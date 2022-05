Vládni populisti a dlhy našim potomkom

Ak by zajtra zrazilo Igora Matoviča auto, možno by to bola najlepšia správa pre Slovensko v tomto mesiaci. V apríli sa činili hlavne Naď a Korčok a nakoniec poslali S-300 na Ukrajinu. Igor Matovič tak vďaka svojej povahe neprežíva ľahké obdobie. Obľúbení sú iní ako on, čo je pre neho neznesiteľné, takže sa potrebuje zviditeľniť. Po tom ako ho dlhšie nebolo vidno, urazil prezidentku a teraz sa rozhodol zhodiť na Slovensko ďalšiu bombu.

Jeho predchádzajúce bomby nás stáli tisíce mŕtvych - plošné testovanie či nákup Sputnika. Podkopávanie dôvery v inštitúcie (v tom je majster) je ťažko vyčísliteľné, ale v zásade nás vzďaľuje od bohatého a bezpečného Západu a približuje nás mentálne k chudobnému a nebezpečnému Rusku. Maďarsko je varovaním, kam to môže smerovať.

S podkopávaním dôvery v inštitúcie a pravidlá súvisí prvá veľká výčitka k balíku za miliardy eur, ktorý dokonca aj SME (iba Michal Katuška alebo celá redakcia?) nesprávne označuje za "Balíček proti zdražovaniu" pričom je to balíček za zničenie budúcnosti Slovenska.

Neudržateľné financie

Už teraz máme neudržateľné financie - zhruba tak ako Grécko pred krízou. Dôchodcov dotujeme 2 miliardami eur ročne (tretina ich dôchodkov) a potom možno nie je dosť na to, aby sa zvýšilo životné minimum, čo je jediná rozumná reakcia na infláciu (ak teda chceme byť sociálnym štátom). Je to suma, ktorá určuje, či niekto je taký chudobný, že mu štát bude finančne pomáhať alebo ešte nie a v zásade je to parameter systému, ktorý môže vláda upraviť (aj tu však po diskusii) a nepotrebuje meniť veľa zákonov.

Akýkoľvek iný spôsob ako pomôcť so zvyšovaním cien si vyžaduje minimálne pripomienkové medzirezortné konanie a rozhodne nie skrátené legislatívne konanie. Ako som už niekedy písal, prezidentka by mala automaticky vrátiť do parlamentu každý zákon schválený v skrátenom legislatívnom konaní, ak nie je jednoznačne a preukázateľne doložené, že hrozia bezprostredné škody v prípade, ak by prebehol štandardný legislatívny proces (čo nie je skoro nikdy, možno s výnimkou pandémie).

V konečnom dôsledku deficit tiež stojí životy, lebo nižšia životná úroveň (ktorá príde, keď sa peniaze míňajú na prejedanie) koreluje s kratším vekom dožitia a nižšou kvalitou zdravotníctva (čo špeciálne v našom pološtátnom zdravotníctve znamená tisíce odvrátiteľných úmrtí ročne v porovnaní s ČR).

Takže dlh, ktorý sa dnes preje (či už na korupciu voličov dôchodcov a mladých rodičov alebo "na deti") budú v budúcnosti musieť aj s úrokmi splácať práve naše deti, ich deti a deti ich detí. Navyše to bude brániť rastu hospodárstva a s očakávaným demografickým vývojom budú tí, ktorí to spôsobili požadovať svojich 15 dôchodkov ročne (pekne valorizovaných). Ľavicová mentalita mladých hlavne ale nielen v západnejších krajinách naznačuje, že na moju starobu sa to bude opäť budovať socializmus.

Čo spôsobuje rast cien

Samotné zdražovanie nedokáže napríklad v Česku zastaviť ani zvyšovanie úrokových sadzieb, takže je spôsobené zvýšením cien mimo Slovenska. Veľký podiel na tom majú helikoptérové peniaze ECB, takže ak je v obehu o 30% viac eur len za 2 roky pandémie, znamená to, že euro má proste nižšiu hodnotu. Aký veľký podiel na zvýšení cien má vytriezvenie zo správania sa ECB a aký majú vysoké ceny ruských energetických surovín je otázka pre expertov, ktorí sa na odpovedi aj tak nezhodnú. Ale na tom, že zvýšené výdavky vlády zvyšujú infláciu, sa zhodujú. A presne to sa chystá urobiť vláda pod nátlakom Igora Matoviča.

