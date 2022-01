Obchodovanie s akciami: schopnosti alebo šťastie?

V marci 2009 som dostal od online stávkovej kancelárie desaťeurovú poukážku, ktorú som mohol použiť na kurzové stávky. Rozhodol som sa celých 10 EUR podať na víťazstvo Slovenska nad Českom v kvalifikácii na futbalové majstrovstvá sveta 2010. Keďže som v tom čase študoval v Brne, zápas som sledoval v bare preplnenom českými fanúšikmi. Po záverečnom hvizde som trochu oslavoval a niektorí na mňa nepríjemne zazerali. Situácia sa ukľudnila až keď som im vysvetlil, že futbal ma vlastne až tak nezaujíma a teším sa hlavne z toho, že som práve vyhral vyše 60 EUR.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Rovnica úspechu

Plný sebavedomia som podával ďalšie a ďalšie stávky, ale začala sa na mňa „lepiť smola“. Prehrával som viac ako vyhrával a netrvalo dlho, kým sa moje konto dostalo na nulu. Už nikdy potom som žiaden tiket nepodal. V hlave mi však vŕtala otázka, či sú výsledky zápasov viac otázkou schopností hráčov, alebo šťastia, či náhody. Odpoveď som našiel o pár rokov neskôr v knihe Success Equation (Rovnica úspechu) of Michaela Mauboussina. Michael analyzoval výsledky zápasov amerických profesionálnych líg a výsledkom bol nasledujúci obrázok.

Ak si načrtneme úsečku, v ktorej na jednom konci budeme mať ruletu, teda hru v ktorej o úspechu alebo neúspechu rozhoduje výlučne šťastie a na druhom šach, teda hru v ktorej v drvivej väčšine partií zvíťazí lepší hráč a teda šťastie nehrá významnú rolu, môžeme sa začať pýtať, kde sa na nej nachádzajú iné športy. Individuálne športy, v ktorých ide viac o súboj s časom alebo vzdialenosťou, ako so súperom (napríklad plávanie alebo atletika) sa typicky nachádzajú blízko šachu, zvyčajne zvíťazí ten najlepší športovec. Platí to aj pre tenis, kde sa síce so súperom bojuje, ale zápas sa skladá z veľkého množstva výmen a tým pádom majú schopnosti hráčov dostatočne veľký priestor na to, aby sa na výsledku odrazili.

Schopnosti vs. šťastie

Šťastie hrá oveľa väčšiu rolu v kolektívnych športoch. Z líg, ktoré Michael analyzoval vyplýva, že najmenej o výsledku rozhoduje šťastie v basketbalovej NBA (zhruba 12%) a najviac v hokejovej NHL (až zhruba 50%). Ako na to prišiel? Technika, ktorú použil je veľmi jednoduchá, ale zároveň geniálna. Michael na odhad efektu schopností vypočítal rozdiel medzi skutočnými výsledkami a výsledkami, ktoré by sme dostali, ak by o osude zápasu rozhodoval hod mincou.

Skúsme si to ilustrovať na tabuľke slovenskej hokejovej extraligy z minulého roka. Na prvom grafe vidíme modrou body, ktoré by kluby dosiahli v prípade, že by šťastie nehralo žiadnu rolu (najlepší tím by vyhral všetky zápasy, druhý najlepší by vyhral všetky okrem zápasov s najlepším atď., a najslabší tím by všetky zápasy prehral), a oranžovou skutočne dosiahnuté body. Na druhom grafe zase modrou vidíme body, ktoré by dosiahli kluby v prípade, že by o výsledku rozhodoval hod mincou (všetky by mali viac-menej rovnako bodov) a oranžovou opäť skutočne dosiahnuté body. Z grafov je vidno, že aj slovenská hokejová liga je, podobne ako tá kanadsko-americká, značne vyrovnaná a teda hoci výsledky sú do istej miery odrazom schopností hráčov, jasne sa prejavuje aj vplyv náhody/šťastia.

Obchodovanie s akciami

Čo to má spoločné s obchodovaním s akciami? Vplyv schopností a šťastia na úspech pri obchodovaní sa dá vypočítať podobným spôsobom. Ak by totiž trh s akciami spravodlivo odmeňoval obchodníkov za ich schopnosti, potom by mali existovať šikovní obchodníci, ktorí vedia stabilne (povedzme každoročne) zarobiť viac peňazí ako je priemer na trhu a tiež menej šikovní obchodníci, ktorým sa to dariť nebude. To však nepozorujeme. Práve naopak, v medziročných porovnaniach úspechov a neúspechov obchodníkov pozorujeme iba veľmi slabý štatistický vzťah. Šťastie ovplyvňuje výsledky obchodníkov na akciovom trhu zo zhruba 75%, zatiaľ čo schopnosti iba z 25%. Inými slovami, obchodovanie s akciami má oveľa bližšie k rulete ako k šachu.

Týmto rozhodne nechcem povedať, že investovať do akcií je zlý nápad. Práve naopak, nákup dostatočne širokého portfólia (veľké množstvo firiem, ale iba zopár akcií každej z nich) je z dlhodobého hľadiska jedno z najlepších finančných rozhodnutí, aké môžete spraviť, ak nie úplne najlepšie. Je to niečo podobné ako vlastniť stávkovú kanceláriu – síce sem tam niečo prehráte, ale vo výsledku budete takmer určite vo veľkom pluse.

Avšak vyberanie si konkrétnych firiem a aktívne obchodovanie s akciami je zvyčajne horším nápadom ako stávkovať na šport. Na schopnostiach, informáciách a skúsenostiach takmer vôbec nezáleží, pretože drvivá väčšina vašich súperov je na tom veľmi podobne ako vy. Nikdy nebudete o toľko lepší, aby sa vaše schopnosti mohli efektívne prejaviť. Obchodovanie s akciami preto nie je hra o schopnostiach, ale hra o šťastí. Ak ho nebudete mať dostatočne veľa, s najväčšou pravdepodobnosťou zarobíte oveľa menej ako keby ste po nákupe širokého portfólia akcií s nimi aspoň pár rokov nerobili vôbec nič.

Matej Lorko (www.lorko.sk) vyštudoval PhD. program behaviorálnej a experimentálnej ekonómie na Macquarie University v Sydney. V súčasnosti pôsobí na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave a tiež prednáša behaviorálnu ekonómiu na Wirtschaftsuniversität vo Viedni.