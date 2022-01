Rozprávka o tvrdohlavej princeznej

Kráľ bol múdry a panoval vo svojom kráľovstve k spokojnosti svojich podanných. Tí, ho milovali a radcovia mu verne slúžili. Kráľ tiež mal po svojom boku pôvabnú a múdru kráľovnú a spolu sa stali rodičmi malej princeznej.

Princezná obklopená láskou a starostlivosťou ako jediné dieťa kráľovských rodičov vyrastala ako v bavlnke. Napriek tomu v krásnom paláci sa cítila ako v zlatej klietke a keď sa prechádzala anglickými záhradami snívala o tom, že jedného dňa bude mať sestričku a spolu odídu z paláca.

Z princeznej vyrástla krásna, mladá dáma s vyberaným správaním a ovládajúca niekoľko jazykov a prišiel čas vydaja. Tá sa však tejto povinnosti hrozila a prosila svojho otca, aby ešte chvíľu počkal a tak to odkladali z roka na rok, až jedného dňa tejto nemilej povinnosti neunikla.

Udatní princovia zavítali zo všetkých krajín na svojich tátošoch a priniesli tie najrôznejšie drahé dary. Princeznej sa však nikto nepozdával a jej otec začal byť nedočkavý. Princezná ho poprosila o poslednú noc na rozmyslenie a povedala mu, že ráno príde so svojim rozhodnutím.

Ešte v tú noc zosnovala útek spolu so svojou vernou priateľkou a na nádvorí nasadla na svojho milovaného koňa. Poslednýkrát sa obzrela za svojim domovom a cválala zámockým parkom, cez lúky a lesy až do ďalekých krajín.

Kráľ sa na druhý deň ráno s hrôzou prebudil a zistil , že princezná je preč. Vyhlásil pátranie, avšak ani po týždňoch pátrania ju nikto nenašiel, princovia sa rozpŕchli opäť do svojich krajín, kráľovstvo zosmutnelo a kráľ ochorel.

Princezná, ktorá si medzitým žila životom obyčajných smrteľníkov aj zabudla, že kedysi bola princeznou a neplánovala svoj návrat domov. Myslela však často na svojho otca, ktorého nosila v srdci a verila, že raz sa uvidia a on pochopí aké ťažké bolo pre ňu žiť životom na kráľovskom dvore.

Ako čas plynul princezná sa dozvedela od náhodného okoloidúceho, že jej otec je vážne chorý. Po tom ako celú noc preplakala nasadla opäť na svojho koňa a vydala sa na dlhú cestu domov.

Po príchode do kráľovstva sa jej otec veľmi potešil z návratu stratenej dcéry. Poprosil ju, aby ostala a on ju už viac nebude nútiť do vydaja. A tak princezná, ktorá nikdy návrat domov neplánovala ostala pri svojom otcovi a s láskou sa o neho starala.

Pestovala kvetiny, písala listiny, jazdila na koni v obrovskom anglickom parku a využívala znalosť cudzích jazykov.

A jedného dňa, keď sneh pokryl zem a ona zvažovala, že by svojho otca v kráľovstve mohla vystriedať sa objavil znenazdajky princ prezlečený na žobráka.

Princezná ho láskavo vzala na kráľovský dvor...ale to je už iný príbeh...