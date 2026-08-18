Putovanie slovenskými kalváriami - Mužla (I)

Zastavenia krížovej cesty v areáli Kostola narodenia Panny Márie požehnal 6. septembra 2025 nitriansky biskup Mons. Viliam Judák v prítomnosti miestneho farára Ivána Borku, starostu obce Ivána Farkaša, ako aj sponzorov výstavby, miestnych obyvateľov a veriacich farnosti. Súčasťou programu bola obrazová meditácia vo farskom Kostole Narodenia Panny Márie a sviečková procesia na kostolnom vŕšku.
Každé zo 14 zastavení predstavuje výjavy krížovej cesty (Via Crucis) Pána Ježiša na jednej strane a Cesty zmŕtvychvstania Pána Ježiša (Via Lucis) na strane druhej. Autorom projektu je prof. Dr. Gábor Csanády a autorkou umeleckého stvárnenia výjavov jednotlivých zastavení je Márty Magyarová. Na podpore zhotovenia tohto súboru sa podieľali okrem sponzorov zo Slovenska a Maďarska aj darcovia z radov veriacich z miestnej farnosti.
Jednotlivé zastavenia boli vyrobené zo špeciálneho betónu. Do každého z nich je umiestnený reliéf z vypaľovanej keramiky. Symbolika výtvarného stvárnenia cesty spočíva v inovatívnom a jedinečnom spôsobe využitia kombinácie bolestnej a radostnej cesty života Ježiša Krista s cieľom posilnenia života človeka, ktoré sa spájajú do jednej cesty života.
Kamenný oválny tvar jednotlivých zastavení umožňuje človeku vidieť do „priestoru druhej cesty“. Obe cesty sa tak navzájom ovplyvňujú, svetlo jednej osvetľuje a oživuje druhú, čo prináša nové posolstvo. Dielo tak poukazuje na základnú úlohu každého kresťana, ktorou je byť učeníkom Ježiša Krista a kráčať po ceste života podľa príkladu apoštolov.
Autorom fotografií z februára 2026 v tomto článku je Marián Böttcher.