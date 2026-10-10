Je Blaha bohatší ako Lenin?

Vodca proletariátu s hlbokou láskou k robotníckej vrstve, zásadový a obetavý človek morálnej čistoty, skromnosti a prostoty - tak poznali Vladimira Iljiča Lenina po celé desaťročia milióny ľudí.
A tak nám ho reprezentuje aj Blaha.
Ktovie, čo by Blaha povedal pri návšteve honosného paláca Gorkij neďaleko Moskvy, kde „chudobný proletár“ prežil svoj život po bolsevickej revolucii a zavrazdení Cárovskej rodiny.
Palác Gorkij si Lenin nepostavil, bol samozrejme znárodnený vdove po bohatom ruskom textilnom magnátovi a mecenášovi Savvovi Morozovovi.
Zinaida Morozovová palác prestavala na luxusný neoklasicistický palác a vybavila najmodernejšími technológiami tej doby (vrátane elektriny, ústredného kúrenia a telefónu).
Palác vsak po znárodnení, neslúzil ludu, Lenin si ho privlastnil pre vlastné potreby. Zaiste aj v tomto luxusnom hniezdocku dával dohromady svoje Leninove spisy, tj návody ako sa vzat vsetkého súkromného v prospech státu. Súcastou Leninových spisov bol aj „dekrét o domoch boháčov“ bola to séria bolševických nariadení o konfiškácii meštianskych bytov a vyvlastnení súkromného majetku z prelomu rokov 1917 a 1918, ktorých cieľom bolo vyriešiť akútnu bytovú krízu robotníkov.
Tieto opatrenia viedli k masovému sťahovaniu chudobných vrstiev do luxusných nehnuteľností, ktoré sa rozdelili na mensie bytové jednotky.
Socialista Blaha by zaiste nepovedal nič, pretože sám Blaha si za plat europoslanca nenávidenej EU kúpil honosné sídlo. Jeho nový dvojdom sídli v lukratívnej stvrti bratislavských Kramárov, preto sa jej hodnota vysplhala az na 900 000 Eur. Jeho najnovsie vídejká o diktatúre EU a slobode socializmu, bude zaiste vysielat cez svoj volný cas z tejto lukratívnej adresy. Pocas komunizmu, ked sme boli uzavretý zeleznou oponou, bol hlavným zdrojom informácií zo západu radio Hlas Ameriky. Blahove rádio by sme mohli nazvat Hlas pre chudobu z luxusnej vily.
Kúpa luxusnej rezidencie ostro kontrastuje s politickou rétorikou, ktorú Blaha roky prezentuje. V minulosti v parlamente otvorene vyhlasoval, že neznáša bohatých ľudí, a svojich oponentov v diskusiách pravidelne označoval za zbohatlíckych snobov.
Lubos Blaha, uz vdaka svojim volicom, dosiahol svoju komunistickú internacionálu, pretoze z platu Europoslanca nenávidenej a preklínanej kapitalistickej EU si mohol kúpit takýto luxus, aký si Lenin mohol iba ukradnút. Ale ty, ktorý si Blahu zvolil, sa ako cítiš vo svojom 70 ročnom komunistickom paneláčiku? A ako ti Blaha za tvoj volebný hlas pomohol ? azda si nemyslís, ze svoj dvojdom s metrázou 400 metrov stvorcových rozdelí na garzónky a prichýli aj vás.