terorizuje

Územie, kde žijú Ujguri, sa volá Xinjiang. Táto oblasť je teoreticky považovaná ako autonómna, čo znamená, že by mala mať určité práva samostatnosti. Ak poznáte problematiku čínskeho vplyvu na Hong Kong, viete, že Čína sa snaží o maximálnu kontrolu vo svojich regiónoch. Toto je jedna z príčin, prečo terorizuje Ujgurov. Práve v tejto oblasti Xinjiang sa za posledných 30 rokov zvýšili separatistické tendencie, ktoré akosi nie sú akceptovateľné vládou. V roku 2009 tieto nálady vyústili do konfliktu, v ktorom zomrelo 200 ľudí. V tom istom roku došlo k viacerým etnickým nepokojom a zrážkam, ktoré za sebou zanechávali mnoho mŕtvych.

Avšak je tu aj druhý dôvod, ktorý sa dotýka práve islamu. Čínska vláda tvrdí, že bojuje iba proti radikálnemu islamu, ktorý pácha zlo. Ak sa na toto zlo pozrieme bližšie, tak môžeme vidieť, že sa tu naozaj odohralo niekoľko teroristických činov spojených s radikálnym islamom. Ide napríklad o činy, ktoré sa odohrali v roku 2013 a 2014. Je teda pravda, že radikálny islam je v tejto oblasti prítomný a skutočne došlo k násilným činom.

Čína sa teda snaží svojimi kempami riešiť 2 problémy: prvým z nich sú narastajúce separatistické nálady, ktoré sú tu prítomné a druhým je islam, ktorý nepovažuje za akceptovateľný pre svoje totalistické ciele.

Čo sa deje za bránami kempov

Pre krátke vysvetlenie toho, čo sa deje za bránami kempov, budem používať predovšetkým výpoveď konkrétnej ženy, ktorá to zažila na vlastnej koži a opísala svoju skúsenosť pre BBC. Tiež použijem aj iné dôkazy, ktoré tento teror opisujú bližšie.

Ženy teda zažívajú skupinové znásilňovanie sprevádzané násilím a elektrošokmi. „Oni mali nejakú elektrickú palicu, nevedela som čo to bolo, a to mi bolo strčené do mojich genitálií, mučiac ma s elektrickými šokmi“1 takto opísala situáciu, keď ju brali do jednej miestnosti v kempe.

V takomto prostredí dochádza k nútenej sterilizácií. Čo sa týka samotného programu indoktrinácie, tak ľudia sú tu donútení spievať rôzne piesne oslavujúce Komunistickú stranu Číny, počúvať rôzne čínske nahrávky, atď. Celá indoktrinácia prebieha za pomocí násilia, mučenia a aj psychického týrania, ktoré má za úlohu zlomiť ľudí zvnútra.

Na záver už len pár slov. Je bez pochýb jasné, čo sa deje za bránami kempov, no Čína sa naďalej snaží klamať medzinárodné spoločenstvo. Odmieta aj akékoľvek možnosti verejnosti priblížiť sa k týmto kempom a pozrieť sa, čo sa tam teda deje. Naozaj si treba aj z našej strany uvedomiť, že kým celú pozornosť budeme venovať veciam ako je pandémia, zároveň vynechávame veci, ktoré si žiadajú tiež veľkú pozornosť.

Takáto situácia je opäť len dôkazom toho, že Čína by nemala mať veľké postavenie v OSN tak ako ho má teraz. A to hlavne z toho dôvodu, že pre Čínsku vládu neznamenajú ľudské práva nič viac než len prázdne slová. Verím, že sa tento teror podarí vyriešiť vďaka tlaku, ktorý by sme mali ako demokratické štáty začať vyvíjať na takéto totalistické sily ako je Čína. Dúfam, že samotné OSN si uvedomí, že dali príliš veľkú silu štátu, ktoré sa stalo jej vlastným ohrozením.

