Výstava: Obete komunizmu na Slovensku, Adam Droppa sa stal obeťou kolektivizácie

Text, foto a video: Lórant Kulík

Ak zavítate do Košíc, tak máte jedinečnú možnosť navštíviť múzeum obetí komunizmu. Keď vystúpite z autobusu, na zastávke pomenovanej podľa múzea, tak si môžete pozrieť expozíciu na Moyzesovej 24. Alebo prostredníctvom našich videí a fotogalérie.

Video 1: Peter Hric predstavil Múzeum obetí komunizmu

Video 2: Múzeum

Exponáty sú rozdelené podľa témy do viacerých sekcií

Počas prehliadky múzea nás sprevádzal Peter Hric. Pri každej sekcii nám poskytol podrobný odborný výklad. Peter Hric (na videu), privítal čitateľov a v krátkosti vysvetlil rozdelenie exponátov do jednotlivých sekcií. Ochotne nám vysvetlil všetky detaily a zároveň vyčerpávajúco zodpovedal všetky naše otázky.

Multimediálne múzeum

Po 32 rokoch sa podarilo vybudovať múzeum, ktoré pripomína históriu komunistického režimu. Jedinečná audiovizuálna, interaktívna expozícia je rozdelená do viacerých sekcií. Multimediálne múzeum sa zameriava predovšetkým na obete totalitného režimu a zároveň poskytuje informácie, pre staršie a mladšie generácie z obdobia neslobody. Interaktívna expozícia predstavuje príbehy nevinných ľudí, ktorých odvliekli do gulagov a pracovných táborov. Mnohí boli prenasledovaní kvôli náboženskému presvedčeniu, kolektivizácii, ilegálnemu prekročeniu hraníc. Prvá časť expozície je rozdelená do jednotlivých sekcií, tak ako to v úvodnom videu uviedol Peter Hric.

Videopríbeh Adama Droppu

Návštevníci si môžu pomocou audiovizuálnej techniky pozrieť videopríbehy obetí. Mnohí z nich rozprávajú svoj životný príbeh o tom, ako sa statočne dokázali znášať utrpenie a statočne bojovali za pravdu. V rámci výstavy si môžu návštevníci múzea pomocou interaktívnej techniky pozrieť príbeh Adama Droppu (na snímke), ktorý sa stal obeťou kolektivizácie. Súčasťou interaktívnej prezentácie sú aj slúchadlá. Návštevník si zvolí farbu monitora a pomocou slúchadiel si môže vypočuť zvukový komentár k jednotlivým videám.

Interaktívna mapa

Jednou z najzaujímavejších častí expozície je interaktívna mapa obetí komunizmu, ktorá zobrazuje počty prenasledovaných osôb. Interaktívnym spôsobom poskytuje informácie podľa typu perzekúcií. V mape je možné vyhľadávať podľa miest a obcí. Návštevník môže na interaktívnej mape vyhľadať mená svojich predkov, rodinných príslušníkov, ktorí boli prenasledovaní počas totality. Na interaktívnej mape je možné vyhľadať odvlečených do gulagov s presným dátumom odchodu a návratu a ďalšie zaujímavé informácie. Poskytuje presnú evidenciu obetí Augusta 1968, ale aj popravených a usmrtených na štátnych hraniciach.

Knižnica samizdatu a literatúry

Knižnica Rudolfa Fibiho je súčasťou expozície a je pomenovaná podľa matematika, vedca a kňaza tajnej cirkvi. Rudolf Fibi bol redaktorom samizdatov, patrí k osobnostiam Sviečkovej manifestácie. Pamätná tabuľa je umiestnená na fasáde budovy (na snímke).V múzeu sa môžu návštevníci oboznámiť s rôznymi typmi samizdatov a spôsobu ich distribúcie.

Redaktori a redakcie samizdatov

Okrem samizdatov a literatúry sa vďaka výstavným panelom môže návštevník múzea oboznámiť s redakciami a redaktormi samizdatov. Pútavý popis je viac než zaujímavý vďaka zvučným a známym menám zo 17.novembra 1989. Určite Vás neprekvapí , že k redaktorom samizdatov patril aj JUDr.Ján Čarnogurský, bývalý predseda vlády Slovenskej republiky. Samizdaty písal aj bývalý predseda Národnej rady František Mikloško. Košičan Marcel Strýko tiež neodmysliteľne patrí k osobnostiam Nežnej revolúcie.

Učebne

V priestoroch múzea sú učebne, ktoré sú vybavené najmodernejšou interaktívnou technikou a slúžia na výučbu žiakov 2.stupňa Základných škôl. Vítaní sú aj stredoškoláci a vysokoškoláci, ale aj milovníci histórie a dejín Slovenska.

Workshopy

Múzeum má plochu dvesto metrov štvorcových. Vďaka šikovným lektorom, ponúka audiovizuálne múzeum, v dvoch učebniach interaktívne workshopy, podľa vybranej témy.

Peter Hric všetky detaily podrobne vysvetlil

Ak navštívite múzeum obetí komunizmu, tak z prehliadky budete mať určite výborný dojem. Peter Hric spolu s ďalšími pracovníkmi Vám ukáže každý detail múze a všetko Vám podrobne vysvetlí. Vďaka profesionálnemu prístupu a vysokej odbornosti Petra Hrica sa cíti návštevník v interaktívnom múzeu príjemne.

Dôverné informácie na internete nenájdete

Ak prídete do Košíc, tak môžete získať podrobné informácie o vašich rodinných príslušníkoch. Interaktívna mapa ukrýva zaujímavé informácie, ktoré si môžete vyhľadať iba v priestoroch múzea. Dôverné informácie nie sú verejne prístupné na internete. Už iba preto sa oplatí prísť do Košíc a navštíviť múzeum.

Ak nemáte možnosť pricestovať do Košíc, tak výstavu si môžete pozrieť na videách a v našej fotogalérii.

Fotogaléria:

