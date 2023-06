O mieri na Ukrajine sa nerozhodne voľbami na Slovensku.

Nadchádzajúce predčasné voľby na Slovensku sa žiaľ konajú v tieni ozbrojeného konfliktu na Ukrajine. Podľa posledných predvolebných prieskumov rebríčku opäť dominuje outsider posledných volieb strana Smer "sociálna oligarchia", ktorá sa otvorene stavia za ukončenie vojny na Ukrajine. Okamžitý Mier je u bežných Slovákov asi najžiadanejšia komodita a preto rastú preferencie strán, ktoré o Mieri hovoria. Liberáli chcú tiež mier, ale nie za súčasných podmienok, preto sú za pokračovanie vojenskej pomoci Ukrajine (čo je vlastne rétorika NATO, ktorá predpokladá, že Ukrajincom sa podarí vytlačiť Rusov naspäť za hranice, alebo že sa jednoducho Putinov režim rozloží sám vďaka nespokojnosti občanov). Ja som v tomto ohľade tiež skeptický a myslím si, že táto vojna sa dá ukončiť skôr diplomaticky, čiže kompromisom. Nech sú dôvody Putina na inváziu na Ukrajinu akékoľvek , fakt je ten, že keby Rusko Ukrajinu nenapadlo vojna by sa nekonala a tak pokiaľ majú Ukrajinci vôľu bojovať za svoje územie ťažko sa im v tom dá brániť, pretože sú v práve.

Pravda je však taká, že o vojne alebo mieri na Ukrajine sa nerozhodne voľbami na Slovensku, ale v Amerike, ktorá je fakticky hlavným generálom NATO. A asi nakoniec rozhodne únava z vojny, alebo ekonomická rentabilnosť vojenských investícií na Ukrajinu. Inak povedané Fico nám sľubovaný mier na Ukrajinu neprinesie aj keď je to jeho najdôležitejší bod predvolebnej kampane.. Nemali by sme sa preto riadiť emóciami spojenými i s konfliktom v susednej krajine. Voľme rozumom.

Fico sám priznáva, že aj keď sa spája s antisystémovými stranami typu Republika, on sám vystúpenie z EU nikdy nepodporí, pretože členstvo v EU je to pre Slovensko výhodnejšie. To vedia aj liberáli a viem to aj ja. Ficovu garnitúru sme tu mali 14 rokov, za ten čas vybudovala politiku úzko prepojenú s oligarchami, preto prehral posledné voľby. Po chaotickom vládnutí Matoviča sa nám môže Fico javiť ako istota. V nastávajúcich predčasných voľbách nám však neponúka nič nové. A aj keď s názorom na ukončenie vojny na Ukrajine sa s liberálmi úplne nestotožňujem, nie je to podstatné v mojom volebnom rozhodovaní. Pretože keď chceme Slovensko posunúť ďalej musíme voliť nových politikov no hlavne odborníkov. Inak hrozí, že sa znova prepadneme do obdobia Mečiarizmu. A tak ako Ukrajinci utekajú pred vojnou, mladí Slováci, ktorí chcú niečo dosiahnuť budú utekať pred Ficom. V nastávajúcich predčasných voľbách preto nevoľme medzi Ruskom a Amerikou, nenamýšľajme si, že si vo voľbách zvolíme mier. Voľme inovatívne a progresívne Slovensko ako súčasť Európskej únie.

Fico a jeho garnitúra nám vo svete robí iba hanbu, Progresívci, keďže zdielajú a napĺňajú európske hodnoty nám robia dobré meno, a to je najviac pre zahraničných investorov.

Progresívne Slovensko má však plán aj pre Slovenských podnikateľov (cez malé firmy, ktoré poskytujú služby vo svojich obciach a komunitách, až po stredné a väčšie podniky, ktoré zamestnávajú a živia stovky ľudí vo svojich regiónoch). Je načase začať si podnikavosť vážiť a spraviť všetko preto, aby podnikaví ľudia mali na Slovensku lepšie prostredie a podporu pre rast, zamestnávanie a skúšanie nových vecí. Stonásobne sa to vráti a nesmierne to pomôže celému Slovensku.