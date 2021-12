Modrý zamat, David Lynch

- - - - - - - - - - -

Anjelsky modrá protikladom jej významom.

Nerozvážna mladícka zvedavosť a túžba po nepoznanom zatieňujúca zdravý rozum, úsudok, strach z možnej smrti.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Je progres z takmer neriešiteľného prípadu k vyriešenému metaforou od nečakaného onemocnenia blížneho ku jeho vyzdraveniu?

Odvážnym (nerozvážnym) šťastie praje?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Otec Jeffrey Beaumonta polieva počas slnečného dňa záhradu. (Atmosféru Lynch dotvára piesňou Blue Velvet.) Vidíme zábery pokojného, takmer dokonalo vyzerajúceho mestečka. Po chvíli sa otcovi zachytí, zalomí hadica o konár na jednom mieste tak, že sa uzavrie tok vody. Jeffreyho otec padá v kŕči na zem. Obraz so zalomenou hadicou dostáva nový význam uzavretia ciev –čiže otec dostal porážku. Kulešov efekt v praxi A a B nám dá C. (Nájdeme ho aj v iných Davidovych filmoch.) Po nevládnom ležiacom tele sa cez vodu padajúcu na trávu dostávame na mikrodetail, kamera má jazdu cez steblá trávy, počujeme nepríjemný zvuk a nájazd končí na Lajniakoch obyčajných. (Hovorovo, Hovnivál.) Náznak toho čo sa skrýva pod povrchom navonok krásneho a tichého mestečka.

Jeffrey navštívi v nemocnici otca, ten mu zverí do rúk chod rodinného obchodu. Cestou domov nájde v tráve na opustenom mieste odrezané ucho. Jeffreyho hra so skalkami prezradí o hrdinovom charaktere oveľa skôr jeho povahové vlastnosti ako to stihne priamočiaro zobraziť Lynch počas príbehu. Hádzanie skaliek, ich zbieranie, hľadanie, chôdza, ukazujú do istej miery nevyzretie. Zároveň to nemusí znamenať vôbec nič, len proste druh vypnutia z celej vzniknutej situácie, ale pomyslenie o režisérovom zámere možnosti vykreslenia Jeffreyho povahy cez takú drobnosť je príjemný.

Ucho odchádza zaniesť detektívovi (Zhodou okolností je to jeho sused) na miestnu stanicu. Detektív ho uisťuje, že prípad vyrieši. Aby toho nebolo málo večer ho Jeffrey „skontroluje“ ako je na tom s prípadom. (Toto sú momenty kedy Lynch paroduje, rovnako ako v situácii zobrazenia úvodného infarktu otca ale aj Jeffreyho na policajne stanici, v márnici.)

Po ceste domov sa vynorí spod lampy detektívova dcéra Sandy, vyzradí mu dôležité informácie o prípade s uchom. Spoločne sa pustia do vyšetrovania na vlastnú päsť, ktorý plynie z Jeffreyho nápadu, doslova prosíka Sandy o pomoc, tá je síce zadaná ale rada pomôže. (Sarkazmus ku sladkým romancovým záležitostiam.) Indície ktorými disponuje Sandy ich zavedú k barovej speváčke Dorothy. Jeffrey-mu sa pomocou prevleku za deratizéra podarí vstúpiť do bytu Dorothy, získať kľúč od vchodových dverí, ktorý je čírou náhodou zavesený v jeho blízkosti.

Jeff pri prehľadávaní domu Dorothy zistí, že je väznená psychopatickým mafiánom Frankom, ktorý jej uniesol syna a manžela, výmenou za ich životy ju využíva k svojim sadistickým sexuálnym túžbam. Speváčka nachádza v mladíkovi pokoj, cíti sa milovaná. On ostane zasiahnutý Dorothy vďaka jeho vôbec prvému milovaniu. (Irónia, kedy si Jeffrey zachráni život vďaka vynaliezavosti; „Rád sledujem ženy, prepáčte mi to.“ Nabudená Dorothy odkladá nôž a berie hlavného hrdinu k sebe do postele.)

Hlavný hrdina posadnutý snahou pomôcť krásnej, (Rýchlo pochopí, že aj psychicky chorej – má to svoje logické dôvody.) Dorothy sa stretáva s mafiánom Frankom. Prípad sa čoraz viac zamotáva Jeffovi začína dochádzať vážnosť situácie až príliš neskoro. Vďaka tomu príde takmer o srdce detektívovej dcéry Sandy, ktorá v ňom vzbudila lásku na prvý pohľad. Jeff sa v správnu chvíľu podelí o informácie z pátrania na vlastnú päsť detektívovi. Posledný súboj so záporákom filmu(Frankom) uzatvára hlavný hrdina, niekoľkými guľkami. Celá situácia je vygradovaná bravúrne.

V závere Lynch uzatvára kompozíciu na oko podobným obrazom z úvodu. V záhrade nastane zmena, už v nej nie je Jeffov otec spokojný v samote, pribudne budúci svat – detektív a Sandy. Letiace drozdy ako naplnenie snov hlavných protagonistov, Sandy zbadá za oknom jedného z nich držiaceho v zobáku pravdepodobne Hovnivála – mesto je vyčistené od zloby.

Spomeniem aj motív strateného hlasu – namáhavého vyslovovania slov Jeffovho otca, odseknuté ucho a slepota zamestnanca v ich obchode. Pripomína mi to Tri opice dvoj významu - Nič (zlé) nepovedať, nič (zlé) nepočuť, nič (zlé) nevidieť. Mesto síce vie čo sa v ňom deje radšej sa tomu neprizerá. Stratený hlas, nemožnosť riadnej komunikácie so synom a odseknuté ucho nájdené Jeffom – pokazený vzťah medzi otcom a synom. Otec sa s ním konečne vidí, chcel by mu niečo povedať nemôže, syn sa učí počúvať a slepý zamestnanec vo firme nám dokazuje, že mu síce na oko zrak chýba, no akoby tomu tak nebolo, naučil sa používať lepšie ostatné zmyslové orgány.