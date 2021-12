Je očkovanie jediné riešenie?

Naša verejnosť je konfrontovaná so snahou vlády a pandemickej komisie, aby sa čo najväčšie množstvo obyvateľov Slovenska dalo zaočkovať. Očkovanie je predstavené ako jediná možnosť ochrany pred šírením koronavírusu. Je to skutočne tak?

Očkovanie vnímam ako relevantnú pomoc, ktorú dostávame, aby sme sa ochránili a zároveň získali čas. Každý z nás predsa môže pre svoje zdravie urobiť veľmi veľa. Z jednotlivých vĺn pandémie vieme, že ďaleko väčšiu šancu prežiť majú ľudia zdraví, ktorí nemajú nadváhu, ktorí si dokážu udržať organizmus v určitej rovnováhe.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Myslím si, že by bolo veľmi vhodné upozorňovať na našu vlastnú zodpovednosť za svoje zdravie. Za naše zdravie nezodpovedá žiaden lekár a ani politik. Každý z nás je strojcom svojho osudu. Každý z nás môže urobiť pre svoje zdravie veľmi veľa. Vieme pracovať na svojej fyzickej kondícii. Denné prechádzky v trvaní aspoň pol hodiny. Cvičenie doma na koberci, bicyklovanie na stacionárnom bicykli. Vieme si postupne upokojiť náš myšlienkový beh poodstúpením od doslova informačného šialenstva.

Vieme si upraviť stravu, ovocie a zelenina je k dispozícii po celý rok. Vieme si upraviť svoj stravovací režim, aby sme si odľahčili trávenie, aby sme si teraz v zimnom období zbytočne nevytvárali tlak na tráviaci systém a tým i tlak na systém imunitný.

Veľmi dôležité je myslieť trošku do budúcnosti a porozmýšľať, čo by sme dokázali urobiť so svojim životom. Každý z nás získava entuziazmus , ak má nejaký životný cieľ a ak sa usiluje o jeho dosiahnutie. Vhodný životný cieľ je vzpruhou, silnou métou, ktorá dodáva sily pre jeho dosiahnutie.

Tento bod – mať životný cieľ, môže vyznieť ako nedôležitý, ako skoro zbytočný, veď aký môže mať význam pre zvýšenie obrany schopnosti organizmu, ak viem prečo žijem? Nuž je evidentné, že indickí jogíni mali iný názor. To o čom hovorím nazývali „SANKALPA“ – vedomý zámer, želanie. Je to zapojenie podvedomých síl do svojich služieb, pre naplnenie životného cieľa.

Politici hovoria, že vakcinácia je jediným riešením. Nie je. Ja som zaočkovaný a neberiem očkovanie ako totálnu ochranu pred vírusom Covid-19. Zo strany politikov by som trošku očakával podporu športu a športovania. Nie podporu športového priemyslu. Podpora cvičenia, behania, vedenie na školách k zdravému životnému štýlu, k zdravšiemu stravovaniu sa. Nie je to žiadna raketová veda naučiť deti, ktoré potraviny sú zdravšie a ktoré sú menej zdravé.

Aj spoločnosť by mala mať nejaký svoj smer, nejakú SANKALPU, ktorá by bola ústrednou myšlienkou, ktorá by našu spoločnosť posunula k vnímaniu seba ako spoločnosti, ktorá je schopná dosahovať svoje ciele, ako spoločnosť, ktorá je tvorivá a schopná vytvárať umelecké dielo – vytvárať samú seba.