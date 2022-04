Príbeh Benátskej cesty v Miami

Teda aspoň ja som si to takto preložil do slovenčiny. V skutočnosti sa cesta, ktorá spája floridskú pevninu cez umelo vytvorené ostrovy s pôvodne neobývaným južným bariérovým ostrovom volá Venetian Causeway. Ale aby sme to celé lepšie pochopili, musíme sa vrátiť až úplne do začiatku 20. storočia alebo konca 19. storočia.

Šesť umelo vytvorených ostrovov prepojených mostami spája pevninské Miami s mestom South Beach Miami. (zdroj: Lubo Repka)

Miami je jediné veľké mesto USA, ktoré založila žena. Volala sa Julia Tuttle a na svojich floridských plantážach pestovala citróny a pomaranče. Jej otec Ephraim Sturtevant bol pôvodným povolaním profesor matematiky a technických predmetov. Vyštudoval na univerzite v Yale, potom učil na rôznych školách vrátane vlastnej, ktorú založil a úspešne viedol až do roku 1846. Pôsobil v štáte Ohio v meste Cleveland. V roku 1870 sa zo zdravotných dôvodov rozhodol presťahovať na juh Floridy k zálivu Biscayne. Tu sa venoval pestovaniu kvetín a pomarančov a vo voľnom čase sa zapájal aj do politiky. V roku 1872 ho zvolili na 4 roky senátorom, potom sa kvôli podlomenému zdraviu vrátil do Clevelandu, kde v roku 1881 vo veku 78 rokov zomrel. Počas svojho pôsobenia na Floride skúpil pozemky, ktoré v tom čase nemali prakticky žiadnu hodnotu. Pestoval na nich tie pomaranče. Po jeho smrti ich zdedila jeho dcéra Júlia. Keď aj ona ovdovela, zistila, že jej manžel nehospodáril veľmi dobre a zanechal jej skôr dlhy ako majetok. Rozhodla sa, že čo sa týka financií už sa v živote nebude spoliehať na nikoho, iba na seba. Najprv skonsolidovala malý obchod, ktorý viedol jej zosnulý manžel a potom ho predala a presťahovala sa na pozemky, ktoré zdedila po svojom otcovi. Keď sa na Floride zorientovala, prikúpila ešte ďalšie pozemky a to boli práve tie, na ktorých teraz stojí mesto Miami. Súčasťou pozemkov bola aj bývalá pevnosť Fort Dallas na brehu rieky Miami. Prebudovala ju na svoje rodinné sídlo a presťahovala sa sem s celou rodinou. To bolo v roku 1891. Okrem jej rodiny tu žilo iba zopár ľudí.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Všetko sa zmenilo vybudovaním železnice. Presvedčila Henryho Flaglera, zakladateľa Florida East Coast Railway, aby trať potiahol až k Fort Dallas. Poskytla mu zadarmo pozemky na výstavbu hotela a železničnej stanice. Trať bola dobudovaná v apríli roku 1896. V tom istom roku presvedčila všetkých miestnych mužov, aby volili za založenie nového mesta, ktoré nazvali Miami. Ženy vtedy totiž voliť nemohli. A tak vzniklo 28. júla roku 1896 mesto Miami. O dva roky na to zomrela. Aj ona po sebe zanechala viacej dlhov ako majetku. Jej deti predali všetky pozemky, aby splatili dlhy a mohli ju pochovať. Je pochovaná na mestskom cintoríne City of Miami Cemetery. Na dlhé roky sa na ňu zabudlo.

Pamätník pani Julie Tuttle na mestskom cintoríne v Miami. (zdroj: Lubo Repka)

Jej obchodný partner Henry Flagler bol oveľa úspešnejší. Ak ona bola matkou mesta, tak jeho otcom sa stal Flagler. Po jeho železnici sem začali prichádzať investori a developeri a mesto sa rozrastalo. A on sa nezastavil v Miami, ale dobudoval svoju železnicu až na najjužnejší cíp USA do Key West. To je už ale naozaj iný príbeh, my sa vráťme k nášmu mostu.

