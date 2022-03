Ako mi z čeľuste urobili šuplík (+ foto pred a po)

A jedným šmahom tak zmenil vašu tvár, život, sebavedomie aj biometrické dáta v pase? Ani ja som si to dlho nevedela predstaviť. A potom som si 13. januára 2022 ľahla pod vysokootáčkovú pílku, dláto a skalpel jedného špičkového čeľusťového chirurga. Dnes, dva mesiace po operácii, na ktorú som hľadala odvahu celý život, sa hlásim s posolstvom: operácia čeľuste sa dá prežiť. A zmena je radikálna.

Toto som ja na dvoch záberoch urobených s odstupom 10 dní. Deň pred operáciou ma odfotil môj manžel. Ja, ktorá som sa kvôli svojej nevyvinutej spodnej sánke celý život úzkostlivo vyhýbala záberom na seba z boku, som sa postavila k stene a požiadala Marka, aby urobil ten najúprimnejší záber. A aby ma nešetril. Je na ňom vidieť problémy mojej tváre v celej nahote. Nedovierajúca spodná pera, kvôli ktorej som sa nevedela zbaviť dýchania ústami. Slabá, nevýrazná brada a chýbajúci tzv. goniálny uhol pod uchom. Na fotografii PO, ktorá vznikla 10 dní po operácii, a som na nej teda ešte celkom opuchnutá, je zreteľne vidieť, ako veľmi vplýva spodok tváre na hornú časť. Moje oči aj nos sú tie isté, ako predtým, len už lepšie zapadli do celku a preto vyzerajú inak. Operácia zafungovala ako keď potiahnutím páky zapadnú všetky kamienky v mozaike na svoje miesto. Nos prestal byť dominantou môjho profilu. Stratil sa efekt takzvanej vtáčej tváre. Rozdiel, ktorý vidíte, vznikol vysunutím mojej spodnej sánky o centimeter dopredu a zhruba o šesť milimetrov dohora.

Mimozemšťan

V januári ma operovali, teraz je marec a ja jem skoro normálne, smejem sa skoro normálne a do mojich spodných zubov a pery sa pomaly vracia cit. V tvári mám kúsky vlastnej panvovej kosti a niekoľko titánových platničiek, ktoré tam aj zostanú. Ako mi nežne hovorí môj manžel, so všetkým tým kovom v tvári som tak trochu Cyborg. Po týždňoch tekutej a krémovej stravy som schudla päť kíl. Mandle, oriešky a chrumkavú kôrku z chleba zatiaľ prenechávam manželovi a dcérke. A som šťastná.

Od detstva som sa trápila pre svoj zovňajšok a počas svojich mediálnych rokov aj pre posmešky internetových diskutérov, prirovnávajúce ma k mimozemšťanovi (uznávam, že tie posmešky boli napriek svojej krutosti naozaj výstižné, pretože mimozemšťania majú na klasických popkultúrnych vyobrazeniach podobné proporcie, ako som mala ja – veľké mandlovité oči a komicky malú bradu).

Lenže po štyridsiatke ma začali trápiť aj zdravotné problémy. Čoraz častejšie som kvôli dýchaniu ústami bojovala s vyschnutou sliznicou hrdla a chorobami dýchacích ciest. Keďže koža v spodnej časti tváre nebola dostatočne podporená čeľusťou, spodok mojej tváre začal starnúť rýchlejšie, ako jej zvyšok – najmä v oblasti brady a kútikov sa mi v posledných rokoch tvorili zvláštne mimické vrásky, ktoré by – ako mi vysvetlil čeľusťový chirurg - normálne ešte roky počkali.

S panvovou kosťou v tvári

Všetky tieto problémy sú dnes minulosťou, pretože som urobila niečo, čo už v mojom detstve predpovedal jeden vľúdny profesor stomatológie, ku ktorému ma trpezlivo a s nádejou vodievala mama. „Pani Kollárová, vašej dcérke už viac nepomôžem. Je len jediné riešenie, ale ide o veľmi ťažké rozhodnutie a neviem, či o ňom raz bude chcieť uvažovať.“ Ten milý profesor sa koncom osemdesiatych rokov nemýlil. Nielenže som o tom riešení nemala chuť uvažovať, ja som sa ho celý svoj doterajší život desila a vytesňovala som ho. A to dokonca aj počas mojich rokov na televíznej obrazovke, keď by mi chirurgická náprava mojej tvárovej deformácie ušetrila nejedno citové zranenie a nejeden dobroprajný komentár dobového tlačeného bulváru o mojom vzhľade.

