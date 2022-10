Urobila som ti palacinky ....

Nepoznám človeka, ktorý by sa nenamotal na palacinky. Toto jedlo ma vždy vráti do detstva spolu s pocitom tepla, istoty a blízkosti niekoho, kto ťa nekonečne miluje.

Palacinky potešia vnúčatá, ale aj starých rodičov. Moja vnučka nepotrebuje nič len "holú" palacinku, do ktorej si vyhryzne tri otvory - oči, ústa a potom ma cez dierky sleduje, ako budem reagovať. No ako asi? Nech si ju vychovávajú rodičia, my sa môžeme spolu blázniť.

Ale my sme náročnejší, chceme predsa viac, tak poďme na to.

Môj zdedený recept je nasledovný :

1 liter mlieka, 0,5 kg hladkej múky, vanilkový cukor, 2 vajcia, 5 pl cukru, 1 zlatý klas, štipka soli

Uvedené ingrediencie jednoducho zmiešame tak, aby sme dostali tekuté cesto. (zdroj: Šusteková)

Použijeme ručný mixér, alebo metličku, dôkladne premiešame. (zdroj: Šusteková)

Rozpálime panvicu s troškou oleja a pečieme. (zdroj: Šusteková)

Prvá sa nie vždy musí vydariť. Poriešime to tým, že z nej jednoducho urobíme trhanec. (zdroj: Šusteková)

Konkrétne u nás je to jasné. Koroňák už čaká, prvá je jeho.... (zdroj: Šusteková)

Ďalšie palacinky sa už určite podaria, tak je len na nás ako si ich ozdobíme, čím ich ochutíme.

Natrieme džemom, nutelou, zrolujeme.... (zdroj: Šusteková)

Šľahačka, prípadne ovocie nič nepokazia. (zdroj: Šusteková)

Rolujeme, alebo skladáme. (zdroj: Šusteková)

Trošku iná verzia môžu byť zapekané palacinky naslano. Ingrediencie sú rovnaké ako v predchádzajúcom recepte, akurát zlatý klas vymeníme za brokolicu, alebo špenát a cukor vymeníme za za soľ, množstvá sa nemenia.

Namiešame si slané, zelené cesto. (zdroj: Šusteková)

A vypekáme palacinky. (zdroj: Šusteková)

Mohli by sme mať hotovo, ale ja chcem niečo lepšie....tak si ešte urobíme omáčku, ktorou budeme palacinky prelievať a následne zapečieme.

Zapeníme cibuľku na masti, alebo na oleji. (zdroj: Šusteková)

Pridáme nakrájané šampiňóny, ochutíme, osolíme, podusíme do zmäknutia. (zdroj: Šusteková)

V hrnci urobíme bešamel a následne do neho primiešame podusené huby a uvarenú brokolicu, pokrájanú na drobné kúsky /môžeme použiť aj špenát/. (zdroj: Šusteková)

Postupne do pekáča vrstvíme palacinky, prekladáme bešamelovým krémom. (zdroj: Šusteková)

Končíme bešamelom a môžeme vložiť do rúry zapiecť. (zdroj: Šusteková)

Zapečené krájame a môžeme papať. (zdroj: Šusteková)

Dobrú chuť.