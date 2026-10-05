A nebola to náhoda. Jej priebeh bol kontrolovaný a prísne a presne riadený. Veľká škoda, že som sa nemohol zastaviť v Bratislave v piatok, to sa nad Dunajom vraj objavila celá galaxia. Tak možno nabudúce. Čo sa mi ale podarilo zachytiť, bola viza veľká, dunajská ryba, ktorú z Dunaja pred rokmi vyhnali ľudia a už v ňom vraj nežije. O to väčšie bolo prekvapenie, keď na dunajské nábrežie vyplavilo tento unikát. Zaujímavé veci sa diali cez víkend v Bratislave...
5. okt 2026 o 21:01Páči sa: 0x Prečítané: 0x
Polárna žiara nad Bratislavou!
Počas prvého októbrového víkendu bola nad Bratislavou pozorovaná výrazná polárna žiara. Vidieť ste mohli v podstate všetky jej kategórie. Od u nás vzácnej nízkoenergetickej zelenej, až po vysokoeneregetickú fialovú žiaru.
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(zdroj: Peter Lacina)
(zdroj: Peter Lacina)
(zdroj: Peter Lacina)
(zdroj: Peter Lacina)
(zdroj: Peter Lacina)
(zdroj: Peter Lacina)
(zdroj: Peter Lacina)
(zdroj: Peter Lacina)
(zdroj: Peter Lacina)
(zdroj: Peter Lacina)