"Za Komunizmu bolo lepšie"

Ľudia z tzv ostbloku, ktorí sú nespokojní z existencie Európskej únie častokrát spomínajú, ako bolo za komunizmu lepšie. Za čím však môžu v dobrom spomínať nespokojenci zo západnej Európy, v ktorej nebola prerušená kontinuita kapitalizmu?

Komunizmus mal tiež svoje vývinové etapy, ľudia ktorí spomínajú v dobrom na komunizmus určite nemajú na mysli obdobie Stalinizmu násilná kolektivizácia a likvidovanie oponentov (Stalin a jeho spolupracovníci vytvorili systém, v ktorom bola všetka moc sústredená v rukách vedenia Komunistickej Strany a ňou kontrolovanej tajnej polície), alebo normalizáciu ( Normalizácia bola miernejšou formou útlaku komunistických oponentov. Napriek tomu, že mnohí boli perzekuovaní, nedochádzalo už napr. k justičným vraždám v politických procesoch ako za Stalinizmu).

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Najlepšie bolo za komunizmu asi v 60 rokoch, Takzvané "Chruščovovo otepľovanie", ako obdobie po Stalinovej smrti charakterizovala nielen destalinizácia znamenajúca uvoľnenie útlaku občanov ZSSR ale aj politika tzv. mierového spolužitia, ktorá napríklad zmenšila zasahovanie ZSSR do záležitostí Činy. V tom období dochádzalo aj k uvoľneniu politickej situácie v Česko-Slovensku a k pokusu o opatrnú reformu socialistického politického systému, ktorú mal navodiť tzv. socializmus s ľudskou tvárou, ktorej lídrom bol Alexander Dubček. Bol schválený Akčný program KSČ nazývaný aj Pražská Jar. V ktorom bolo zakázané kumulovať vedúce stranícke, štátne a verejné funkcie do rúk jedinej osoby. Program kládol dôraz na občianske slobody a potvrdil právo na zhromažďovanie, vznik dobrovoľných organizácií, združení a spolkov. Zaručoval slobodu prejavu, vďaka ktorej bola prakticky zrušená cenzúra, slobodu pobytu spojenú s vycestovaním do zahraničia atď. V ekonomickej a sociálnej oblasti malo dôjsť k zvýšeniu platov a ekonomickej reforme (zrušiť výrobné ministerstvá; boli vytvorené podnikové rady pracujúcich, hospodárska spolupráca aj so zahraničnými / kapitalistickými podnikmi, koruna sa mala stať konvertibilnou menou, povolenie drobného súkromného podnikania). V období 60 rokov boli navrhnuté a schválené aj všetky v súčasnosti ikonické architektúry Bratislavy.

60 roky sú magické obdobie aj pre kapitalistické krajiny, v USA sa zrodila Kontrakultúra 60. rokov

Medzi rokmi 1950-1960 vzrástla populácia až na 179 miliónov občanov. Vďaka povojnovému „baby-boomu“ s postupom 60. rokov stúpalo napätie v spoločnosti, ktoré malo tendenciu pretekať cez generačné línie zaujímajúce sa o vojnu vo Vietname, rasové vzťahy, ľudskú sexualitu, práva žien, tradičné spôsoby autorít, experimenty s psychoaktívnymi drogami, čo spôsobovalo zmeny v interpretácii „amerického sna“.

Vynorili sa nové kultúrne formy vrátane pop music, objavil sa fenomén Beatles a hippie kultúra, čo viedlo k rýchlej revolúcii mladej kultúry, ktorá zdôrazňovala potrebu zmeny a experimentov. V širšom zmysle, kontrakultúra 60. rokov vyrástla vďaka problémom, ktoré poslúžili ako katalyzátor výnimočne rýchlej zmeny počas tejto éry.

Éra kontrakultúry sa seriózne začala na podnet zavraždenia prezidenta Johna F, Kenedyho. Skončila s uzavretím vojnových aktivít proti komunistickým krajinám v juhovýchodnej Ázii, s rezignáciou diskreditovaného prezidenta Richarda Nixona v auguste 1974.

Čiže ak niekto v dobrom spomína na komunizmus, najskôr má na mysli práve obdobie 60 rokov, ale na toto obdobie radi spomínajú aj na západe, čiže nie za komunizmu bolo lepšie, ale dobrý bol Spirit of 60s

Napriek tomu, že kultúre, umeniu a filozofii sa darilo, toto obdobie bolo zároveň aj najbližšie k atómovej vojne, keď Chruščov rozmiestnil na Kube odpaľovacie zariadenia na jadrové rakety.

Kto vie, čo sa zrodí z vojny na Ukrajine, pretože mi to technicky nápadne pripomína vojnu vo Vietname, Vtedy ale útočilo USA a Rusko iba dodávalo Vietkongu zbrane, inak nezasahovali. Konflikt sa začína nepríjemne naťahovať a tiež tu visí hrozba použitia atómovej bomby. USA to trvalo neuveriteľných 9 rokov kým sa stiahli a určite k tomu dopomohla aj kontrakultúra, môže sa zrodiť kontrakultúra aj v Matičke Rusi?