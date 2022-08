Pozemský raj na Podšípe

Naozaj nádherné, až romantické miesto. Napriek tomu ako izolovane pôsobí, nie je ďaleko od civilizácie. Turistické značky sem vedú so Stankovian, ktorých je Podšíp súčasťou, Ľubochne, Švošova, či pre otrlých turistov až z Ružomberka. Ja som sa vracal z Oravy, tak som zvolil trasu od vlakovej zastávky na brehu rieky Orava Kraľovany Dierová. Krátke ostré cca dvojkilometrové stúpanie.

Osadu som mal v hľadáčiku už nejakú dobu, fototuristami je vyhľadávaná, inšpirácii v online prietore je veľmi veľa. Vedel som že dnes to je chránená pamiatka, ale to bolo asi všetko. Takže google :-) Dočítal som sa, že trvalo obývaná bola osada do 50tych rokov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Dnes vraj slúži už iba na chatárčenie. Čo ma teda pri príchode prekvapilo, boli elektrické oplôtky hneď ako som vyšiel z lesa na okraj lúky, na ktorej hornom konci sa krčila skupinka dreveničiek. Po pár ďalších metroch sa objavili za elektrickým plotom pasúce sa kravy. Takže sa usadlosť využíva opäť aj na svoj pôvodný účel, ktorým pasenie dobytka či oviec určite bolo. Super! Okrem toho jednotlivé chalúpky prechádzajú aj rekonštrukciou, takže zánik tohto historického klenotu zatiaľ nehrozí. Super!

Podšíp. Vstup na lúku od severu po žltej značke. Cestička lemovaná oplôtkami pre dobytok. /Infrared/ (zdroj: Peter Lacina)

Podšíp. Kravky sá pásli vzadu vpravo. Nevošli sa do fotky :-) /Infrared/ (zdroj: Peter Lacina)

Podšíp. /Infrared/ (zdroj: Peter Lacina)

Podšíp. /Infrared/ (zdroj: Peter Lacina)

Podšíp. /Infrared/ (zdroj: Peter Lacina)

Podšíp. /Infrared/ (zdroj: Peter Lacina)

Podšíp. /Infrared/ (zdroj: Peter Lacina)

Podšíp. /Infrared/ (zdroj: Peter Lacina)