Ako som sa zamilovala. Do Rimavskej Soboty...

Dnes už presne neviem prečo som tam šla na vyšetrenie, ale viem, že ma tam odviezli priateľkini rodičia. Ocitla som v diagnostickom centre na Dobšinského ulici.

Počas najhorších nocí na ARE sa mi sníval stále jeden stále sa opakujúci sen. Sedela som vo veľkej hale a prednášala pred publikom, bolo tam množstvo ľudí. V Rimavskej Sobote. Bola to oranžová miestnosť a ľudia ma počúvali a na konci jedna pani povedala vetu : „Všetko, čo hľadáte nájdete v Rimavskej Sobote.“ Nerozumela som tomu, lebo to mesto som nepoznala, ani som tam nechodila a dokonca nemala ani žiadnych známych.

O pár rokov neskôr som išla na magnetickú rezonanciu kolena, opäť na Dobšinského ulicu v Rimavskej Sobote, lebo tu mi poskytli skorší termín. A tam som ho stretla. Poučená, že nie som nesmrteľná som sa správala s pokorou a slušne. Keď mi operovali koleno poslal mi do nemocnice najkrajšiu a najväčšiu kyticu, akú som kedy videla. Ale stále som tomu neprikladala význam. Bola som pripravená po operácii a rehabilitácii opäť odletieť do Anglicka. Odišla som však namiesto toho na rande do Betliara.

Nielen, že som neodletela, ale v novej práci som sa prihlásila na marketingové školenie v istej obci v okrese Rimavská Sobota. Ale predtým som vedela, že musím vidieť kanceláriu NRO a to dievča. Poznáte ten pocit, keď Vás niečo bezdôvodne niekam doslova ťahá? Napísala som vtedajšej riaditeľke či mi môže vybaviť pracovné stretnutie v spomínanej kancelárii. Ten deň si pamätám akoby to bolo dnes. Bola to láska na prvý pohľad. Vítalo nás usmievavé dievča s tmavými vlasmi a bolo to dievča, ktoré sedelo na mojej „prednáške“v spomínanom sne. Odvtedy prešli skoro štyri roky a za ten deň budem navždy vďačná.

Niekedy inšpirácie prichádzajú v ľudskej podobe. A je to moja najlepšia živá inšpirácia do dnes...

Odhliadnuc od ľudí som tam našla svoj druhý domov. Gemer a Malohont, ktorý som dovtedy nepoznala sa mi stal alfou a omegou všedných dní. Dúžava, Rimavská Sobota, Betliar, Rožňava, Zádielska Tiesňava, Tornaľa či neopakovateľné obedy v Gemerskej Panici. A moja kráľovná z obce Kráľ.

Srdcom v Novohrade, dušou však na Gemeri.

Jedného dňa aj toto do seba zapadlo ako puzzle a dávalo zmysel...