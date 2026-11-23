Ak máte problém s drobivou parenou knedľou zo supermarketu, skúste alternatívu. Na české houskové, alebo bramborové knedlíky tento recept zrovna nemá, ale takto pripravená hrnčeková knedlička je rovnako jedlá, povedala by som, že dokonca vysoko návyková.
Nasleduje ďalší "sekerkový" recept. Také mám najradšej, sú časovo aj surovinovo nenáročné. Jedlo je raz-dva hotové.
Ideme na to, pripravíme si :
4 ks klasické rožky, alebo žemle
3 vajcia
2 dcl mlieka
50 g masla
150 g polohrubej múky
kypriaci prášok, soľ, štipka korenia, petržlenová vňať, pažítka, alebo cesnak medvedí
Pečivo nakrájame na menšie kúsky, na kocky.
Vajíčka rozdelíme, najskôr žĺtka s mliekom rozšľaháme.
Zmesou polejeme nakrájané pečivo, pridáme roztopené maslo. Pripravíme si porcelánové hrnčeky, vymažeme ich zvyškom masla a vysypeme hrubou múkou.
Z bielkov vyšľaháme tuhý sneh.
Všetky suroviny spojíme, pridáme petržlenovú vňať, alebo pažítku, ja som použila lístky cesnaku medvedieho. Dochutíme soľou, štipkou čierneho mletého korenia. Pridáme kypriaci prášok a zasypeme polohrubou múkou.
Na záver veľmi jemne primiešame sneh z bielkov.
Pripravené šálky - hrnčeky naplníme tak asi do 3/4, nie úplne doplna, lebo zmes nám trošku "narastie".
Porcelánové šálky vložíme do väčšieho hrnca, podlejeme vodou, maximálne do polovice, zakryjeme pokrievkou a varíme na miernom ohni cca 45 minút.
Knedličky sa pekne uvaria, ak nemáte istotu, či už sú hotové, môžete do nich pichnúť špajdľou, ale ste šikulky a myslím, že rovno uvidíte, že dielo je dokonané.
Hrnčeky vyberieme, necháme mierne vychladnúť.
Keď boli dobre vymastené, tak ich veľmi ľahko vyklopíte. Ak by nie, viete si pomôcť nožíkom. "Obehnete" šálku po vnútornom obvode.
Potom už len nakrájame. Sú také dobré, že sa dajú jesť samé bez všetkého.
Ale samozrejme prvotne sme ich mali naplánované na prílohu. Tak servírujeme - mäso sa už upieklo, hrsť kyslej kapusty vyberieme zo suda, prudko osmahneme na slanine, alebo na masti a máme hotovo.
Ja viem .... áno, áno....