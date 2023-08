Čo s malými koalíciami kandidujúcimi narýchlo ako strany?

Skôr ako sa dostanem k trom stranám, pre ktoré mám viac dôvodov, prečo ich voliť - SaS, PS a KDH - pozriem sa na tieto dve koalície.

Čoskoro vypublikujem článok o hlasovaniach poslancov, v ktorom sa niekoľko kandidátov týchto strán vyfarbí (beriem do úvahy aj predchádzajúce volebné obdobie, hoci len z 30%), ale teraz ešte skúsim uviesť iné dôvody, prečo ich voliť, ale aj dôvody, prečo nie a prečo ich ja voliť určite nebudem.

Obe koalície majú niečo spoločné a v niečom sa líšia.

Modrí, Most-Híd

Koalícia "Modrí, Most-Híd" vznikla ako výsledok neúspešného spájania sa maďarských strán na etnickom princípe ako aj neúspešného spájania sa demokratických trpaslíkov pre obavy z negatívneho obrazu Mikuláša Dzurindu (kauza gorila).

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V prvom rade považujem kolektívne identity za menej dôležité ako individuálne, takže voliť niekoho len preto, že je Maďar (evanjelik, matematik, atď.) je popretie snahy vybrať to najlepšie. Voliči maďarskej národnosti zyvkli v minulosti voliť hlavne maďarskú koalíciu, ktorá bola nejednotná v politickom názore, ale používala rovnakú (maďarskú) reč a kartu. Takto získavali okolo 10% a v oboch Dzurindových vládach boli prínosom. Most-Híd však po voľbách v roku 2016 pomáhal SMER-u a napriek Jane Žitňanskej na ministerstve spravodlivosti tu hrádzu proti extrémizmu ani proti Ficovi nevybudoval, skôr naopak, o čom sa presvedčíme prvého októbra.

Druhá časť tejto koalície sú stredo-praví ľudia, ktorí by radi vrátili časy spred 20-25 rokov. Avšak ako ukázal aj významný člen SDKÚ Ivan Šimko počas svojho krátkeho omylu na ministerstve vnútra, prístup politikov z roku 2000 už na demokratickej strane politického spektra nie je akceptovateľný. Tajné financie fungovali v CDÚ za dlhoročného kancelára Kohla, my sme mali meškanie a Palacka riadil SDKÚ podobne v nultých rokoch. Dnes sa však očakáva vyššia miera transparentnosti než je prirodzená Mikulášovi Dzurindovi a Most-u.

Mnohí ľudia chcú voliť niečo nové (SOP, ANO, Sieť, Za ľudí), čo je podľa mňa nepochopenie toho, o čom sú voľby do parlamentu. Voliči kladú príliš veľký dôraz na to, čo doterajší politici nesplnili bez pochopenia súvislostí (až na SMER v roku 2012 nemala žiadna strana väčšinu v parlamente). Preto uvažujú o nových ľuďoch.

Výmena politických strán je v takej nezrelej demokracii ako je naša asi očakávaná, hoci to vedie k radikalizácii a populizmu (ale podobne to majú aj Republikáni a Demokrati v USA, takže to, že SaS a PS nie sú radikálne je skôr dočasná výnimka). Výmena politikov v rámci politických strán (Angela Merkel v CDU, Petr Fiala v ODS) je podľa mňa lepšie riešenie.

Koalícia Modrí, Most-Híd je však niečo medzi novou stranou a obnovou existujúcej strany. Preto nemôže úplne ťažiť z toho, že politická strana kontinuálne produkuje politikov od obcí cez regióny až po celoštátnu úroveň ako to dokáže ešte stále KDH. A voliť niekoho nového bez politických skúseností rovno do celoštátnych volieb je dnes priveľké riziko.

Preto pre nich platí to isté ako pre KDH a druhú koalíciu s extrémne dlhým názvom: v budúcnosti môžu byť prospešní aj na celoštátnej úrovni, najprv by sa ale mali ukázať v menších voľbách.

Maďarské fórum, ODS, Za regióny, Rómska koalícia, DS

Táto koalícia má taktiež niekoľko bývalých politikov, ktorí vystúpili zo svojich pôvodných strán (Most-Hídu, či SaS), takže nejde o úplných nováčikov. Časť koalície je mi názorovo dosť blízka (napríklad ODS). Pre ich názory a politické smerovanie by teda boli voliteľní a dokonca by som bol celkom rád, keby sa do parlamentu dostali. Ak by z troch malých strán mali dve pred voľbami odstúpiť (to neodstúpia), tak by som preferoval, aby práve táto koalícia ostala.

Riziko prepadu hlasov je veľké, a hoci podobne ako vyššie spomínaní politici Most-Hídu aj politici Maďarského fóra majú určité skúsenosti z regionálnej politiky, o zvyšku koalície to neplatí. Preto bol ich vstup do volieb, pred ktorými sa SMER a fašisti už ani nedajú rozlíšiť a v ktorých ide o právny štát, zbytočný risk a sebectvo. Chápem, že nechcú stratiť svoje percentíčko, ale ak by kvôli tomu prepadlo 15% hlasov pre strany z demokratického spektra a v parlamente by z nich bolo iba PS, bola by to katastrofa.

Ako hovorí Michal Vašečka, ak budú mať v posledných prieskumoch pod 4%, tak je pre voličov bezpečnejšie ich nevoliť. Nie sú zasa takí skvelí, aby sa miesto nich nenašla iná strana s väčšou šancou na vstup do parlamentu.