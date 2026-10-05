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5. okt 2026 o 21:01
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Polárna žiara nad Bratislavou!

Počas prvého októbrového víkendu bola nad Bratislavou pozorovaná výrazná polárna žiara. Vidieť ste mohli v podstate všetky jej kategórie. Od u nás vzácnej nízkoenergetickej zelenej, až po vysokoeneregetickú fialovú žiaru.

Peter Lacina
Peter Lacina Bloger
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A nebola to náhoda. Jej priebeh bol kontrolovaný a prísne a presne riadený. Veľká škoda, že som sa nemohol zastaviť v Bratislave v piatok, to sa nad Dunajom vraj objavila celá galaxia. Tak možno nabudúce. Čo sa mi ale podarilo zachytiť, bola viza veľká, dunajská ryba, ktorú z Dunaja pred rokmi vyhnali ľudia a už v ňom vraj nežije. O to väčšie bolo prekvapenie, keď na dunajské nábrežie vyplavilo tento unikát. Zaujímavé veci sa diali cez víkend v Bratislave...

Obrázok blogu
(zdroj: Peter Lacina)
Obrázok blogu
(zdroj: Peter Lacina)
Obrázok blogu
(zdroj: Peter Lacina)
Obrázok blogu
(zdroj: Peter Lacina)
Obrázok blogu
(zdroj: Peter Lacina)
Obrázok blogu
(zdroj: Peter Lacina)
Obrázok blogu
(zdroj: Peter Lacina)
Obrázok blogu
(zdroj: Peter Lacina)
Obrázok blogu
(zdroj: Peter Lacina)
Obrázok blogu
(zdroj: Peter Lacina)
Peter Lacina

Peter Lacina
Bloger 
  • Počet článkov:  30
    •  | 
  • Páči sa:  187x

dvojnásobný otec, fotograf :) Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

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