Pohľad z Venetian Causeway na Miami. Vľavo Downtown vpravo Edgewater. (zdroj: Lubo Repka)

Pokiaľ na pevnine v okolí mesta Miami sa pestovali pomaranče, na bariérovom ostrove, ktorý sa dnes volá South Beach na druhej strane zálivu Biscayne sa pestovali kokosy. Najväčším vlastníkom pôdy na tomto ostrove bol istý pán John Collins. V roku 1912 predal časť svojich pozemkov bratom Lummusovcom, ktorí tu plánovali vybudovať štvrť rodinných domov pre pribúdajúcich obyvateľov. Spojenie ostrova s pevninou bolo v tom čase možné iba loďou a preto v roku 1913 Collins začal budovať drevený most. Sľuboval si od toho zatraktívnenie pozemkov, ktoré tam vlastnil. Kokosové palmy totiž veľký zisk neprodukovali. Finančne mu na jeho stavbu prispel úspešný podnikateľ s autosúčiastkami Carl G. Fisher. Za pôžičku 50 tisíc dolárov mu odstúpil pozemky o výmere 81 hektárov. Po vybudovaní to bol vtedy najdlhší drevený most na svete. Postavený bol tou istou metódou ako celé Benátky. Na drevených koloch zatlčených do plytkého, morského podložia zálivu. Mal 4 kilometre a z bezcenného bariérového ostrova urobil raj pre turistov. Otvorili ho 12. júna roku 1913. Domy, kasína a hotely tu začali rásť ako huby po daždi. Pán Collins zomrel v roku 1928 ako 90-ročný milionár. V podstate mal šťastie, nedožil sa veľkej hospodárskej krízy, ktorá vypukla v roku 1929. Zbohatol aj Carl Fisher. Pred krachom Newyorskej burzy mal jeho majetok odhadovanú hodnotu 50 miliónov dolárov, ale prišiel o všetko. Prepadol alkoholu a vo veku 65 rokov zomrel v chudobe. Dnes je po ňom pomenovaný jeden z ostrovov, ktorý kedysi celý vlastnil. Po Collinsovi je pomenovaná hlavná ulica vedúca po celej dĺžke ostrova South Beach a ešte ďalej aj na Sunnny Isles Beach. A čo sa stalo s ich dreveným mostom?

Po starom drevenom moste ostala iba táto pamätná tabuľa. (zdroj: Lubo Repka)

Pre veľký záujem ho museli prebudovať. Jednoducho nestíhal plniť svoju funkciu. Nový projekt ho úplne zmenil. Bolo vybudovaných 6 umelých ostrovov, ktoré boli navzájom prepojené kamennými mostami. Dva z nich sú zdvíhacie, vahadlové, ostatné sú pevné. Ostrovy boli vybudované z vybagrovanej zeminy v zálive a z odpadu, ktorý vznikal pri developerskej činnosti na pôvodne mangrovníkovom ostrove South Beach.

Doprava na moste je prerušená, západný most je zdvihnutý. (zdroj: Lubo Repka)

Takto most vyzerá, keď je sklopený a jazdí sa po ňom. (zdroj: Lubo Repka)

Prvý ostrov od pevniny sa volá Biscayne Island a najprv na ňom bolo letisko. To v roku 1937 zrušili a začali tu stavať rodinné domy a rezidenčné byty. Za ním sa nachádza ostrov San Marco. Cesta sa na ňom rozdvojuje a potom opäť spája a to je vlastne všetko. Okolo sú už len rodinné domy, z ktorých každý vybudovaný medzi cestou a morom má svoj osobný prístav pre jachtu. Iba domy vo vnútri cestného okruhu nemajú priamy prístup k moru. Tieto dva ostrovy sú vybudované pozdĺž cesty, to znamená, že sú dlhé, ale úzke. Ďalšie tri mosty majú presne opačný tvar. Sú krátke, ale široké. Aj na nich sú len rodinné domy. Prvý sa volá San Marino, druhý Di Lido a tretí Rivo Alto. Spájajú ich pevné, kamenné mosty. Posledný ostrov sa volá Bell Island a s predposledným je spojený vahadlovým zdvíhacím mostom. Mosty sa zdvíhajú každú celú a každú pol hodinu. Cesta je spoplatnená, mýto sa vyberá elektronicky na mýtnici vybudovanej na ostrove Biscayne.

