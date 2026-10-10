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10. okt 2026 o 19:06
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Je Blaha bohatší ako Lenin?

Blaha si užíva luxus ako nenávidená šlachta.

Radko Mačuha
Radko Mačuha Bloger
Je Blaha bohatší ako Lenin?
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Vodca proletariátu s hlbokou láskou k robotníckej vrstve, zásadový a obetavý človek morálnej čistoty, skromnosti a prostoty - tak poznali Vladimira Iljiča Lenina po celé desaťročia milióny ľudí.

A tak nám ho reprezentuje aj Blaha.

Ktovie, čo by Blaha povedal pri návšteve honosného paláca Gorkij neďaleko Moskvy, kde „chudobný proletár“ prežil svoj život po bolsevickej revolucii a zavrazdení Cárovskej rodiny.

Palác Gorkij si Lenin nepostavil, bol samozrejme znárodnený vdove po bohatom ruskom textilnom magnátovi a mecenášovi Savvovi Morozovovi.

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Zinaida Morozovová palác prestavala na luxusný neoklasicistický palác a vybavila najmodernejšími technológiami tej doby (vrátane elektriny, ústredného kúrenia a telefónu).

Palác vsak po znárodnení, neslúzil ludu, Lenin si ho privlastnil pre vlastné potreby. Zaiste aj v tomto luxusnom hniezdocku dával dohromady svoje Leninove spisy, tj návody ako sa vzat vsetkého súkromného v prospech státu. Súcastou Leninových spisov bol aj „dekrét o domoch boháčov“ bola to séria bolševických nariadení o konfiškácii meštianskych bytov a vyvlastnení súkromného majetku z prelomu rokov 1917 a 1918, ktorých cieľom bolo vyriešiť akútnu bytovú krízu robotníkov.

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Tieto opatrenia viedli k masovému sťahovaniu chudobných vrstiev do luxusných nehnuteľností, ktoré sa rozdelili na mensie bytové jednotky.

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Socialista Blaha by zaiste nepovedal nič, pretože sám Blaha si za plat europoslanca nenávidenej EU kúpil honosné sídlo. Jeho nový dvojdom sídli v lukratívnej stvrti bratislavských Kramárov, preto sa jej hodnota vysplhala az na 900 000 Eur. Jeho najnovsie vídejká o diktatúre EU a slobode socializmu, bude zaiste vysielat cez svoj volný cas z tejto lukratívnej adresy. Pocas komunizmu, ked sme boli uzavretý zeleznou oponou, bol hlavným zdrojom informácií zo západu radio Hlas Ameriky. Blahove rádio by sme mohli nazvat Hlas pre chudobu z luxusnej vily.

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Kúpa luxusnej rezidencie ostro kontrastuje s politickou rétorikou, ktorú Blaha roky prezentuje. V minulosti v parlamente otvorene vyhlasoval, že neznáša bohatých ľudí, a svojich oponentov v diskusiách pravidelne označoval za zbohatlíckych snobov.

Lubos Blaha, uz vdaka svojim volicom, dosiahol svoju komunistickú internacionálu, pretoze z platu Europoslanca nenávidenej a preklínanej kapitalistickej EU si mohol kúpit takýto luxus, aký si Lenin mohol iba ukradnút. Ale ty, ktorý si Blahu zvolil, sa ako cítiš vo svojom 70 ročnom komunistickom paneláčiku? A ako ti Blaha za tvoj volebný hlas pomohol ? azda si nemyslís, ze svoj dvojdom s metrázou 400 metrov stvorcových rozdelí na garzónky a prichýli aj vás.

Radko Mačuha

Radko Mačuha
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Som Bratislavčan, zaujíma ma všetko o jej histórii, architektúre a spoločnosti. Zoznam autorových rubrík:  Bratislavská krutosťPolitický guláš

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