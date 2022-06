Letecká záhada: Neznáme lietadlo preniklo do vzdušného priestoru Slovenska, Maďarska a ďalších krajín aliancie NATO

Preklad a text: Lórant Kulík

Lietadlo bez transpondéra

Podľa informácií litovskej televízie a rozhlasu (LRT), neznáme lietadlo porušilo vzdušný priestor viacerých krajín. Lietadlo preletelo aj cez Slovensko, čím narušilo náš vzdušný priestor. Incident sa odohral 9.júna 2022.Pilot malého dvojmotorového lietadla bez transpondéra sa nenechal vyrušovať. Ani s medzipristátím a tankovaním v maďarskom kúpeľnom meste Hajduszoboszló, bez povolenia nemal problém. Vyvolalo to obavy. Neznáme lietadlo preniklo cez vzdušné priestory viacerých krajín členov NATO, bez akéhokoľvek oficiálneho odoslania alebo schváleného letového plánu.

Dvojmotorové lietadlo s neplatnou registráciou

Zo začiatku uvádzali, že ide o dvojmotorové lietadlo Beechcraft. Neskôr litovská televízia a rozhlas (LRT) informáciu upresnila. Lietadlo registrovali ako LY-LOO s číslom PA-23-250. Na snímke, ktorú zverejnila bulharská televízia cez Euractiv.com, predmetné lietadlo vyzerá presne ako Azték z roku 1962.Stroj vyrobila spoločnosť Piper Aircraft. Registrácia lietadla s číslom je už dávno neplatná.

Porušil vzdušný priestor aliancie NATO

Stalo sa niečo veľmi záhadné, čo vyvolalo obavy NATO. Neznáme lietadlo preniklo cez vzdušné priestory viacerých krajín, väčšinou členov NATO, bez akéhokoľvek oficiálneho odoslania, alebo schváleného letového plánu. Lietadlo štartovalo z neuvedeného letiska v Litve. Preletelo nad Maďarskom, Poľskom, Slovenskom, Srbskom a Rumunskom. Napokon 9. júna pristálo na malom opustenom letisku v Bulharsku. Všetky štáty sú súčasťou aliance NATO s výnimkou Srbska.

Podozrivý let

Po údajnom štarte z Litvy sa zdá, že lietadlo zastavilo v Maďarsku. Spravodajský zdroj Délhir rozprával s Jánosom Vajdom, výkonným riaditeľom medzinárodného letiska v Debrecíne v Maďarsku. Riaditeľ uviedol, že zaznamenali, že neznáme lietadlo vzlietlo z neďalekej oblasti. Trval na tom, že lietadlo nevzlietlo z letiska v Debrecíne.

Ilegálne pristáli a tankovali v Hajduszoboszló

Neskôr István Juhos, riaditeľ Aeroklubu Hajdúszoboszló, ktorý prevádzkuje letecký klub v Maďarsku, potvrdil, že lietadlo prichádzajúce z Litvy pristálo v známom kúpeľnom meste Hajdúszoboszló neoprávnene. Z lietadla vystúpilo niekoľko ľudí pravdepodobne kvôli doplneniu paliva. Zaútočili na strážnika, ktorý ihneď volal políciu. Kým policajti prišli, tak posádka nasadla do lietadla a odletela do Bulharska. .

Päťčlenný stroj Beechcraft

Vzhľadom na nezákonnosť situácie predstavitelia letiska kontaktovali miestnu políciu, ktorá sa pokúsila reagovať, no neprišla skôr, ako lietadlo odštartovalo z letiska. Pred pristátím v Bulharsku však lietadlo údajne sprevádzalo až šesť bojových lietadiel, kým sa nedostalo do bulharského vzdušného priestoru. Vzdušné sily USA, Maďarska a Rumunska boli upozornené na nepovolený let nad Európou, po ktorom vraj každé z nich vyslalo dve bojové lietadlá, aby lietadlo zadržali. Dve lietadlá F-16s USA, dve rumunské lietadlá F-16s a dva maďarské Gripeny prenasledovali lietadlo. V niekoľkých prípadoch v jeho dráhe letu, ale údajne nereagovalo na rádiové ani vizuálne signály.

Jas-39 Gripen Jets

Transpondér lietadla bol vypnutý a zjavne letel v dostatočne nízkych výškach, tak bolo ťažké dosiahnuť úspešné zachytenie stíhačkami. Bulharské ministerstvo obrany rozhodlo, že lietadlo nepredstavuje hrozbu pre civilistov ani vojenskú infraštruktúru. Ministerstvo tvrdilo, že pozorné monitorovanie pokračovalo aj napriek tomu, že sa rozhodli, že ide o zjavne podozrivý let, ktorý nepredstavuje žiadne bezprostredné nebezpečenstvo. Dokonca aj rumunské ministerstvo obrany malo v tejto veci rovnaký názor a pristupovalo k nemu skôr s postojom neochvejnej zvedavosti, ako aktívnej obrany, pretože si nemysleli, že malé lietadlo sa správa nebezpečne.

Lietadlo neznámym predal Bronius Zaronskis

Litovská televízia hovorila aj s Broniusom Zaronskisom (na snímke), pilotom a riaditeľom Nida Air Park v Litve. Tvrdí, že lietadlo predal len minulý týždeň nezverejnenej organizácii. Poznamenal, že predtým, ako sa predaj mohol uskutočniť, prišli na obhliadku lietadla traja cudzinci, z ktorých jeden hovoril po rusky.

Pristáli v Bulharsku na opustenom letisku

Miesto na ktorom lietadlo pristálo, je známe ako letisko Targovishte. Nachádza sa neďaleko dediny Buhovtsi medzi Targovishte a Shumen. Je známe tým, že dlhé roky neprijímalo lietadlá a miestni ho začali v letných mesiacoch využívať na poľnohospodárske účely. Podľa európskeho spravodajského zdroja lietadlo našli opustené s ešte teplým motorom. Pilot ušiel s posádkou a dodnes sa ich nepodarilo vypátrať. Prípadom sa zaoberala bulharská televízia a niektoré ďalšie zahraničné média Euractiv.com a ďalšie. Tento záhadný incident sa stal uprostred zvýšeného napätia v dôsledku prebiehajúcej krízy na Ukrajine, ktorá znepokojila krajiny NATO. Predtým, v marci, sa v hlavnom meste Chorvátska zrútil vysokorýchlostný dron Tu-141 „Strizh“ vyzbrojený bombou, čo vyvolalo obavy o bezpečnosť vzdušného priestoru NATO.

