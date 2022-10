Náreky homosexuálnuo a potreba písania o týchto nárekoch.

"V tomto diele Štúr odporučil potrebu uzákonenia zväzkov ľudí rovnakého pohlavia a podporil zavádzanie týchto manželstiev do praxe". Túto metaforu som si požičal od bojovníka za sebaurčenie Slovákov Ľudovíta Štúra, pretože Slováci boli v 19 storočí podobne utlačovaní a nedocenení, ako v súčasnosti homosexuáli na Slovensku. Nemyslite si, že homosexualita je novodobý výstrelok liberálov z Europarlamentu. Homosexualita je stará ako samo ľudstvo, Za najstarších gejov možno považovať dvoranov Chnumhotepa a Nianchchnuma, ktorých objavili v spoločnej hrobke naaranžovaných v objatí s dotýkajúcimi sa nosmi, čo v starovekom Egypte predstavovalo bozk. V hrobke sú s nimi aj ich manželky a deti, To, že mali rodiny, im však nijako nebránilo v milostnom vzťahu, a v hrobke sú umiestnení ako manželia. Ich hrobka naznačuje, že v istom období starovekého Egypta boli homosexuálne vzťahy nielen akceptované, ale aj oslavované prostredníctvom hrobkového „umenia“. v Antike bola homosexualita spoločenskou normou, ženy, ktoré nemali v antickom Grécku žiadnu politickú moc a väčšinou ani adekvátne vzdelanie, neboli dostatočne intelektuálne príťažlivé partnerky pre milenecké vzťahy vzdelaných a vplyvných mužov, manželstvo so ženou slúžilo skôr na zabezpečenie potomstva. Elitný Thébsky batalión zložený výlučne z homosexuálnych párov, ktorý v Bitke pri Leuctre roku 371 pred kristom na hlavu porazil sparťanskú armádu, by asi nechcel stretnúť, ani najradikálnejší Kotlebovec. Homosexualita odišla do úzadia až po príchode kresťanstva , je to pochopiteľné, keďže kresťanstvo je asketické t.j. hlása zdržanlivosť, striedmosť; odriekanie životného pohodlia a životných radostí, V stredoveku, keď sa ľudia živili poľnohospodárstvom, bola klasická rodina skutočne životne dôležitá a posvätná, pretože plodenie detí bolo otázkou prežitia, dospelí potreboval pomoc na poli. Žijeme však v 21 storočí, na svete žije aj napriek homosexuálom 8 miliárd ľudí, ktorí už vo veľkej miere nie sú závislí od muklovania na poli, túto prácu prevzal globálny mechanizovaný potravinový priemysel. Stali sme sa slobodnými ľuďmi. ktorí si zakladajú rodiny z čistého potešenia a lásky. (toto bolo v stredoveku nemysliteľné, partnera ti vyberali rodičia). Prečo si teda dnes, v slobodnom svete, nemôžu založiť rodinu aj homosexuáli, čo tým spoločnosť stratí? Je predsa lepšie mať jedného partnera, prinajmenšom sa tým zmenšuje riziko prenosu pohlavných chorôb. Väčšina vyspelých európskych krajín má už otázku registrovaných partnerstiev dávno uzákonenú. len malé Slovensko z toho robí strašiaka. Ako chceme bojovať proti polarizácii spoločnosti, keď sme túto otázku opäť zamietli pod koberec. Prečo musí byť táto téma stále TABU (rovnako nepochopiteľne nenávidená, ako nepochopiteľne uctievaná. Urobme z homosexuality každodennú záležitosť, nech sa táto vyhrotená diskusia rozplynie v nude. Tak ako v zahraničí, z Pridu sa stal obyčajný karneval lásky, sú povolené registrované partnerstvá, ktoré si môžu adoptovať opustené deti a spoločnosť funguje ďalej, žiadny kolaps spoločnosti nenastal, homosexuáli napriek zrovnoprávneniu naďalej žijú vo svojej bubline a heterosexuáli vo svojej. Sexualitu by som v dnešnej dobe prirovnal ku gastronómii, tak ako má niekto chuť na ženu, iný má zase chuť na muža. A teda keď sa dvaja muži, alebo dve ženy rozhodnú spolunažívať mali by sme im to právne uľahčiť ( registrované partnerstvo sa týka daňových úľav, dedičstva, automatického splnomocnenia na vzájomné zastupovanie) aby mohli spoločne a bez rizika budovať svoju domácnosť Ak sa bojíme o stratu posvätnosti manželstva, to už tiež nie je aktuálne pretože sa bežne oddáva na úradoch. Manželstvo je chápané v prvom rade ako právny zväzok. A v otázke viery tiež nevidím problém. Veď Boha milujeme, nie skrze ženu, náboženstvo je v podstate asexuálne a asketické, Keby sme sa mali v otázke sexuality riadiť náboženstvom, tak prvý sex by sme mali až po svadbe a so ženou by sme spali iba za účelom splodenia detí. Na porno zabudni, to by bolo zakázané. Či si gay, alebo hetero je úplne jedno, všetci sme ľudia a ľuďmi sme kvôli tvorivosti a práci, preto nechajme ľudí tvoriť. Bez homosexuálov by bolo na svete oveľa nudnejšie. Nemali by sme svetové hity Freddiho Mercuryho, Dawida Bowieho, Georga Michaela, Neexistovali by ani obrazy a Leonarna da Vinciho, alebo sochy Michelangela Buonarotiho, pretože všetci by boli na liečení kvôli homosexualite. PRESTAŇME ROBIŤ Z HETERA DESATORO A NEPOZERAJME SA NA SEXUALITU CEZ náboŽENSTVO. Všemohúcemu je pravdepodobne úplne jedno kto s kým spáva, preňho je dôležitejšie , či sa k sebe správame ako Ľudia.

Mimochodom sexuálna orientácia Ľudovíta Štúra je tiež nezodpovedaná, pretože mal iba platonický vzťah s Adelou Ostrolúckou a inak ženy skôr nenávidel. Vieme, že sa rád pekne obliekal a voňavkoval, ale možno bol iba workoholik a metrosexuál, Peace