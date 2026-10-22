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22. okt 2026 o 12:56  (upravené 22. okt 2026 o 19:55)
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21 tipov, ako si zvýšiť sebavedomie

Sebavedomie nás v živote môže dostať neuveriteľne ďaleko a všetko výrazne uľahčiť, no nevzniká zo dňa na deň. Buduje sa postupne, každodennými rozhodnutiami a spôsobom, akým vnímame sami seba. Tu je zopár tipov, ktoré môžu pomôcť.

Lenka Tothová
Lenka Tothová Bloger
21 tipov, ako si zvýšiť sebavedomie
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1. Zbav sa toxických ľudí. Je jedno, či je to tvoj najlepší kamarát, priateľ alebo mama - ak ti bránia v tom, aby si bol tou najlepšou verziou samého seba, je čas dať im zbohom.

2. Uprav si držanie tela. Sebavedomí ľudia majú skvelé držanie tela - takže pekne narovnaj chrbát, hneď teraz! 

3. Rob to, čo ťa robí šťastným. Koho zaujíma, čo na to hovoria ostatní? Ak je to pre teba dobré, tak do toho choď.

4. Hovor si, že si ten pravý, že na to máš. Nikto tomu neuverí, ak tomu nebudeš veriť ty sám.

5. Trénuj očný kontakt. Zdá sa to ťažšie, než to v skutočnosti je - vyber si jedno z očí toho druhého a počas rozprávania sa sústreď len naň.

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6. Hovor s dôrazom. Tichý a monotónny prejav nemusí nutne znamenať, že si neistý, ale keď hovoríš s dôrazom, pôsobí to sebavedomejšie. 

7. Ruky maj v spoločnosti iných viditeľné. Keď ich schovávaš, pôsobí to neisto a pôsobíš nesvojo.

8. Staraj sa hlavne o seba a svoje veci. Nestaraj sa do života iných, pokým ťa o to vyslovene nepožiadajú. Nevyžiadaná pomoc nie je pomoc. 

9. Nehovor ostatným o svojich neistotách. V 99 % prípadoch si totiž tvoje neistoty a nedostatky predtým ľudia vôbec nevšimli, kým si na ne sama neupozornila.

10. Prijímaj komplimenty. Keď ti niekto povie, že dobre vyzeráš, nezačni hneď: „Ale kdeže, vyzerám HROZNE!“ - jednoducho poďakuj a kompliment prijmi.

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11. Prestaň sa za všetko ospravedlňovať. Ospravedlň sa len vtedy, keď si skutočne urobil niečo zlé alebo ťa to úprimne mrzí.

12. Predstavuj si osobu, ktorou chceš byť. Je to celkom jednoduché - zamysli sa, kým chceš byť, ako sa taký človek správa, akú má rutinu, ako rozpráva a podobne - postupne začni tieto návyky preberať z myšlienok do reality.

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13. Neboj sa požiadať o pomoc. Namiesto toho zmeň svoje nastavenie mysle - ľudia ti chcú pomôcť!

14. Autenticita priťahuje ako magnet. Buď verný sám sebe a budeš priťahovať dobrých ľudí.

15. Nikto nie je „mimo tvojej ligy“, pokiaľ sa tak nesprávaš ty sám. Celý tento koncept „líg“ je len výmysel, tak sa nenechaj zaškatuľkovať.

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16. Ver si. Ak máš zlý pocit, vnímaj ho a konaj podľa neho. Ak máš dojem, že niečo nie je v poriadku, pravdepodobne to tak aj je. Dôveruj si.

17. Zachovaj pokoj aj pod tlakom. Je kľúčové nestratiť hlavu, keď si pod tlakom - a aj keď sa tak stane, správaj sa, akoby bolo všetko pod kontrolou.

18. Keď vstúpiš do miestnosti, nepozeraj sa do telefónu. Rozhliadni sa, predstav sa, pozdrav ostatných a podobne.

19. Usmievaj sa častejšie. Kedykoľvek, pre čokoľvek. Úprimný smiech dokáže byť liekom, vyhladiť vrásky, urobiť radosť alebo aj zvýšiť sebavedomie.

20. Kráčaj tak, akoby si presne vedel, kam ideš. Aj keď to možno netušíš.

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21. Ži pre seba. Neustále pracuj na tom, aby ťa netrápilo, čo si myslia ostatní. Ak sa ti niečo páči, zverejni to. Ak chceš niekam ísť, choď tam. Ak sa ti páči nejaký outfit, obleč si ho. Rob rozhodnutia pre seba, nie preto, aby ťa za ne ostatní schvaľovali.

Byť sebavedomý, znamená koniec-koncov byť seba-vedomý. Je to tvoj svet a každé rozhodnutie robíš preto, že ho chceš urobiť ty sám.

Lenka Tothová

Lenka Tothová
Bloger 
  • Počet článkov:  11
    •  | 
  • Páči sa:  21x

Píšem o tom, čo ma zaujíma, zneisťuje alebo núti premýšľať. Baví ma psychológia, ľudské správanie, vzťahy a tie zvláštne rozpory, ktoré si v sebe často ani neuvedomujeme. Rada sa zamýšľam nad vecami, ktoré sa na prvý pohľad zdajú obyčajné, no pri bližšom pohľade v sebe skrývajú oveľa viac. Zoznam autorových rubrík:  ZamysleniaPsychológiaPríbehy

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