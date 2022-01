URBEX: Keď prejdete v Košiciach na ulici kpt.Nálepku cez (ne)utajenú pasáž, zapne sa časostroj

Text,video infra a termo foto: Lórant Kulík

Dve tváre Kuzmányho sídliska

Ak sa práve nachádzate v Košiciach na ulici kpt. Nálepku, tak stačí prejsť niekoľko krokov a prejdete do iného sveta. Budete mať pocit, ako keby ste nenachádzali v mestskej časti Košice-Staré Mesto. Za niekoľko minút sa presvedčíte, že sa príkladne upravené pekné a čistučké Kuzmányho sídlisko zmení na nepoznanie. Cez bránu sa dostanete k chátrajúcemu zarastenému objektu, ktorý obývajú bezdomovci. Po niekoľkých metroch sa dostanete do džungle (na snímkach a videách). Opustený, zarastený vnútorný dvor chátrajúceho rodinného domu nepôsobí najlepšie. Zrazu sa ocitnete v inom svete a vôbec nemáte pocit, že ste práve na ulici kpt.Nálepku. Ako keby sa zapol časostroj. Podrobný popis nie celkom bežnej situácie spolu s fotografiami a videami nájdete v príspevku.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Videa:

Historická vila zo začiatku 20.storočia

Na ulici Kpt.Nálepku sa dodnes zachoval jediný rodinný dom zo starých Hušťákov. Ide o unikátny objekt z historickej výstavby mesta. Stojí pri paneláku, vďaka svojej jedinečnej architektúre sa nedá dom obísť a si ho nevšimnúť.

Rodinný dom postavili z tehál na začiatku 20.storočia, na pozemku o výmere 801 m2, obytná plocha 420 m2 , záhrada 381 m2. Je podpivničený a rozdelený na dve bytové jednotky. Jedna z častí obsahuje 5 izieb, kuchyne a kúpeľne. Súčasťou druhej časti sú dve izby a kúpeľňa.

Každý objekt vidí, ale iba málokto vie, že čo sa nachádza za plotom a bránou. Dom prešiel viacerými turbulenciami, ale nikdy nedošlo k dohode medzi vlastníkom, mestskou časťou Košice-Staré Mesto a ďalšími kompetentnými. Neudržiavaný dom sa zmenil na raj pre asociálov, feťákov a bezdomovcov.

Príbeh vily fotografa Ladislava Rozmana

Schátraný, opustený a zarastený rodinný dom (na snímkach) sa dostal do povedomia obyvateľov v uplynulých rokoch. Je jediný, ktorý sa zachoval na ulici kpt.Nálepku v časti Hušťáky. Neskôr dom obýval známy košický fotograf Ladislav Rozman (na snímke). Je autorom zaujímavých fotografií, ktoré už dnes patria ku vzácnym historickým dokumentom. Publikáciu mesta s názvom Košice, dodnes vyhľadávajú milovníci a zberatelia historických fotografií. Ladislav Rozman vo svojich dielach zachytil Košice počas socializmu, kedy aktívne fotil a publikoval. Vo fotogalérii nájdete aj historické zábery z obdobia prvej ČSR. Je preto nedôstojné, aby opustený objekt v širšom centre mesta obývali bezdomovci.

Nerealizovaný projekt

Po smrti fotografa Ladislava Rozmana príbuzní dom odpredali spoločnosti City Paradise DEVELOPMENT. Spoločnosť chcela chátrajúci dom zbúrať. Na lukratívnom pozemku, časť Hušťáky mali podľa projektu (na snímke), postaviť deväťposchodový bytový dom s takmer 40 bytovými jednotkami. Mal obsahovať jedno podzemné a deväť nadzemných podlaží. V roku 2019 sa začalo Územné konanie k výstavbe, ktoré bolo prerušené z dôvodu nesúladu a nedohody ohľadom parkovacích miest. Obyvatelia susedných domov s výstavbou nesúhlasili, spísali viacero petícií. Ľudia mali obavy, že z vedľajších produktov búrania a výstavby sa bude šíriť toxický prach. Nedošlo k dohode a výstavba nového bytového domu nikdy nebola zahájená.

V opustenom zarastenom dome žijú bezdomovci

Výsledkom nedorozumenia, neochoty a nesúladu je opustený zarastený dom (na snímkach a videách), ktorý užívajú bezdomovci. Okolie domu vo večerných hodinách nepatrí k najbezpečnejším miestam. Stačí prejsť cez vylomenú bránu iba niekoľko metrov a sa ocitnete v chátrajucom zarastenom teréne. Na prvý pohľad sa zdá, že ste na míle vzdialený od vzorovo upraveného sídliska. Exteriér domu nepôsobí najlepšie, čo potvrdzujú fotografie a videá zdevastovaného, chátrajuceho a opusteného objektu. V ďalšom pokračovaní sa budeme venovať aj interiéru a vnútornému zariadeniu zdevastovaného a opusteného domu.

Dom nezbúrali kvôli Gottwaldovi

Podľa legendy a neoverených informácií v dome údajne prespal jednu noc Klement Gottwald. Práve z týchto dôvodov dom nezbúrali a dodnes sa zachoval.

Urbex a potulky

Možno chátrajúci objekt poteší milovníkov Urbexu. Stačí zájsť cez bránu- (ne)utajenú pasáž do dvora a uvidíte, čo sa skrýva za oponou na ulici kpt.Nálepku v Košiciach (na snímkach a videách).

Situáciu je potrebné riešiť

Situácia je naozaj nepriaznivá, ale vždy sa dá nájsť riešenie.Ako sme uviedli, historický objekt obýval fotograf Ladislav Rozman. Ide o výstavbu z obdobia prvej ČSR. Možno by stálo za to dom zrekonštruovať. V objekte by mohli byť výstavy a rôzne podujatia. Ďalšou alternatívou je výstavba nového obytného domu, podľa projektu developera. Pokiaľ nedôjde k dohode, tak je povinnosťou vlastníka objekt uzavrieť a vyčistiť, aby sa v dome nezdržiavali bezdomovci. Aktuálnu nepriaznivú situáciu, by mala riešiť Mestská časť spoločne s developerom - vlastníkom zarasteného, opusteného domu.

Veríme, že kompetentní nájdu riešenie a dôjde k dohode, aby sa obyvatelia v okolí historického domu cítili bezpečne.

Ako vyzerá exteriér domu v súčasnosti, si môžete pozrieť na videách a vo fotogalérii. Ako bonus si môžete pozrieť infračervené a termofotografie objektu.

Fotogaléria:

0a.

0b.

1a.

2a.

3a.Ladislav Rozman fotograf

4a.Kniha Ladislava Rozmana

5a.Projekt bytového domu, ktorý dodnes developer nepostavil

6a.

7a.

8a.

9a.

10a.

11aa.

11a.

12a.

13a.

14a.

15a.

16a.

17a.

18a.

19a.

20a.

21a.

22a.

23a.

24a.

25a.

26a.

27a.

28a.

29a.

30a.

31a.

32a.

33a.

34a.

35a.

36a.

37a.

38a.

39a.

40a.

41a.

42a.

43a.

43b.

43c..

43d.

44a.

45a.

46a.

47a.

Infračervené fotografie:

I1.

I2.

I3.

I4.

I5.

I6.

I7.

Termofotografie:

T1.