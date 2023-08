Na povinnú školskú dochádzku majú právo. Mnohé ukrajinské deti zostanú doma

Každý má právo na vzdelanie. Školská dochádzka je povinná. Jej dĺžku po vekovú hranicu ustanoví zákon. Takto to upravuje Ústava Slovenskej republiky. Mnohé deti cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenska nemôžu uplatniť svoje právo na vzdelanie.

O necelé dva týždne začína nový školský rok. Časť ukrajinských detí však opäť nebude chodiť do školy.

Rok navyše v škôlke alebo online výučba

Olha je právničkou v organizácii Liga za ľudské práva. Na Slovensko prišla vlani po začiatku vojny na Ukrajine. Jej šesťročná dcéra by mala od septembra 2023 nastúpiť do prvého ročníka. Na základnú školu v hlavnom meste ju neprijali pre nedostatok miest. Odvolanie podala v júni a odvtedy čaká na rozhodnutie. Ak sa jej nepodarí dostať dcéru do školy, zváži online výučbu na diaľku v škole na Ukrajine alebo ju nechá ešte jeden rok v škôlke.

V podobnej situácii je aj Olhin kolega, právnik Mykola. Problémy mal už pri hľadaní miesta v materskej škole pre svoju dcéru. S umiestnením do základnej školy to nemá jednoduchšie. V bratislavskej mestskej časti Ružinov, kde Mykola býva, mu povedali, že na jedno miesto v triede majú troch žiadateľov. "Táto situácia už mohla byť vyriešená. Dôležité je zaoberať sa okrem kapacitou aj tým, čo bude po skončení vojny. Myslím si, že v slovenských školách by bolo dobré urobiť doplnkové triedy, možno aj s ukrajinskými učiteľmi," navrhuje Mykola.

Dvojaký meter

Na povinnú školskú dochádzku má podľa nás právo každé dieťa s povoleným pobytom na území Slovenska. Podľa Dohovoru o právach dieťaťa má Slovenská republika povinnosť v konaniach, ktoré sa týkajú detí, postupovať v ich najlepšom záujme. Článok 28 ods. 1 bod 1 Dohovoru o právach dieťaťa upravuje, že: "Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, uznávajú právo dieťaťa na vzdelanie a s cieľom postupného uskutočňovania tohto práva a na základe rovných možností najmä: zavádzajú pre všetky deti bezplatné a povinné základné vzdelanie."

Prístupu k vzdelávaniu detí z Ukrajiny sa týka článok 14 Smernice o dočasnej ochrane. "Členské štáty zaručia osobám mladším ako osemnásť rokov požívajúcim dočasnú ochranu prístup k vzdelávaciemu systému za rovnakých podmienok, ako majú občania štátu poskytujúceho ochranu. Členské štáty môžu stanoviť, že tento prístup k vzdelaniu sa musí obmedziť iba na štátny vzdelávací systém."

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov uvádza, že deťom cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenska sa poskytuje výchova a vzdelávanie, ubytovanie a stravovanie v školách za tých istých podmienok ako občanom Slovenska. Povolené pobyty pre cudzincov sú na Slovensku tri: trvalý, prechodný a tolerovaný.

Väčšina Ukrajincov a Ukrajiniek získava dočasné útočisko na Slovensku v ten istý deň ako o túto formu ochrany požiadajú a zároveň sa im v ten istý deň vydáva aj povolenie na tolerovaný pobyt. Ich deti majú právo na vzdelávanie v slovenských školách za tých istých podmienok ako slovenské deti.

Legislatíva existuje. Systém však nie je pripravený

"Školy nezabezpečujú len výchovu a vzdelávanie, ale sú aj miestom poskytovania ochrany deťom napríklad pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním, obchodovaním s ľuďmi, násilím a pod.," tvrdí Miroslava Mittelmannová, programová riaditeľka Ligy za ľudské práva.

Na konci školského roka 2022/2023 sa Liga za ľudské práva pripojila k ďalším zástupcom organizácií a spoločne adresovali Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR otvorený list k zabezpečeniu povinnej školskej dochádzky pre deti z Ukrajiny.

Deti, ktoré boli v čase vypuknutia vojny na Ukrajine prvákmi, pôjdu od septembra do tretieho ročníka. Napriek významnému posunu v koordinácii témy vzdelávania detí s dočasným útočiskom sa na Slovensku na deti odídencov z Ukrajiny ani dnes oficiálne nevzťahuje povinná školská dochádzka.

Slovenské školy navštevovalo k júnu 2023 spolu 10 238 žiakov z Ukrajiny. Ministerstvo vnútra SR evidovalo k 20. augustu 2023 celkovo 35 745 detí vo veku 0-17 rokov s platným dočasným útočiskom.

"Slovensko nie je veľký štát. Minulý rok bola takáto situácia, tento rok znovu. Chcela by som vedieť, v čom je problém. Neviem, či sa o tom nevie, alebo nie je záujem riešiť to. Počúvam, že moja dcéra môže ísť do školy. Chcela by, ale nemá kam. Nemalo by to tak fungovať," uviedla právnička Olha.