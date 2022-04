Čo sa stalo malej Madeleine?

Bol 3. máj 2007, keď britskému páru Kate a Gerry McCannovým zmizla z hotelového apartmánu 3-ročná dcéra Madeleine. Údajne po nej pátrajú dodnes. O udalosti existuje viacero dokumentov aj kníh, no nie všetky sú na strane rodičov.



Nielen verejnosť, ale aj ich rodinných príslušníkov totiž zaráža, ako sa mohli zachovať natoľko nezodpovedne, že každý večer nechávali Madeleine, spolu s 2-ročnými dvojičkami samých na izbe v cudzej krajine a ešte k tomu vo večerných hodinách. Kým oni sa v reštaurácii zabávali s priateľmi, ich deťom sa mohlo stať čokoľvek. A nemusel to byť zrovna únos. Deň pred osudnou nocou sa Madeleine spýtala mamy, prečo neprišla, keď s bratom Seanom plakali. A nebol to len výmysel trucujúceho dieťaťa - jedna zo svedkýň, Pamela Fenn ktorá bývala hneď nad apartmánom McCannových, počula v ten večer naliehavý detský plač, ktorý trval približne hodinu. Je škoda, že na túto dôležitú skutočnosť sa akosi zabudlo. Tak ako na viacero ďalších.



Za zanedbanie starostlivosti neboli rodičia nezvestného dievčaťa potrestaní, iba ak výčitkami svedomia, ktorým budú čeliť už asi navždy. Vo vzduchu však stále visí otázka, či je to ich jediná vina. Tri mesiace po udalosti sa totiž našli v apartmáne stopy. Špeciálne vycvičené pátracie psy, ktoré prispeli k vyriešeniu viac ako 200 kriminálnych prípadov, vyňuchali pod balkónom, za sedačkou, v skrini a v aute, ktoré si McCannoví prenajali 23 dní po zmiznutí dcéry pozostatky krvi i mŕtveho tela. Najskôr sa zdalo, že práve tieto dôkazy ich usvedčia, no nestalo sa. Ich zhoda s DNA Madeleine bola vraj nedostatočná, čo v preklade znamená, že jej môže, ale nemusí patriť. Aj v tejto súvislosti sa špekulovalo o možnom zmanipulovaní zverejnených správ zo strany rodičov, a to vďaka dobrým kontaktom Gerryho McCanna v zdravotníctve, médiách či politike.



Prečo by sa pokúšali zatajiť dcérinu smrť, ktorá nastala nechtiac? Z jednoduchého a logického dôvodu – ak by ich fatálne pochybenie polícia odhalila, okrem väzenia by ich čakalo odobratie detí a taktiež rozlúčka s dobre rozbehnutou medicínskou kariérou. V tejto súvislosti je tiež zaujímavé, že McCannoví vymazali všetky správy a telefonáty z osudného večera (Gerry McCann vymazal z mobilu až 14 správ) a od začiatku boli presvedčení, že Madeleine niekto uniesol. Rovnako zarážajúca je ich slabá osobná účasť na samotnom vyšetrovaní. Uvediem dva príklady: Kate McCann odmietla odpovedať na všetkých 48 otázok, ktoré jej položila portugalská polícia pri vypočúvaní a spolu s manželom si radšej išli zabehať, akoby sa mali zúčastniť na prehľadávaní okolia. Zarážajúcich skutočností, ktoré boli zametené pod koberec je však oveľa viac.



Existuje niekoľko teórií, čo sa mohlo stať 3. mája 2007 v rezorte Ocean Club v portugalskom Praia da Luz. Dodnes sa však môžeme iba domnievať, ktorá z nich je správna:



1. Madeleine niekto uniesol

Napriek tomu, že táto teória je od začiatku prezentovaná ako najpravdepodobnejšia, skutočné dôkazy nenasvedčujú tomu, že išlo o únos. Dvere do apartmánu neboli poškodené, takže dovnútra sa nikto nevlámal. Jedine, že by sa jednalo o pracovníka hotela, ktorý mal k dispozícii náhradný kľúč. Na okne, ktoré bolo v čase odchodu rodičov zavreté sa našli iba odtlačky Kate McCann. Rovnako aj zatiahnuté rolety bolo možné bez poškodenia otvoriť iba zvnútra. Ďalej, ak by únosca vychádzal s dieťaťom v náručí cez okno, musel by najprv stúpiť na posteľ a potom na okennú parapetu. To by však po ňom museli zostať stopy. Nezostali. Plachta na posteli bola nedotknutá a parapeta bez akýchkoľvek stôp či odtlačkov.

