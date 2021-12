Absencia politickej kultúry na Slovensku?

Na politickú kultúru zastávajú rozdielne názory politici, novinári, politológovia, sociológovia a samotní občania. Politická kultúra predstavuje nevyhnutný základ demokratického režimu a nepísané pravidlá, ktoré slúžia na aplikovanie v demokratickej spoločnosti. Termín politická kultúra je vždy len koncept v rámci širšej teórie a je viac prístupovou cestou k vedeckej analýze politiky. My sa však zameriame na absenciu politickej kultúry u našich politikov.

Pravdepodobne by sa našla len hŕstka občanov, ktorí by tvrdili, že naša politická scéna si drží vysoký štandard politickej kultúry. Čoraz viac sa stretávame s vulgárnymi atakmi a urážkami politikov na svojich oponentov, kolegov, prípadne na ich rodinných príslušníkov. Tu vidím najväčší problém, ktorý sa postupom času môže stať spoločnosťou rovnako akceptovateľný, ako dnes samotné vulgárnosti politikov.

Ak by som mal len z hlavy vymenovať všetky útoky politikov, daný článok by mohol slúžiť ako rozsiahla seminárna práca na vysokej škole a preto sa pokúsim o výstižné pomenovanie daného problému. Politická kultúra začína a končí u samotného občana v spoločnosti. Zjednodušene politik si dovolí len to, čo mu jeho volič akceptuje. Samotná Národná rada Slovenskej republiky je volená občanmi a preto môžeme povedať, že parlament predstavuje zrkadlo našej spoločnosti. Avšak vulgárnosti a osočovanie ani zďaleka nie je jediné meradlo politickej kultúry. Zaraďujeme do nej mnoho faktorov od banálneho obliekania sa, rešpektovanie princípov demokracie a otvorenej spoločnosti až cez dodržiavanie zákonov a vyvodzovanie osobnej zodpovednosti.

Práve vyvodzovanie osobnej zodpovednosti za prešľap politika alebo verejného činiteľa je u nás akoby tabu a jav, ktorý vidíme iba v zahraničí. Stačí uviesť príklad z nedávnej minulosti, keď dvaja z troch najvyšších ústavných činiteľov, boli preukázateľne usvedčení z plagiátorstva diplomových prác. Nemôžeme sa potom čudovať, že sa politici stavajú do role “vyvolených” a zneužívajú to vo svoj prospech aj v témach, kde je nemysliteľné, aby sa politik vyjadroval a pasoval do pozície odborníka. Za posledné mesiace sa niektorými politikmi spolitizovali témy ako napríklad Covid-19, ktoré sa nevyskytujú vo vyspelých demokratických spoločnostiach. Prirovnal by som dnešnú smutnú situáciu politickej kultúry k efektu snehovej gule, ktorá sa čoraz viac zväčšuje a nabaľuje.

Termín snehovej gule je žiaľ najvýstižnejším meradlom našej politickej kultúry, ktorý začal v 90. rokoch a postupne dosiahol vyvrcholenie v posledných rokoch, kedy preskočil medze akceptovateľnosti útokov, bez rozdielu kto bol v danej situácií v opozícií alebo v koalícií. Nemôžeme sa preto čudovať, ak momentálna opozícia vracia tvrdé útoky, ktoré sú v mnohých prípadoch za hranicou akceptovateľnosti a všeobecnej kultúry, nie to ešte tej politickej.