Problémami OĽANO (aj SME-Rodina) ale aj väčšiny Slovenska sú ekonomická negramotnosť, populizmus a nízka inteligencia. Slovensko nikdy nemalo pravicovú vládu a ani vládu bez populistov. Napriek tomu za Dzurindu sa peniaze nerozhadzovali. Možno nebolo z čoho, lebo Mečiar rozkradol na Slovensku čo sa dalo (vládol vďaka populizmu a sprostosti národa) a skončil v situácii, keď sme mali úrokové sadzby okolo 17%, klesajúce HDP a 6% infláciu.

Večný populizmus slovenských politikov

Nasledujúca 1. Dzurindova vláda mala podporu 42 poslancov stredopravej SDK, pričom v nej bola SDĽ (24 poslancov ako Fico, Migaš) a populistická SOP (komunista Schuster, gorila Malchárek).

Druhá Dzurindova vláda mala len tesnú väčšinu 3 hlasov, podporu 24 poslancov stredopravej SDKÚ, ale aj 15 populistov ANO (zločinec Rusko a spomínaný Malchárek).

Jediná ďalšia nezlodejská vláda bola krátka vláda Ivety Radičovej v rokoch 2010-2011. Mala podporu 18 hlasov vtedy ešte pravicovej SaS a 28 poslancov skôr pravicovej SDKÚ-DS (pričom tam boli vnútorné spory, takže často podporu nemala) a v rámci Mostu možno polovica boli pravicoví politici okolo Šebeja, teda spolu asi 55 hlasov. Súčasťou vlády však boli 4 populisti z OĽANO (Matovič) a už aj toto stačilo na to, aby nemala väčšinu. V ekonomických otázkach sa však táto zdanlivo najpravicovejšia vláda nedostala k žiadnym reformám. Avšak ani ona peniaze nerozhadzovala, tak ako to majú vo zvyku zlodejsko-populistické vlády ako boli vlády HZDS a SMER-u.

Súčasná vládna koalícia čelila pandémii (zle) a teraz čelí problémom invázie na Ukrajinu (dobre) a inflácii hlavne cien energií (zle). Populizmus v podobe zväčšovania deficitu prvého piliera dôchodkového sporenia (13. a ďalšie dôchodky, keď reálne sa vyzbiera iba 9 dôchodkov ročne) a pokus o ukradnutie peňazí občanov druhého piliera je niečo, čo by som od tejto vlády nečakal, napriek tomu, kto v nej má najsilnejšie postavenie.

V populizme nemajú na Fica šancu - ak aj sľúbia nesplniteľné sľuby (jediné, čo vie SME-Rodina), tak skôr či neskôr ich ešte v nesplniteľnejšej, ale o to lákavejšej podobe sľúbi Fico s dodatkom, že súčasná vláda nič pre ľudí neurobila. Samozrejme 12 rokov vlád SMER-u, v ktorých sme napriek zadlžovaniu a rastúcemu vnútornému deficitu stratili na ostatné krajiny ostbloku a v ktorých tá "chudoba" vznikla, Fico nespomenie a jeho voliči si to do súvisu nedajú.

Preto by aspoň rozumnejší členovia vlády a konkrétni vládni poslanci (okrem klubu SaS, ktorý hlasuje v ekonomických otázkach o dosť lepšie ako pri voľbe Žilinku alebo zoštátňovaní zdravotníctva) sa mali pýtať na to, či si môžeme dovoliť navyšovať už aj tak veľká a ťažko udržateľný deficit. Mali by ísť na návštevu do Grécka, aby videli, čo sa stane, ak sa to s prejedaním budúcnosti prestrelí a do Estónska, aby videli, že štát môže mať financie v poriadku, ekonomicky rásť (a vydávať na obranu viac ako 2%) aj keď bol súčasťou ZSSR.

Matovič = Nebezpečie

Pred pol rokom som sa pýtal, či škodí viac Fico ako Matovič. Uvedomujem si, že je to podobná otázka ako, čo by ste mali radšej: rakovinu pľúc alebo leukémiu.

K Ficovi sa snáď už ani netreba vyjadrovať, Matovič na druhej strane je aktuálne vládne nebezpečie a Heger ako predseda vlády by si to mal uvedomiť a prinútiť ho aspoň k štandardnému legislatívnemu procesu a vytvárať mu prekážky v realizácii jeho nápadov.