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18. aug 2026 o 08:40
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Putovanie slovenskými kalváriami - Mužla (I)

Netradičná krížová cesta stojí v obci Mužla (okres Nové Zámky) od roku 2025.

Miroslav Lisinovič
Miroslav Lisinovič Bloger
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Zastavenia krížovej cesty v areáli Kostola narodenia Panny Márie požehnal 6. septembra 2025 nitriansky biskup Mons. Viliam Judák v prítomnosti miestneho farára Ivána Borku, starostu obce Ivána Farkaša, ako aj sponzorov výstavby, miestnych obyvateľov a veriacich farnosti. Súčasťou programu bola obrazová meditácia vo farskom Kostole Narodenia Panny Márie a sviečková procesia na kostolnom vŕšku.

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Každé zo 14 zastavení predstavuje výjavy krížovej cesty (Via Crucis) Pána Ježiša na jednej strane a Cesty zmŕtvychvstania Pána Ježiša (Via Lucis) na strane druhej. Autorom projektu je prof. Dr. Gábor Csanády a autorkou umeleckého stvárnenia výjavov jednotlivých zastavení je Márty Magyarová. Na podpore zhotovenia tohto súboru sa podieľali okrem sponzorov zo Slovenska a Maďarska aj darcovia z radov veriacich z miestnej farnosti.

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Jednotlivé zastavenia boli vyrobené zo špeciálneho betónu. Do každého z nich je umiestnený reliéf z vypaľovanej keramiky. Symbolika výtvarného stvárnenia cesty spočíva v inovatívnom a jedinečnom spôsobe využitia kombinácie bolestnej a radostnej cesty života Ježiša Krista s cieľom posilnenia života človeka, ktoré sa spájajú do jednej cesty života.

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Kamenný oválny tvar jednotlivých zastavení umožňuje človeku vidieť do „priestoru druhej cesty“. Obe cesty sa tak navzájom ovplyvňujú, svetlo jednej osvetľuje a oživuje druhú, čo prináša nové posolstvo. Dielo tak poukazuje na základnú úlohu každého kresťana, ktorou je byť učeníkom Ježiša Krista a kráčať po ceste života podľa príkladu apoštolov.

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Autorom fotografií z februára 2026 v tomto článku je Marián Böttcher.

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