Každé auto musí prejsť touto mýtnicou. Po prejazde je odfotená jeho špz, ktorú majú floridské autá iba na zadnej strane. Preto musia všetci parkovať predkom. Cúvať sa tu v autoškole asi neučia. (zdroj: Lubo Repka)

Po celej dĺžke Venetian Causeway je v obidvoch smeroch vybudovaný cyklistický chodník a chodník pre chodcov. A to je to, čo sem každý deň láka stovky až tisícky obyvateľov z okolia, aby tu odbúravali stres chôdzou, behom alebo jazdou na bicykli či kolobežke. Stále tu fúka vietor, dýchate morský vzduch. Áut tu veľa nechodí a keď aj idú okolo, vietor výfukové splodiny rýchlo rozfúka.

Cyklistický chodník je takto vyznačený po celej trase. (zdroj: Lubo Repka)

Skupina cyklistov na jednom z mostov. (zdroj: Lubo Repka)

Osamelý chodec z Európy. (zdroj: Jakub Liška)

Starostlivosť o údržbu mostu si delia Miami Dade a South Beach medzi sebou rovným dielom. Hranica medzi týmito dvoma mestami vedie presne v polovičke. Tri ostrovy patria Miami Dade a tri South Beach. Je tu vždy čisto, cesta je dobre osvetlená aj v noci a preto je tu aj bezpečne.

Jeden z obytných domov na ostrove Biscayne. (zdroj: Lubo Repka)

Druhá apartmánová budova je hneď oproti cez cestu. (zdroj: Lubo Repka)

Takto vyzerajú obytné domy. Jachta chýba, asi išli na výlet. (zdroj: Lubo Repka)

Pri tomto dome jachtu vidno. Je taká veľká, že dom by ani nepotrebovali. (zdroj: Lubo Repka)

Tento dom je modernejší. Vlastne väčšina domov vyzerá takto. (zdroj: Lubo Repka)

Ale nájdu sa aj takéto. Takýchto plotov tu je ale veľmi málo. (zdroj: Lubo Repka)

Častejšie vidíte niečo ako toto. (zdroj: Lubo Repka)

Tento dom má ako bonus výhľad na Miami Downtown a Brickell. (zdroj: Lubo Repka)

V Edgewater neustále pribúdajú nové výškové budovy. Tá vľavo bola dokončená len nedávno, tá vpravo je tesne pred dokončením. (zdroj: Lubo Repka)

Predpokladám, že v tomto prípade ide o dom s veľkým pozemkom a veľkou loďou, ktorý má k dispozícii okrem prístavu aj relaxačnú vodnú terasu. (zdroj: Lubo Repka)

Včera to ešte takto prikryté nebolo. Buď príde búrka alebo domáci odišli trochu na dlhšie. (zdroj: Lubo Repka)

Jedna z vnútorných uličiek na ostrove San Marino. Aj sa tak volá. (zdroj: Lubo Repka)

Medzi dvoma ostrovmi je vždy medziostrovček slúžiaci na premostenie. Tým pádom nemusia byť jednotlivé mosty dlhé. (zdroj: Lubo Repka)

Obidve tieto lode sú skôr rybárske člny, čo o ich majiteľoch niečo prezrádza. (zdroj: Lubo Repka)

Iná vnútorná ulička, tentoraz na ostrove Di Lido. Samozrejme sa volá Di Lido street. (zdroj: Lubo Repka)

Na tej malej teraske zvykne jedna pekná slečna cvičiť jogu. Dnes mám smolu. (zdroj: Lubo Repka)

Medzi ostrovmi Di Lido a Rivo Alto je vidno aj malý, neobývaný ostrov, na ktorom je postavený obelisk. Ten je venovaný pamiatke Henryho Flaglera. (zdroj: Lubo Repka)

Ten obelisk vyzerá v porovnaní so žeriavmi prístavného ostrova Dodge Island, ktorý je až ďaleko vzadu maličký. (zdroj: Lubo Repka)

