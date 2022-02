Myslím na svoju rodinu. Rusko už nie je nepriateľ, tak ako predtým.

Susedkina 5-ročná dcéra bola unesená.

Únoscom je jej bývalý manžel Rusko s ktorým sa rozviedla pred rokmi pre jeho pravidelné pitie alkoholu a násilnícke správanie. Jedného dňa mu otvorila dvere bytu, jej bývalý prišiel pod nejakou zámienkou. Jeho kumpáni čakali vonku v aute v ktorom neskôr v noci uniesli dcéru.

Susedka sa volá Ukrajina a o návrat svojej dcéry Krym sa snaží už dlhé mesiace.

Rusko sa bývalej žene aj naďalej vyhráža. Z času na čas príde k jej bytu, búcha na dvere a vykrikuje, že ju opäť raz dostane do postele.

Pokiaľ je to možné Ukrajine sa vyhýbam. Ja a ani moja rodina sa o jej problémy príliš nezaujímame. Ak jej Rusko dieťa uniesol, musel mať na to predsa nejaký dôvod.

Včera ma zastavil sused, ktorý býva o poschodie nižšie. Nemáme dopustiť, aby Rusko, alebo hocikto iný, obťažoval našu susedku. Máme si vzájomne pomáhať. Ide vraj o bezpečnosť každého nájomníka v dome. Musíme ukázať, že sa výtržníkov nebojíme a nestrpíme ich tu.

Pche, to sa mu ľahko hovorí!

Rusko je môj bývalý spolužiak zo strednej školy. Istú dobu sme si celkom rozumeli. Netrvalo to však dlho. V druháku som sa zaľúbil do dievčaťa z vedľajšej triedy. Strávili sme spolu krásne prázdniny a všetko vyzeralo fajn. Keď sme sa vrátili do školy, Rusko na mňa tlačil, aby som sa s ňou rozišiel. Začal o mne a o nej šíriť klamstvá. Zničil náš vzťah. Pohádal som sa s Ruskom a on ma jedného večera zmlátil, rozbil ústa, dokrvavil tvár a zlomil rebro. Napadol ma spolu s ďalšími spolužiakmi, ktorých proti mne poštval. V tej tme som nemal šancu.

Ubehli roky a na celú vec zo strednej sme zabudli.

Teraz ma sused Nato žiada, aby som bránil Ukrajinu. Tým by som však jasne išiel proti Ruskovi. Rusko nie je môj nepriateľ. Nemal by som sa nechať zatiahnuť do cudzích sporov.

Čo ak si Ukrajina celý ten únos Kryma sama vymyslela?

Čo ak je Ukrajina ješitná ženská a robí zle Ruskovi?

Čo z tej pomoci chce mať Nato?

A vôbec, prečo by som mal pomáhať cudzej žene?

Nie, nemôžem sa takto zle zachovať voči Ruskovi. Mám rodinu, budem sa správať zodpovedne.