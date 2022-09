Kto je horší?

Najhorší sú jednoznačne náckovia a súmračné biele goliere aj so svojím hlasným klonom. O náckoch som písal tu: https://blog.sme.sk/lubosdobrota/spolocnost/kto-zradza-narod-slovensky

Každý, kto takým ľuďom podá ruku sa sám ušpiní. Nehovoriac o politikoch, ktorí s nimi spolupracujú.

V tesnom závese sú rodinní vexláci. Pro rodinná orientácia ich šéfa je povestná. Pre deti urobí všetko. Hlavne pre tie svoje. Dokonca zabezpečil takmer každému svojmu dieťaťu vlastnú matku.

Dnes sú ale hlavnými postavami Pat a Mat slovenskej politiky. Teda Matovič so Sulíkom. Matovičovi sa venuje celé Slovensko, ale na Sulíkov podiel na tragédii sa tak trochu zabúda. Sulík vždy intrigoval, lebo túžil byť premiérom. Preto povalil Radičovej vládu. Ona sama v poslednom rozhovore povedala, že Sulík chcel vymeniť aj Dzurindu aj ju keď bola premiérkou. Ja si pamätám, ako vtedy ešte pred voľbami pritakával Ficovi pri okydávaní SDKU. Sulík si myslel, že preberie voličov SDKU a vyhrá voľby. Preto povalil Radičovej vládu. Dnes síce trochu vypadá serióznejšie, ale len v porovnaní s Matovičom. Inak nie je o veľa lepší. Napriek tomu je v SAS aspoň pár serióznych ľudí. Ak by tam kormidlo prevzal Korčok a podarilo by sa mu Sulíka poslať na dôchodok, mohlo by z tej strany byť niečo zaujímavé. Hlavne ak by sa to zrealizovalo dostatočne skoro pred voľbami. Mohla by to byť iskierka nádeje.

Treba si však hlavne uvedomiť, kto je hlavným vinníkom slovenskej tragédie. A to sú voliči. Lebo voliči volia tých neschopných politikov, hochštaplerov, extrémistov, biele goliere a ďalších do parlamentu. V prvom rade si musia vstúpiť do svedomia voliči a dať hlasy niekomu serióznemu. Už sa to raz podarilo. Keď sme si zvolili prezidentku, na ktorú môžeme byť hrdí a ktorú nám závidí prinajmenšom stredná a možno aj celá Európa. Dúfam, že sa nám to podarí zopakovať aj v parlamentných voľbách.

Na záver ešte link na rozhovor s pani Radičovou na ktorý sa odvolávam o pár riadkov vyššie. Stojí to za vypočutie. https://dennikn.sk/2999227/iveta-radicova-premier-heger-mal-konat/?ref=tit





Bud Saxon