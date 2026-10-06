Osobnostný test

1. Kto ide s vami?
2. Ako budete pokračovať vo svojej prechádzke lesom, narazíte na zviera. Aké zviera to je?
3. Miniete zviera. Čo to zviera robí?
4. Idete hlbšie do lesa a prídete na čistinku. Stojí tam dom. Aký je veľký? Je oplotený?
5. Prídete k dverám a nazriete dovnútra. Vidíte stôl. Čo na ňom leží?
6. Dokončíte prehliadku domu. Je tu veľká záhrada s trávnikom a uprostred trávniku leží nádoba. Z čoho je vyrobená? Čo s ňou urobíte?
7. Na konci záhrady je vodná plocha. Čo to je? Jazero, rieka, rybník?
8. Musíte prekonať túto vodu, aby ste sa mohli vrátiť. Ako veľmi ste mokrí?
VYSVETLENIE ODPOVEDÍ:
1. Osoba, s ktorou idete, je najdôležitejší človek vo vašom živote.
2. Zviera, ktoré stretnete symbolizuje veľkosť a vážnosť vašich problémov.
3. Ak zviera zaútočí, ste pod tlakom. Ak je kľudné, sú vaše problémy skôr stále, chronické.
4. Veľkosť domu je úmerná vašim ambíciám. Ak dom nie je oplotený, znamená to že ste prístupný rôznym variantám riešenia.
5. Ak na stole vidíte iné veci ako jedlo, kvety a okolo neho niečo iné ako ľudí, znamená to že máte nejakú nevyriešenú traumu. Predmety ju charakterizujú.
6. Odolnosť nádoby symbolizuje pevnosť vzťahu k osobe, ktorá vás sprevádza. To, čo s pohárom urobíte, opisuje váš vzťah k nej.
7. Veľkosť vodnej plochy znamená veľkosť a povahu vašej sexuality.
8. To, ako mokrí ste, ukazuje ako moc je pre vás sex dôležitý. Ak ste napríklad len prebrodili potok, môže to znamenať že sex vo vašom živote nehrá hlavnú rolu a dávate prednosť riešeniu iných problémov.