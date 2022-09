O cenách elektriny

Pretože ľudia nevedia používať matematiku, nerozumejú štatistike a spomienkový optimizmus im nedovolí predstaviť si, že sa máme lepšie ako v minulosti, informácie o tom, že ceny elektriny sú na historických maximách ľudí vystrašia. A tak obviňujú kapitalizmus a trh. Ak ceny idú hore, tak je za tým niekto chamtivý, ale ak ceny klesajú, nepripisujú to štedrosti a ľudomilstvu kapitalistov.

Trh s elektrickou energiou má iste svoje slabiny, na ktoré poukazuje Hirman porovnávaním s burzami kovov alebo Švejnar upozorňujúci na vysokú volatilitu spotového trhu, ktorá je zvýšená zelenou politikou Nemecka, keď namiesto nových stabilných elektrární do systému pribúdajú elektrárne spoliehajúce sa na aktuálne počasie.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ale ak sa pozrieme na tieto ceny s chladnou hlavou, zistíme, že nielen vďaka poklesu hodnoty našej meny, ceny za posledné desaťročia reálne klesajú (hoci elektrina nie je hi-tec komodita, kde by bol takýto pokles očakávaný).

K tomuto záveru som dospel až potom, ako som si dohľadal nasledovné dáta:

Ceny elektriny som našiel na nemeckom štatistickom úrade: https://www.destatis.de/EN/Themes/Economy/Prices/Publications/Downloads-Energy-Price-Trends/energy-price-trends-xlsx-5619002.xlsx?__blob=publicationFile

Veľký excel má niekoľko záložiek o elektrine, použil som z nich dve. V záložke 5.8.1 sú indexy cien producentov (ako percento voči hodnotám z roku 2015). V záložke 5.8.2 sú ceny pre domácnosti od roku 2008 vrátane Slovenska (pre spotrebu od 2,5 do 5 MWh, ale iné sadzby nebudú diametrálne odlišné).

Ceny zlata mám z https://www.macrotrends.net/1333/historical-gold-prices-100-year-chart a kurz EUR/USD tu: https://www.macrotrends.net/2548/euro-dollar-exchange-rate-historical-chart.

Skutočná cena elektriny pre distribútorov

Ceny producentov z tabuľky "GP09-3511 11 Electricity, when sold to redistributors" sú indexované voči roku 2015, cenu vyjadrenú v €/MWh neviem, ale z hľadiska relatívnej ceny je to jedno.

Na Slovensku bude situácia trošku odlišná, ale pokiaľ v Nemecku klesla za posledných 17 rokov cena elektriny na tretinu, tak u nás to nebude rast, ale veľmi podobný pokles.

Skutočná cena elektriny pre koncových spotrebiteľov

V prípade cien pre koncových spotrebiteľov tu máme (od vlády) nezávislý úrad, ktorý určuje maximálne ceny a tie zodpovedajú vývoju cien elektriny na burze. Takže zo zložky 5.8.2 a vyššie spomínaných zdrojov mám tieto vstupné dáta (ide o priemerné ceny za rok resp. polrok).

Cena elektriny na Slovensku pre spotrebiteľov vyjadrená v zlate

Takže teraz je čas na tie dva grafy: najprv graf s cenou zlata a elektriny:

Cena zlata a elektriny 2008 - 2021

A teraz finále: cena elektriny pre spotrebiteľov vyjadrená v cene zlata.

Pripomínam, že ešte objektívnejšie vyjadrenie ceny je cena v pracovnom čase, teda ako dlho človek musí pracovať. Od roku 2008 sme tu mali vlády Fica a SMER-u, Slovensko začalo zaostávať za ostatnými krajinami, takže je možné, že ten pokles ceny elektriny vyjadrený v pracovnom čase bude menší ako v ČR, ale určite by nastal aj tu.

Prečo klesá cena elektriny?

