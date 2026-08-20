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20. aug 2026 o 15:31
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Čo ukrýva Žlutý kopec

Tajomstvo na ktoré sa najskôr zabudlo, potom malo byť zničené, aby nakoniec bolo obdivované.

Peter Lacina
Peter Lacina Bloger
Čo ukrýva Žlutý kopec
vodojemy Brno (Zdroj: Peter Lacina)
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Čo to teda ukrýva Žlutý kopec? Počuli ste už o podzemných brnenských vodojemoch, ktoré sa nachádzajú v takmer úplnom centre mesta neďaleko Špilbergu?

Vybudovanie brnenských vodojemov súviselo s rýchlym rozvojom mesta v druhej polovici 19. storočia, po odstránení mestských hradieb, ako fyzickej bariéry stavebného rozvoja. V tomto období nastal prudký stavebný rozvoj mesta, ktorý viedol k rýchlemu rastu počtu obyvateľov. Tlak na zabezpečenie dostatočného zdroja pitnej vody bolo treba vyriešiť v krátkej dobe. A tak uzreli svetlo sveta postupne tri vodojemy. Dva staršie tehlové a jeden modernejší betónový, ktorý tvorili dve nádrže. Celkový objem všetkých nádrží bol cca 33 000 000 litrov. Voda ale veľmi rýchlo strácala kvalitu pitnej vody a tak ešte koncom 19. storočia začala výstavba nového vodovodu, ktorý bol dokončený v roku 1913. Pôvodné vodojemy slúžili ďalej už iba ako zdroj úžitkovej a priemyselnej vody. Na tento účel sa ale využívali prekvapivo dlho, až do roku 1997, kedy boli definitívne uzatvorené a opustené a na túto unikátnu sústavu vodárenských stavieb s postupne zabudlo. V roku 2014 boli vodojemy dokonca určené na likvidáciu, keď o zanedbaný priestor na povrchu nad nimi prejavil záujem developer.

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Zverejnené fotografie vodojemov však vzbudili obrovský záujem a nakoniec bolo rozhodnuté o ich novom využití. V roku 2019 boli Ministerstvom kultúry ČR vyhlásené za kultúrnu pamiatku a postupne boli citlivo zrekonštruované. Prvý vodojem bol verejnosti sprístupnený v roku 2020. Celý areál získal súčasnú podobu v roku 2024 a od tohto roku ho navštevujú tisíce milovníkov technických pamiatok, ale aj kultúrnych podujatí, ktoré sa v priestoroch vodojemov pravidelne konajú.

Ak budete mať cestu do Brna, určite si tento unikát nenechajte ujsť, hlavne počas horúcich letných dní v nich nájdete okrem iného veľmi príjemú a stabilnú teplotu, ktorá vás príjemne osvieži.

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Obrázok blogu
(zdroj: Peter Lacina)
Obrázok blogu
(zdroj: Peter Lacina)
Obrázok blogu
(zdroj: Peter Lacina)
Obrázok blogu
(zdroj: Peter Lacina)
Obrázok blogu
(zdroj: Peter Lacina)
Obrázok blogu
(zdroj: Peter Lacina)
Obrázok blogu
(zdroj: Peter Lacina)
Obrázok blogu
(zdroj: Peter Lacina)
Obrázok blogu
(zdroj: Peter Lacina)
Obrázok blogu
(zdroj: Peter Lacina)
Obrázok blogu
(zdroj: Peter Lacina)
Obrázok blogu
(zdroj: Peter Lacina)
Obrázok blogu
(zdroj: Peter Lacina)
Peter Lacina

Peter Lacina
Bloger 
  • Počet článkov:  28
    •  | 
  • Páči sa:  172x

dvojnásobný otec, fotograf :) Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

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