Tu je dobre vidno aj jednu z výletných lodí kotviacu pri Dodge Island, ale v časti určenej pre osobné lode. Tiež je ďaleko. Za výbežkom ostrova Di Lido vidno časť ostrova Star Island, za ním je cesta McArthur Causeway a až potom loď. (zdroj: Lubo Repka)

Východný zdvíhací most je medzi ostrovmi Rivo Alto a Bell. (zdroj: Lubo Repka)

Posledný v rade benátskych ostrovov je Bell. Tu sú už zase apartmánové budovy, podobne ako na ostrove Biscayne. (zdroj: Lubo Repka)

Tento komplex apartmánových domov je tesne pred dokončením. (zdroj: Lubo Repka)

Bude sa tu pekne bývať. (zdroj: Lubo Repka)

Toto už sú bodovy ostrova South Beach za posledným mostom Venetian Causeway. (zdroj: Lubo Repka)

Vľavo za posledným mostom je pekný park venovaný pamiatke Maurica Gibba, ktorý zomrel vo veku 53 rokov práve tu na South Beach 12. januára roku 2003. Bol jedným z troch bratov legendárnej skupiny Bee Gees. (zdroj: Lubo Repka)

V parku vládne nádherná pohoda a ticho a je z neho takýto výhľad na Bell Island. (zdroj: Lubo Repka)

Po Venetian Causeway premáva aj miestna MHD. (zdroj: Lubo Repka)

Ťažisko dopravného spojenia medzi Miami na pevnine a Miami Beach už dávno nesú iné mosty. Celkovo ich je päť. Najdôležitejší je šesťprúdový diaľničný most McArthur Causeway, ktorý spája Downtown s južnou South Beach, kde sú najznámejšie a najkrajšie pláže ostrova. Jeho svetelnosť je 72 stôp (viacej ako 65 metrov) a preto sa nepotrebuje a ani neotvára. Most a cesta Julia Tuttle Causeway zabezpečuje stred ostrova a jeho sever spája s pevninou John F. Kennedy Causeway. Na jeho úplnom severe je ešte Broad Causeway, ktorý má tiež zdvíhaciu časť, pretože je nízky. Otvára sa na požiadanie. A okrem toho je tu aj pokračovanie Collins Avenue, ktoré spája ostrov South Beach s ďalším nádherným ostrovom-mestom Sunny Isles Beach.

Na záver tohoto článku chcem ešte vysvetliť, ako to je s veľkosťou mesta Miami. To, čomu my ako návštevníci hovoríme Miami tvorí 34 mestských častí mestá. V miestnej terminológii sa jedná o jeden administratívny celok Miami Dade County. Tých 34 mestských častí v podstate funguje ako samostatné mestá, najznámejšie z nich sú napríklad Miami Dade, Miami Beach, Kendall alebo Sunny Isles Beach. Spolu majú 2 717 tisíc obyvateľov. Celá aglomerácia (Miami Metropolitan Area) má podľa štatistík z roku 2020 spolu 6 138 tisíc obyvateľov a tvoria ju ešte Broward County (Fort Lauderdale, Pompano Beach a Sunrise) a Palm Beach County (West Palm Beach, Boca Raton a Boyton Beach). To je viacej, ako celé Slovensko. Na mape Floridy to potom vyzerá takto:

Metro Area Miami. (zdroj: zdroj: wikipedia)

Väčšinu toho územia ale tvoria mokrade a bažiny, chránené prírodné územie Everglades. To obývajú aligátory, pumy, divá zver a draví vtáci. No a druhú, tú pre návštevníkov viacej atraktívnu hranicu tvorí Atlantický oceán a jeho nekonečné, pieskové pláže.

Miami Metro Urban Area. (zdroj: zdroj: wikipedia)

Domáci ale tieto pomenovania používajú iba v úradnom styku. V bežnom živote každý hovorí resp. používa názvy štvrtí (neighborhood). Na pravom brehu rieky Miami sú najznámejšie Brickell, Coconut Grove, Coral Gables alebo Little Havana. Na druhej strane rieky smerom na sever sú najkrajšie štvrte Downtown, Edgewater, Wynwood a Design District. V každej z nich sa skrývajú nádherné zákutia a tajomstvá a každé miesto v nich má svoju históriu. Tak kam sa pozrieme nabudúce?

Lubo Repka.