Cena elektriny posledné desaťročia klesá, hoci v Európe nepribúdajú elektrárne a efektivita výroby v existujúcich elektrárňach nie je vyššia. Je to spôsobené hlavne tým, že elektrárne si už na seba zaplatili po výstavbe, odsunom ťažkej výroby do zahraničia ako aj znižovaním spotreby (bežné šetrenie napríklad LED žiarovky vs. klasické). Celkový mix vedia posúdiť odborníci, v každom prípade aj pred ruským útokmi (fyzickým na Ukrajinu a ekonomickým cez energie na Európu) bola cena elektriny rekordne nízka (ale o tom už nik nehovorí, skôr sa povie, že cena zlata je rekordne vysoká).

V minulosti sme dotovali tzv. zelené zdroje elektrickej energie. Tie sú nielen najdrahšie, ale sú aj ďaleko menej ekologické ako si to zelení prestavujú, pretože prenosová sústava si vyžaduje plus mínus rovnaké vstupy ako sú výstupy a vetru, dažďu a zákazníkom nerozkážete, takže pri zamračenom bezveternom počasí v nej bude chýbať elektrina, ktorú tak musia doplniť plynové a uhoľné elektrárne (alebo bude blackout).

Trh sa krivil nielen dotáciami a protežovaním neekologickej zelenej elektriny (na úkor jadra), ale aj nezohľadňovaním rizík pri závislosti na zdrojoch z Ruska. Nebudovali sa rezervy (zásobníky), neprepájali sa plynovody, pobrežný plyn nechceli ťažiť, lebo je tam malé riziko environmentálnych škôd (čo ak by nastalo zemetrasenie ako vo Fukušime - tuším rovnaká obava bola proti jadrovým elektrárňam, len si neviem spomenúť, kedy bolo v Nemecku poriadne zemetrasenie).

Trh s elektrinou či plynom je zložitejší ako v prípade trhu s pečivom, ale aj tam nám celé desaťročia konkurencia prinášala nižšie ceny. Ak by boli zohľadnené spomínané riziká a trh nebol deformovaný, možno by došlo k inováciám, dostavbe elektrární a podobne. Cena elektriny by bola v minulosti vyššia, ale zároveň by sme neboli takí nepripravení na odrezanie sa od ruských surovín. Tak ako v mnohom inom, sa nemyslelo na budúcnosť a prejedala sa, čoho výsledkom je nielen inflácia ale aj nedostatok energií.

Preto nie je dobrý nápad znárodňovať a regulovať. Vždy v minulosti to viedlo k plytvaniu, kradnutiu, neefektívnosti a v konečnom dôsledku k chudobe. Naopak, treba nastaviť dobré pravidlá (napríklad na tých burzách) a akceptovať, že máme asi polovičné ceny elektriny, ako je normálne.

Politici sú väčšinovo populisti, ale aj nepopulisti ako Petr Fiala budú zrejme musieť ustúpiť od správnej predstavy, že nezávislý kontrolný orgán má jednoducho stanoviť vyššie ceny pre domácnosti. Rovnako sa to deje aj vo Veľkej Británii, kde bol avizovaný nárast o 80%, ale bežný volič to neakceptuje.

Očakávam, že namiesto jednorazového zvýšenia o 80% so zohľadnením inflácie asi budeme zvyšovať ceny postupne, napríklad o 25% v najbližších 6 rokoch a až potom možno budú reálne. Popri tom budeme dotovať cenu z našich daní. Špeciálne pre ekonomickej situácii Slovenska s tým asi dlho nevydržíme, takže možno predsa len bude výraznejší skok alebo sa ten deficit bude sanovať skokovým nárastom veku odchodu do dôchodku.

Ak však budeme mať lepší systém stanovovania cien, tak trh a konkurencia spôsobí, že Európa bude energeticky efektívnejšia, začne opäť ekonomicky rásť a aj zelení budú spokojní, že produkujeme menej CO2. Akurát auto na elektrinu by som si zatiaľ nekupoval.