V súvislosti s teóriou únosu sa treba zamyslieť aj nad tým, či by niekto čosi také riskoval v dovolenkovom rezorte. Mohol ho ktokoľvek vidieť alebo prichytiť, keďže rodičia chodili deti každú pol hodinu kontrolovať. Tie by v prítomnosti cudzej osoby začali plakať, čo by počuli aj ostatní návštevníci rezortu. Je tu však možnosť, že boli utlmené sedatívami, ktoré im údajne dali rodičia pre lepší spánok, čo ale únosca nemal ako vedieť.



2. Madeleine vyšla z apartmánu a stratila sa

Keď sa dieťa v noci zobudí a zistí, že rodičia nie sú nablízku, buď začne plakať alebo ich ide hľadať. V prípade Madeleine, ktorá mala takmer 4 roky je pravdepodobnejšia prvá možnosť, keďže podľa svedkov zareagovala noc predtým práve tak. No, pokojne mohla byť po tejto nepríjemnej skúsenosti odhodlanejšia. Otvorila si dvere, vyšla na ulicu, stratila sa a následne ju niekto uniesol, alebo sa smrteľne zranila.

Táto teória má však viacero trhlín. Ak by po ulici chodilo plačúce dievčatko v pyžame, nepochybne by sa ho niekto ujal a pomohol mu. Nie je možné, aby si ju v dovolenkovom rezorte nikto nevšimol a nepodal o tom svedectvo. Rovnako nepravdepodobný je aj smrteľný úraz - jej telo by sa v takom prípade našlo počas pátrania polície.



3. Madeleine rodičia predávkovali



Kate a Gerry McCann potvrdili, že deťom podali sedatíva Calpol, aby počas noci lepšie spali. Vzniklo podozrenie, že Madeleine nechtiac predávkovali, následkom čoho zomrela. Teórii nahráva aj fakt, že ruch pri prehľadávaní apartmánu ani raz nezobudil spiace dvojičky.



4. Madeleine nešťastne spadla z gauča



Prvý a neskôr odvolaný portugalský vyšetrovateľ prípadu Gonçalo Amaral je presvedčený, že Madeleine sa v noci zobudila, keď počula z ulice hlas svojho otca. Vystúpila na sedačku a načahujúc sa za oknom nešťastne spadla, udrela sa a následne zomrela. Jej smrť mali podporiť aj sedatíva, ktoré užila pred spaním. Vyšetrovateľ vychádzal z nálezu už spomínaných pátracích psov, ktorí práve za sedačkou našli stopy krvi a mŕtveho tela.



5. Madeleine nešťastne spadla na schodoch



Detské hry sú občas nepredvídateľné a môžu sa skončiť nepekným úrazom. Jedna z teórii hovorí o tom, že čosi podobné sa prihodilo aj Madeleine v čase neprítomnosti rodičov už okolo 18tej hodiny v deň údajného zmiznutia (na verejnosti ju naposledy videli o 17:30). Kým jej matka kúpala dvojičky a otec sledoval „dôležitý“ futbalový zápas, ona sa hrala na terase, na ktorú vedú už na pohľad strmé schody. Pošmykla sa a keďže na postrannej stene nie je zábradlie, nemala sa čoho chytiť. Jej pád na ostrú hranu schodov bol smrteľný.



Teóriu podporuje fakt, že pod balkónom apartmánu v blízkosti schodiska našli psy pach mŕtveho tela. Viacero faktov však nesedí. V prvom rade, pátranie s pomocou psov sa uskutočnilo až tri mesiace po zmiznutí Madeleine, čo znamená, že jej telo by muselo ležať na danom mieste niekoľko hodín, aby pach pretrval, a zároveň odolal rôznym poveternostným podmienkam. Je tiež veľmi nepravdepodobné, že by rodičia nechali 3-ročnú dcéru sa hrať bez dozoru na strmom schodisku a ani jeden z nich ju neprišiel skontrolovať. Áno, mohla byť chvíľu osamote a spadnúť, no určite to nebolo niekoľko hodín. Skôr by sa dalo povedať, že priestor pod balkónom mohol poslúžiť rodičom ako miesto, kam na nejaký čas ukryli dcérine telo.



V máji tohto roku by Madeleine oslávila 19te narodeniny. Mnohí veria, že je stále nažive. Rovnaké presvedčenie dodnes prezentujú v médiách aj jej rodičia. Napriek rôznym odhaleniam a pribúdajúcim podozrivým sa skutočnú pravdu už asi nikdy nedozvieme. Smutný osud Madeleine McCann by mal byť varovaním pre všetkých rodičov, aby na svoje deti dávali pozor a nezľahčovali svoju zodpovednosť presvedčením, že sa im nič nemôže stať.