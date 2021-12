Zrazu prišiel taxík. Vystúpil z neho dobre vyzerajúci blonďák so športovou taškou. Možno niečo bude vedieť.

Zoširoka sa na neho usmiala : „ Dnes máš smolu, nikto tu nie je.“

Odpoveď ju viac ako zarazila : „ Viem, bývam tu už dva roky.“

Hm, tak v poriadku, mohla by mu tu nechať všetky tie veci, ktoré si priniesla na internát, vrátane „kockatej“ telky a ona a zvyšok osadenstva by sa vybrali na autosalón, pôvodný dôvod, pre ktorý do Nitry vlastne prišli. Môže tu nechať svoje osobné veci úplne cudziemu človeku? Myšlienky jej víríli hlavou.

Nakoniec preskočil nízku bráničku a hral sa s čiernou mačkou. Otec a jej brat vystúpili z auta a zoznámili sa.

„Teším ma, som Martin.“ Podali si ruky a preložili cez bráničku tašky aj telku.

V duchu ľutovala, že nevie preskakovať bráničky.

„ Dáš mi na seba kontakt? Pozvem Ťa ako poďakovanie na pivo.“

Vymenili si kontakty, vyložili veci a pokojne odišli na autosalón a následne do „metropoly“ juhu.

Keď sa nasledujúci týždeň vrátila na internát, išla skontrolovať či má všetko na izbe. Mala. Koľká radosť! Úplne cudzí človek jej ochotne odniesol veci na izbu, pôjde sa mu poďakovať.

Zaklopala na dvere izby č.10 a čakala na odpoveď. „ Ahoj, tak som Ti to všetko vyložil ako si si želala.“

Bola mu vďačná. Dali si čaj na izbe a iskry skákali všade navôkol. Až kým nepredniesol pamätnú vetu : „ Mám tu nejaké CD - čka. Poznáš Jeana Michela Jarreho?“

Nemohla uveriť vlastným ušiam. Znelo to takmer ako nebeská hudba. Poznal hudbu, ktorú ona počúva takmer od detstva.

Niekedy si náhody vyberú Vás. A niekedy Vami otrasú tak silno, že stratíte „zem pod nohami“.

Zrodila sa láska. Silná ako Hašlerky, nebojácna ako Herkules a romantická ako milenci z Verony. Trávili spolu dni aj noci. Boli nerozluční.

Nevydržala však dlho, ona dala prednosť „kariére“ a on inej žene.

Po rokoch sa stretli „náhodne“ v Piešťanoch. On, ako manažér logistickej spoločnosti, ona tam aktuálne bola na wellness pobyte.

Ľúbili sa stále rovnako, len život dal každému iný smer. A ona si zaumienila, že kto zodpovie jej tri otázky toho nenechá len tak odísť.

Láska je občas jediný spôsob ako sa nerozpadnúť.