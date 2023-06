Top 10 Slovákov pre Draft NHL 2023

Už 28.6 nás čaká prvé kolo Draftu NHL 2023. Do prvého kola máme viac-menej istých dvoch hráčov, ďalší dvaja majú podľa viacerých expertov veľkú šancu sa tam dostať. Pozrime sa na najväčšie Slovenské talenty, dostupné pre tohtoročný Draft.

Ak radšej pozeráte, alebo počúvate. Na konci článku nájdete odkaz na moje Youtubové video na túto tému. Zároveň na youtube dávam oveľa viac svojej tvorby, tak neváhajte dať odber.



1. Dalibor Dvorský- Center, AIK Stockholm (SWE 2)

Odhad- Top 10

Dalibor je za mňa jednoznačná naša jednotka. Dokonca si myslím že je viac talentovaný ako Slafkovský. Je to šikovný center, s dobrou strelou a skvelým citom pre hru. Tento rok vo švédskej druhej lige radikálne zlepšil aj hru dozadu. Bol totálne dominantným hráčom nášho tímu na Majstrovstvách sveta do 18 rokov. Hráč s potenciálom sa stať hviezdou NHL, do prvých dvoch útokoch.



2. Samuel Honzek- Center/Ľavé Krídlo, Vancouver Giants (WHL)

Odhad- 1.kolo

Honzek mal začať sezonu v Dukle Trenčín, ale ked nedostával dostatočný Ice Time, odišiel do kanadskej WHL, do tímu Vancouver Giants. V juniorskej lige si vyslúžil účasť na zápase hviezd, ale predtým sa zranil na dvadsiatkarských MS. Samuel svoje trochu slabšie korčuľovanie (slabšie v porovnaní s ostatnými Top Prospectami, inak nieje zlé) vynahrádza svojou fyzickou hrou. Je to vysoký silný center, ktorý vie vybojovať puk pri mantineli, a skvelo využíva dosah svojich rúk. Niektorý analytici ho majú dokonca pred Daliborom, ale ja ho vidím až za ním.

3.Maxim Štrbák- Obranca, Sioux Falls Stamperde (USHL)

Odhad- 2.kolo

Aj Maxim patril k lídrom tímu na U18 šampionáte, kde naši skončili na štvrtom mieste. Rozhodne najlepší obranca nášho tímu. Veľmi sa mi páčil aj na U20tkach. Maxim je veľký obranca, ktorý dokáže hrať na oboch koncoch klziska, hoci v ofenzíve by potreboval ešte trochu zabrať. Skvelo čistí predbránkový priestor. Budúci rok ho čaká univerzitná liga, kde si zahrá za Michiganskú štátnu.

4.Alex Čiernik- Krídlo, Södertälje SK (SWE 2)

Odhad- 2.-3. kolo

Aj Čiernik má za sebou sezónu v druhej Švédskej lige, ktorá je skvelá na development hráčov. Alex je veľmi rýchly krídelník so šikovnými rukami. Videl som aj odborníkov ktorý tvrdili že je to najlepší korčuliar na tohtoročnom drafte. Zapracovať by však mal na zakončení.

5.Adam Gajan- Brankár, Chippewa Steel (NAHL)

Odhad- 3.- 4.kolo

Brankársky hrdina šampionátu do 20 rokov, kde aj získal cenu pre najlepšieho gólmana. A to pôvodne na turnaj ani nebol nominovaný. V minulosti ho aj niekoľko trénerov odpisovalo, ale on dokázal že tvrdou prácou dokáže čokoľvek. Je to moderný brankár, veľmi vysoký, ale aj napriek tomu agilný. Dobre vykrýva uhly a má užasnú rozohrávku. Budúci rok ho uvidíme na Minnesotskej univerzite.

6.Martin Mišiak- Center, Youngstown Phantoms (USHL)

Odhad- 4.kolo

Martin až do MSJ strávil čas v Nových Zámkoch, a po nich odišiel do americkej USHL. Martin tiež vyniká veľmi dobrým korčuľovaním a celkovo rýchlou hrou. Nebojí sa ale aj tak jazdiť pre bránku a agresívne napadať. Ak zlepší koncovku a bude konzistentný (čo je slovo ktoré skauti ako jeho nevýhodu často zmieňujú) môže byť veľmi ceneným hráčom v NHL.

7.Juraj Pekarčík- Ľavé Krídlo, HK Nitra (SVK)

Odhad- 4.-5. kolo

Pekarčík zažil prelomové majstrostvá do 18 rokov. Sezóna u mužov v našej extralige a druhej lige mu moc nevyšla, keď skóroval len raz, ale ukázal že dokáže už hrať s mužmi. Na U18tkach ukázal obrovský potenciál. Je jeden z najmladších hráčov draftovej triedy 2023 a tak trochu fyzicky zaostáva za rovesníkmi, čo bude mať za následok nižšiu pozíciu na Drafte . Má skvelú maximálku pri korčuľovaní, a vie sa dobre zapájať do súbojov o puk, má aj dobre videnie hry.

8.František Dej- Center, HC Modre Krídla Slovan (SVK 2)

Odhad- 7.kolo

Dej zaznamenal slušnú sezónu v mužskej druhej najvyššej Slovenskej súťaži, kde v Modrých Krídlach Slovan, atakoval bod na zápas. Vyslúžil si aj niekoľko šanci v A-tíme Slovana. Bohužiaľ sa príliš neukázal na MS U18 kde nezískal ani bod. Nemá síce to úplne špičkové korčuľovanie ale má vynikajúce fyzické parametre, a vie hrať slušne dozadu. Taký center do 3-4 lajny a na oslabovky.



9.Samuel Urban- Brankár, Sioux CIty Musketeers (USHL)

Odhad- 7.kolo

Urban podával na MS U18 skvelé výkony, v zápasoch kde čelil veľa strelám. Hoci tie štatistiky celkovo nevyznievajú príliš priaznivo. Slušne zachytal aj na Hlinka Gretzky Cupe. Ma skvelé reflexy, ale potreboval by popracovať na vykrývaní uhlov a rozohrávke. Neviem či bude draftovaný už tento rok, je totiž dosť možné že si ho len skauti viac poznamenajú a budú ho pozornejšie sledovať o rok. Ale ak bude chcieť nejaký klub zaujímavý prospect do bránkoviska, je Samuel dobrou voľbou.

10.Ondrej Molnár- Ľavé Krídlo, Erie Otters (OHL)

Odhad- Nebude

Chcem veriť že Ondreja draftujú, ale niesom si príliš istý. Molnár začal sezónu v Nitre, ale po bitke na školskom florbalovom turnaji bol vylúčený nielen z reprezentácie do 20 rokov (nepredstavil sa ani v 18tkach), ale rozhodol sa odísť do Kanadskej juniorskej OHL. Jeho tím Erie Otters však patril k najhorším tímom ligy, a Molnár, po dobrom úvode začal bodovo vädnúť. Má nadpriemerné korčuľovanie, slušný prvý krok, a vie hrať dobre pozične pri defenzívnych činnostiach. Bohužiaľ prípad spomínanej bitky je stále neuzavretý a i to znižuje Ondrejove šance na draft.



Ako vnímate šance našich mladíkov na tohtoročnom drafte vy? Napíšte do komentáru vaše poradie, na koho som zabudol, a kto podľa vás bude Slovenské prekvapenie.



https://youtu.be/7qyQhRNtk_w