Operácia čeľuste je najbrutálnejším zásahom do mojej telesnej integrity, aký som doteraz prežila. Rezom vedúcim od ucha k uchu v dutine ústnej sa doktor dostal k čeľusti, cirkulárne ju odpílil a vysunul – ako spomínaný šuplík – dopredu. Súčasne počas skoro trojhodinovej operácie odobral a vyrobil z mojej panvovej kosti niekoľko transplantátov, ktorými „šuplík“ pomocou titánových platničiek nadstavil. Po operácii čeľuste pacient ostáva niekoľko dní v nemocnici, zurišská klinika na ktorej ma operovali však pracuje ambulantne. Už poobede ma poslali domov, takže na opojné utlmenie najhorších pooperačných stavov liekmi priamo do žily som si musela nechať zájsť chuť.

Utrpenie, ktoré stojí za to

Dni a týždne po operácii čeľuste spojenej s odberom transplantátu z panvy sú pozoruhodnou púťou, počas ktorej sa v slzách, pote a krvi rodíte nanovo. Aspoň tak som to prežívala ja. Príšerných bolo v mojom prípade najmä prvých 10 dní. Boli to dni, v ktorých každá sekunda trvala minúty a každá minúta hodiny. Tekutá výživa je po operácii čeľuste pri všetkom tom telesnom utrpení len smiešny zanedbateľný detail. Dala by som všetko za to, keby ma niekto uspal a zobudil až po pár týždňoch. A áno, bolo to také zlé, že som si na štvrtý deň poplakala.

Všetko toto, čo len v náznakoch opisujem, neľutujem ani na sekundu. Lebo už po desiatich dňoch, keď najhoršie bolesti a opuch ustupovali, keď som dokázala normálnejšie chodiť, keď som si prvýkrát umyla vlasy a usmiala sa, zjedla prvé namäkko uvarené vajíčko, keď som sa prichytila pri tom, že mám bez námahy zavreté pery a keď som v zrkadle uvidela línie a zakrivenia tam, kde predtým žiadne neboli, zalial ma hrejivý pocit šťastia. Všetko to utrpenie stálo za to.

Mňa operácia a rekonvalescencia ovplyvnila a posilnila aj osobnostne. Niekoľkotýždňová fáza hojenia je totiž aj lekciou z trpezlivosti, pokory a vďačnosti. Každý maličký úspech a každý malý pokrok na ceste k zahojeniu ako prvé umytie zubov, prvé krémové jedlo, prvé zrozumiteľne vyrieknuté slovo prináša neskutočné pocity šťastia a hrdosti.

Kedy ísť za čeľusťovým ortopédom

Ak sa trápite pre to, že s vašou tvárou niečo nie je v poriadku a máte podozrenie, že to súvisí s kosťami v jej spodnej časti, rozhodne nie ste sami. Až 22 percent európskej populácie trpí podobnou vývojovou anomáliou tváre, akú som mala ja. Ak napriek snahe dýchať nosom stále dýchate ústami, ak vás trápi spánkové apnoe, ak je vaša spodná sánka príliš krátka, široká, asymetrická, vysunutá dopredu, ak sa vám pod bradou tvorí kožný lalok alebo ak vaša brada akokeby rovno prechádza do krku, ak máte príliš hlboké nazolabiálne ryhy – tak práve čeľusťový ortopéd a čeľusťový chirurg by mali byť jedným z tých odnorníkov, za ktorými sa vyberiete. Aj keď to znie neuveriteľne, aj niektoré estetické problémy kože, ako napríklad vrásky na netypických častiach tváre, môžu byť spôsobené práve nedostatočnou oporou čeľusťových kostí.

Vziať osud do svojich rúk a niečo s tým urobiť nie je otázka márnivosti a povrchnosti. Deformácie čeľuste sú vážny problém a u tých, ktorí nimi trpia, môžu mať veľký dopad na kvalitu života. O svoj príbeh sa delím aj preto, že viem, ako veľmi pred operáciou pomohli podobné príbehy mne. Dúfam, že ten môj bude pre trpiacich povzbudením a pomôže zorientovať sa pri hľadaní riešenia.