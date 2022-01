Kŕmim dieťa bez rozpakov

Mama hovorí, že som bola presne taká istá a nechcela som ani za svet jesť. Tento nedostatok u mňa pretrváva dodnes – hocičo nezjem a som vyberavá. Lenže u synka ide o niečo iné. On jesť chce, ale trochu originálnejším spôsobom.

Najšťastnejšia som, keď sa rozhodne všetko pekne v pokoji spapkať. Samozrejme, iba v prípade, že mu dám do rúk nejakú malú „blbinu“, s ktorou sa počas jedenia zabaví. Či už je to nabíjačka na počítač, nádoba na sviečku alebo ovládač od televízora (pochopiteľne nefunkčný). Niekto mi môže zazlievať, že dieťa sa tak nesústredí na jedlo. Áno, kľudne môže. Ja žiarim radosťou, že sa mi ratolesť nestavia na jedálenskej stoličke. Najprv som to naozaj zahrala na nezodpovednú matku, ktorá pri jedení zapínala rozprávky. S plnými ústami sme kývali Bobovi aj Mimovi, ktorí hrali na obrazovke tenis a mňa tešilo, že synak jedol bez pohnutia. Ale tomu už je koniec, usúdila som, že je to príliš a čo ak mi neskôr bez zapnutej telky nezje nič? Potom by už bolo neskoro vysvetľovať, že sa to nemá. Keby nebodaj už rozprával, nepochybne by si telku aj tak vyargumentoval naspäť.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Druhá situácia, ktorá občas nastane je, že mu síce jedlo chutí, no nemá náladu vysedávať a napchávať sa. Mrví sa, otáča, všetko komentuje a čo je najhoršie, vyvlieka sa z bezpečnostných pásov sedačky. Ja mu počas toho s plnou lyžičkou naháňam ústa a som rada, keď trafím do správneho otvoru. Nie raz jedlo z lyžičky vyrazil. Nie naschvál. To sa len príliš rozohnil pri gestikulácii. Možno si hovoríte, že by som ho mala nejak upokojiť. A presne to aj spravím! Závratnou rýchlosťou (aby sa nestihol vyvliecť zo sedačky) prinesiem z detskej izby desať plastových zvieratiek a všetky ich postavím na stôl. Synkove oči zažiaria radosťou a hneď na to aj moje. Síce musím každému zvieratku osobitne ponúknuť lyžičku s kašou, ale za šťastie z prázdnej misky to fakt stojí. Že mám dať iba prvým piatim a ostatné vynechať? Ani myseľ, moje drahé dieťa ma na tento prešľap upozorní a odmieta jesť, kým nenakŕmim aj zvyšných členov našej farmy.

Najmenej často sa stáva, že jedlo, ktoré mu dávam jednoducho nechce. Varím predsa fantasticky. Ale stane sa. Buď mu nechutí, alebo je príliš husté. Pri prvej možnosti siahnem po prvej pomoci - kupovaných detských príkrmoch, spravidla ide o rizoto alebo špagety. No a pri druhej po nich siahnem tiež, ale použijem iba polovicu balenia, ktoré je tekutejšie a vytvorím tak pre synka chutnejšiu konzistenciu. Zástancovia zdravého stravovania asi príliš nadšení nebudú a nepochvália ma ani experti, ktorí tvrdia, že dieťa má zjesť to, čo má na tanieri, inak bude hladné. Iste. A potom mi od hladu nebude chcieť zaspať, bude pol dňa omrnčané a spolu s ním aj ja. Vážne, také niečo nemôže tvrdiť človek, ktorý bol celý deň s hladným dieťaťom. Neverím, že by s ním v pokoji vydržal.

A nakoniec vás ešte obdarím mojimi zásadami pri jedení, ktoré sa snažíme dodržiavať tak veľmi, ako sa len dá:

1. Jeme pri stole a pokiaľ je to možné, tak spoločne (podľa toho, koľko ľudí je práve doma)

2. Pri jedení je pre všetkých prísediacich zakázaná elektronika, vrátane mobilného telefónu

3. Jedlo sa servíruje vždy v rovnakom čase

4. Po obede žiadny dezert

5. Jedálníček má každý deň takéto zloženie:

Raňajky

mlieko

ovocie s piškótovou, špaldovou alebo ovsenou kašou

Desiata

nemáme, lebo raňajkujeme neskôr

Obed

mäso so zeleninou na rôzne spôsoby

kurací perkelt s cestovinou

zapekaná zelenina

ryba so zemiakmi

zeleninové rizoto

špagety

zeleninový vývar

Olovrant

pečivo s maslom alebo nátierkou + zelenina/ovocie

vianočka s jogurtom

chleba vo vajci + paradajka

Večera

obilninová kaša