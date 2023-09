Ako si vybrať vo voľbách. Jednoduchý návod.

Voľakedy sa propagovalo odmietanie voľby menšieho zla. Že treba voliť dobro. Tento názor je úplne zcestný. Pretože neexistuje medzi stranami absolútne dobrá voľba a nikdy ani existovať nebude. Často krát práve diktátorské a nedemokratické strany sú pokladané svojimi zaslepenými voličmi za absolútne dobro. K zaslepenosti vedie podliehaniu emóciám pri hodnotení strán. Treba sa riadiť chladným rozumom a zhodnotiť, čo naozaj politik robí, ako hlasuje v parlamente, ako často klame a podobne. Treba sa vyhýbať dezinformačným médiám.

Tu je jednoduchý postup, ako si vybrať stranu vo voľbách.

Napísať si na papier zoznam strán. Vyškrtnúť tú stranu, ktorá vyhovuje najmenej. Toto opakovať dovtedy, až ostane jedna posledná strana a tú potom voliť. Aj keď určite nebude vyhovovať na 100% a bude mať rôzne nedostatky. Ale bude pre Vás najmenším zlom. Pre každého znamená najmenšie zlo niečo iné a každý sa musí rozhodnúť za seba.

Ja sa riadim pri škrtaní takto:

Som pravicový liberál. Podľa mňa sú prioritami, ktoré je nutné riešiť prednostne korupcia, ekonomika, právny štát a reformy. V zahraničnej politike je životne dôležitá orientácia na západ. Bez EU nie je možný prospech v ekonomike a bez NATO nie je možná vojenská obranyschopnosť Slovenska. Ďalšie témy sú síce rovnako dôležité, ale ich riešenia vychádzajú z tých prvých. No a sú témy, ktoré síce radi vyťahujú najme konzervatívni politici a populisti, ale v skutočnosti nie sú také životne dôležité. Len odpútavajú pozornosť a obmedzujú priestor na riešenie tých dôležitejších problémov. Napríklad zákaz nedeľného predaja alebo sprísnenie interupčného zákona.

Na Slovensku neexistuje strana s ktorou by som súhlasil bez výhrad. Ale je dosť strán, ktoré sú pre mňa neprijateľné. V prvom kole škrtám strany fašistické a strany zapletené s korupciou, mafiou či s inými formami kriminality. Tiež strany, ktoré najčastejšie klamú. Tu je iný môj blog, kde si každý môže pozrieť, ktoré strany najviac klamú: https://blog.sme.sk/lubosdobrota/politika/ktore-strany-najviac-klamu-do-roku-2023

KDH. Škrtám pretože sú pre nich dôležitejšie náboženské dogmy, ako záujmy Slovenska. Opakovane a dlhodobo sa vyjadrujú, že Fico je pre nich menší problém, ako liberálna spoločnosť. Mám obavy, že ak im Fico sľúbi povinné náboženstvo, zákaz potratov a nedeľného predaja, tak s ním kľudne pôjdu do koalície. V minulosti položili jednu Dzurindovu vládu kvôli vatikánskym zmluvám. Hrozilo, že tieto zmluvy dostanú Slovensko do podriadenosti katolíckej cirkvi a Vatikánu. Komunistickú diktatúru by sme nahradili diktatúrou náboženskou. Politici KDH svojimi názormi opakovane potvrdzujú, že by im to vyhovovalo.

OĽANO škrtám kvôli populizmu a preukázanej neschopnosti koaličnej spolupráce vo vláde.

Modrí. Dzurinda bol jednoznačne doteraz najlepším premiérom. Ale dnes je už za zenitom. Má v strane vraj plno mladých a schopných. Verím, že áno, len neviem kto to je. Samotný Dzurinda mal niekoľko vyhlásení, ktoré zdvihli moje obočie a s ktorými nesúhlasím. Najväčším problémom je, že nemá asi šancu dostať sa do parlamentu a môj hlas by prepadol.

Generál Macko. Je fajn, skutočný odborník a asi by bol vynikajúcim ministrom obrany. Možno aj premiérom. Je tam ešte pár ľudí, ktorí sú dobrí. A bolo by fajn, keby sa dostali do parlamentu. Ale okrem Generála Macka si ani nepamätám názov strany. Môj hlas by prepadol.

PS. Držím im palce, aby vyhrali voľby. Sú síce ľavicoví liberáli, ale pre mňa prijateľní. Dúfam, že dokážu poraziť Fica aj bez môjho hlasu. Bolo by to skvelé. Šimečka by bol dobrým premiérom. So schopnosťami pre spoluprácu v koalícii a s vynikajúcimi konatktmi v zahraničí.

SAS. Názorovo sú mi veľmi blízki. Najmä v ekonomike. Teda okrem Sulíka, ktorý je populista. Strana je fajn, len ten Sulík sa občas správa, ako Matovičovo dvojča a rád intriguje. Verím, že sa dostanú do parlamentu aj bez môjho hlasu. Myslím, že majú dobrého kandidáta na ministra zdravotníctva, ktorý už preukázal svoje dobré menežerské schopnosti v oblasti zdravotníctva. Keď si postrážia Sulíka, budú vedieť spolupracovať v koalícii.

Demokrati. Ostali mi v zozname, ako poslední. Nie som ešte rozhodnutý na 100% pre nich. Hlavne by bolo dobre, aby sa dostali do parlamentu, aby mohli utvoriť koalíciu s PS, SAS a ešte s niekým iným do počtu. To je hlavný dôvod, aby som volil ich. V minulosti síce boli zapletení s Matovičom a ich vláda nebola až tak úspešná. Hlavne pretože Heger nedokázal buchnúť po stole pri Matovičovych výstrelkoch. Na druhej strane by asi vedeli spolupracovať vo vládnej koalícii a ukázali ťah správnym smerom v zahraničnej politike.

Na záver.

Nemusíte uvažovať a voliť tak ako ja. Ale skúste nepodliehať emóciám, nevoliť populistov, klamárov a politikov zapletených s korupciou, zločinom a vlastizradcov z Putinovej piatej kolóny.