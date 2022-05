Heger ide proti svojmu vládnemu programu

Média priniesli v stredu 18.5.2022 správy ako "Heger navonok upokojuje, ale schválenie Matovičovho sociálneho balíčka ešte nie je isté" (SME), "Vláda Matovičovi schválila daň z ruskej ropy aj rodinnú pomoc za vyše miliardu, SaS za návrhy nehlasovala" (denník N) alebo "Heger: Neviem si predstaviť, že by niekto v NRSR nezahlasoval za pomoc rodinám" (aktuality.sk).

Ja, ako občan SR a platiteľ daní, som sa teda chcel dozvedieť, koľko tá sranda, ktorú vláda tak narýchlo schválila má stáť, proste som chcel nájsť oficiálne dokumenty. Takže si otvorím stránku www.vlada.gov.sk, nájdem tam link na rokovanie z 18.5. (tu) a v predkladacej správe (k skráteniu legislatívneho konania k Matovičovim zákonom) nachádzam skvosty ako

Naliehavosť prijatia návrhu zákona vyplýva z potreby hľadania účinných prostriedkov zameraných na elimináciu značných hospodárskych škôd, ktoré môžu nastať z dôvodu zníženého dopytu zo strany obyvateľstva, ako následku poklesu ich reálnych príjmov, spôsobených vplyvom inflácie a iných externalít.

Za takouto vetou sa dá skryť čokoľvek a všetko tak môže byť prijímané v skrátenom legislatívnom konaní (SPK). Ostatné slová v predkladacej správe sú dôvodom, prečo sa daný zákon navrhuje, ale nie argumentom, prečo obísť štandardný legislatívny proces.

Problém (okrem toho, že je to nezmysel, prečo to Matovič nepredkladal, keď stúpla cena plynu nad 100€ za MWh) je, že je to v rozpore s programovým vyhlásením vlády. V ňom v kapitole OBNOVA DÔVERY V PRÁVNY ŠTÁT A ZABEZPEČENIE TOHO, ABY ZÁKON A SPRAVODLIVOSŤ PLATILI PRE KAŽDÉHO ROVNAKO a podkapitole LEGISLATÍVNY PROCES NA VLÁDNEJ ÚROVNI na strane 14 nájdeme toto:

Vláda SR zásadným spôsobom posilní princíp právnej istoty, a to prípravou vládnych návrhov zákonov a nastavením pravidiel legislatívneho procesu tak, aby stabilita a predvídateľnosť boli imanentnými pre výsledky legislatívneho procesu. Na tento účel vláda SR prostredníctvom podpredsedu vlády SR, ktorý bude koordinovať legislatívu, najmä: bude komplexne a participatívne hodnotiť vplyvy návrhov právnych predpisov, vrátane vplyvov na strategické plánovanie, a len návrhy predpisov, ktorých vplyvy budú dôsledne zhodnotené, bude predkladať do legislatívneho procesu,

zabezpečí, aby nedochádzalo k prijímaniu všeobecne záväzných právnych predpisov bez ich náležitého prerokovania, osobitne s dotknutými subjektmi a verejnosťou, a to najmä tým, že sa zasadí o to, aby sa neodôvodňovane neobchádzalo medzirezortné pripomienkové konanie,

Ako som už viackrát spomínal, vláda slúži občanom a zodpovedá sa parlamentu. Jej rozhodnutia sa musia snažiť aspoň pôsobiť ako zodpovedné a rozumné, teda vláda sa má snažiť o to, aby jej predkladané zákony/vyhlášky prešli pred nadobudnutím účinnosti odbornou diskusiou.

Toto je v prípade skráteného legislatívneho konania znemožnené na viacerých úrovniach - stovky (zbytočných ?) úradníkov na ministerstvách sa k materiálom nemôžu vyjadriť, aj keby ich k tomu ich pracovná pozícia predurčovala (technicky ide o medzirezortné pripomienkové konanie, ale podľa predkladacích správ tieto návrhy neboli na MPK).

Ďaleko menej početní, ale kvalitnejší nezávislí odborníci (INESS, veda pomáha a pod. podľa typu problému) sa k zákonom môžu vyjadriť, až keď sú predložené do NR SR, čiže ich názor už nestihne zastaviť hlasovaciu mašinériu kolesíkovských poslancov (dnes SMER-odina, OĽANO, Za Ľudí a v minulosti SMER).

A nakoniec aj poslanci môžu mať odborné vedomosti alebo môžu získať informácie od odborníkov, takže po sformulovaní názoru môžu presviedčať svojich kolegov, na čo v prípade skráteného legislatívneho konania nemajú dostatočný čas (takéto zákony sa vedia schváliť za 2 hodiny).

Ďalší problém Matovičovich zákonov, ku ktorým nechce pripustiť diskusiu, je, že ľudia majú prístup iba k statusom a v tomto prípade som sa k niečomu, čo vyzeralo, že IM predloží, vyjadril tu.

Teraz je ale podstatné, aby sa vláda zdržala podávania "neodôvodňovaného obchádzania medzirezortného pripomienkového konania" a aby do legislatívneho procesu predkladala "len návrhy predpisov, ktorých vplyvy budú dôsledne zhodnotené".

Keďže suverénom v legislatívnom procese sú naši delegáti v NR SR, ktorých si žiaľ mnohí spoluobčania so zatemnenou mysľou vo voľbách zvolili (a teraz sa neprestávajú čudovať), tak stopnúť takéto veci môžu len poslanci NR SR.

SaS by mala do nohy hlasovať proti týmto návrhom, ako aj proti všetkým návrhom, ktoré obchádzajú legislatívny proces (SLK ak MPK) a môže to zdôvodňovať dodržiavaním programového vyhlásenia vlády. Rovnako by nemali pripustiť, aby sa takéto zákony schválil v priebehu pár hodín, stačí sa prihlásiť do rozpravy (nemusia to robiť úplne ako Babiš, ale hodinku každý poslanec SaS a bude priestor, aby odborníci niečo v tých paragrafoch našli).

Pani prezidentka mala v minulosti prejavy, ktoré kritizovali presne tie veci, čo chcela v citovanom bode programového vyhlásenia súčasná vládna koalícia zmeniť (nielen obchádzanie medzirezortného pripomienkového konania, ale aj prílepky k zákonom). Takže dúfam, že schválené zákony, ktoré obišli štandardný proces, vráti bez ohľadu na ich obsah. Podstatné je slabé zdôvodnenie skrátenia legislatívneho konania.